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CHP fondaşı medya yine patladı! MSB'den 'Teğmenlere tahkikat' iddialarına yalanlama | İftira çukuruna kimler düştü: TAKVİM deşifre etti

Milli Savunma Bakanlığı, CHP medyasının yaydığı "Teğmenlere tahkikat başlatıldı" iddiasını yalanladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir" denildi. Peki, Müyesser Yıldız'ın açtığı dezenformasyon çukuruna kimler düştü? TAKVİM, 'Teğmenlere tahkikat' müfterilerini deşifre etti. Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv'nin tornistanı dikkat çekti.

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Giriş Tarihi 02 Eylül 2024, 14:33 Güncelleme 02 Eylül 2024, 15:19
CHP fondaşı medya yine patladı! MSB’den ’Teğmenlere tahkikat’ iddialarına yalanlama | İftira çukuruna kimler düştü: TAKVİM deşifre etti

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Türkiye yine CHP medyası kaynaklı bir dezenformasyonla karşı karşıya kaldı.

Daha önce Libya'daki askeri faaliyetleri 'casus gibi' sızdırdığı için yargılanan Müyesser Yıldız, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde teğmenlerin kılıç çekerek attığı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarına tahkikat başlatıldığına dair yalanı ortaya attı.
Müyesser Yıldız dezenformasyonun fitilini ateşlediMüyesser Yıldız dezenformasyonun fitilini ateşledi

YALANDA BAŞ AKTÖR: MÜYESSER YILDIZ

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunan Yıldız, "Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çekip yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldı. Kıdemli teğmenlerin bugün okula çağırıldığı, tahkikatın tören değil sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatıldığı öğrenildi" ifadelerini kullandı.


Başta Cumhuriyet, Halk TV ve Odatv olmak üzere CHP güdümündeki basın kuruluşları sistematik bir şekilde dezenformasyonu yaydı.

MSD 'TAHKİKAT' İDDİALARINI YALANLADI

Gelişme üzerine Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti. CHP medyasının yaydığı "Teğmenlere tahkikat başlatıldı" iddiası yalanlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Cumhuriyet Gazetesi'ndeki 'teğmenlere tahkikat' yalanıCumhuriyet Gazetesi'ndeki 'teğmenlere tahkikat' yalanı


TAKVİM 'TAHKİKAT' YALANININ İZİNİ SÜRDÜ! DEZENFORMASYON ÇUKURUNA KİMLER DÜŞTÜ?

TAKVİM, 'Teğmenlere tahkikat' yalanının izini sürdü. Müyesser Yıldız'ın açtığı dezenformasyon çukuruna kimlerin düştüğünü tek tek deşifre etti.

İşte sistematik yalanın aparatları:


Cumhuriyet Gazetesi: 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Odatv'den tornistan! Apar topar manşet değiştirdilerOdatv'den tornistan! Apar topar manşet değiştirdiler

ODATV'DEN TORNİSTAN! 'ÖZEL' YALAN

Soner Yalçın'ın imtiyaz sahibi olduğu Odatv, teğmenlere tahkikat yalanını manşetten gerçekmiş gibi servis edip hükümeti hedef gösterdi. MSB'nin yaptığı açıklama sonrası tornistan yapan Odatv, 'Özel Haber' imzası yer alan haberini apar topar revize etmek zorunda kaldı.


Halk TV'nin 'teğmen' yalanıHalk TV'nin 'teğmen' yalanı


Halk TV, yalanı 'son dakika' olarak servis etti.


Aykırı'nın paylaşımıAykırı'nın paylaşımı

Aykırı'nın 'teğmenlere' tahkikat yalanı

Yeniçağ'ın paylaşımıYeniçağ'ın paylaşımı

Yeniçağ'ın 'teğmenlere' tahkikat yalanı
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