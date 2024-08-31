Özgür Özel, milli iradeyi hedef alan Dilruba Kayserilioğlu’nu alkışlattı | AK Parti’den sert tepki

Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası İzmir'deki bir sokak röportajında AK Parti seçmenine "Hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız" diyerek hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu dün(30 Ağustos) tahliye edildi.
Instagram'a getirilen erişim engeli sonrası İzmir'deki bir sokak röportajında AK Parti seçmenine "Hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız" diyerek hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu dün(30 Ağustos) tahliye edildi.
CHP'DEN MİLLİ İRADEYE HAKARETE ÖZEL DESTEK: ÖVGÜLER DİZDİ ALKIŞLATTI
Dilruba Kayserilioğlu isimli provokatör, CHP'nin İzmir'de düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milli iradeyi hedef alan Dilruba'yı, "Kendisine geçmiş olsun diyorum. İyi ki varsın, seni seviyoruz" diyerek alkışlattı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel de milli iradeye ve Başkan Erdoğan'a hakarete sahip çıkıp Dilruba Kayserilioğlu'nu cezaevinde ziyaret etmişti.
AK PARTİ'DEN TEPKİ: TAM BİR ŞUURSUZLUK
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duruma tepki gösterdi.
Çelik şu ifadeleri kullandı:
"Her türlü nefret söylemiyle ve nefret siyasetiyle mücadelemiz en kararlı şekilde sürecektir. Devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'a ve farklı siyasi partilere gönül vermiş vatandaşlarımıza hakaret edilmesi, fikir özgürlüğü değildir. Bunlar kınanması ve reddedilmesi gereken nefret söylemleridir. Hakaret ve tahrik içeren provokatif açıklamalar, ancak ilkel bir nefretin ve demokrasi düşmanı nefret siyasetinin ürünüdür. Bu nefret söylemleriyle demokratik siyaset ve hukuk zemininde kesin bir şekilde mücadeleyi sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur.
"KABUL EDİLEMEZ"
Siyasi partiler ve siyasetçiler milletimize hizmet noktasında rekabet siyaseti ile yarışmalıdır, husumet siyasetinin destekçisi olmamalıdır. Siyasal eleştiri, siyasetin asli dinamiklerindendir. Her türlü siyasi eleştirinin muhatabı siyasi partiler ve siyasetçiler olmalıdır. Siyasi tercihlerinden dolayı vatandaşlarımızın hedef alınması demokratik değildir ve kabul edilemez. Vatandaşlarımıza hakaret eden kişilerin protokolde ağırlanması sorumlu bir siyaset anlayışı olmadığı gibi, demokratik bir tutum da değildir."