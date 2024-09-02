CHP fondaşı medya yine patladı! MSB’den ’Teğmenlere tahkikat’ iddialarına yalanlama | İftira çukuruna kimler düştü: TAKVİM deşifre etti

Türkiye yine CHP
medyası kaynaklı bir dezenformasyonla karşı karşıya kaldı.
Daha önce Libya'daki askeri faaliyetleri 'casus gibi' sızdırdığı için yargılanan Müyesser Yıldız, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni'nde teğmen
lerin kılıç çekerek attığı "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarına tahkikat başlatıldığına dair yalanı ortaya attı.
Müyesser Yıldız dezenformasyonun fitilini ateşledi
YALANDA BAŞ AKTÖR: MÜYESSER YILDIZ
Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunan Yıldız, "Kara Harp Okulu mezuniyet töreninden sonra kılıç çekip yemin eden ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diyen teğmenler hakkında idari tahkikat başlatıldı. Kıdemli teğmenlerin bugün okula çağırıldığı, tahkikatın tören değil sosyal medya paylaşımları nedeniyle başlatıldığı öğrenildi"
ifadelerini kullandı.
Başta Cumhuriyet, Halk TV ve Odatv olmak üzere CHP
güdümündeki basın kuruluşları sistematik bir şekilde dezenformasyonu yaydı.
MSD 'TAHKİKAT' İDDİALARINI YALANLADI
Gelişme üzerine Milli Savunma Bakanlığı
harekete geçti. CHP medyasının yaydığı "Teğmen
lere tahkikat başlatıldı" iddiası yalanlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Harp Okulları
nın mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Cumhuriyet Gazetesi'ndeki 'teğmenlere tahkikat' yalanı
TAKVİM 'TAHKİKAT' YALANININ İZİNİ SÜRDÜ! DEZENFORMASYON ÇUKURUNA KİMLER DÜŞTÜ?
TAKVİM, 'Teğmen
lere tahkikat' yalanının izini sürdü. Müyesser Yıldız'ın açtığı dezenformasyon çukuruna kimlerin düştüğünü tek tek deşifre etti.
İşte sistematik yalanın aparatları:
Cumhuriyet Gazetesi:
'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı atan teğmenler hakkında idari soruşturma başlatıldı.