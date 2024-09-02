TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz

TSYD'de '28 Şubat' rüzgarları esiyor. TSYD (Türkiye Spor Yazarları Derneği), son dönemde başörtüsü yasağına dair tartışmaların merkezinde yer alıyor.
TSYD'de '28 Şubat' rüzgarları esiyor. TSYD (Türkiye Spor Yazarları Derneği), son dönemde başörtüsü yasağına dair tartışmaların merkezinde yer alıyor.
TSYD'DE 28 ŞUBAT KAFASI! EŞİ BAŞÖRTÜLÜ ÜYEYE HAVUZ YASAĞI
Dernek başkanı Oğuz Tongsir, eşi başörtülü olduğu için havuza alınmayan üyeye "Burada bizim kurallarımız geçer" dedi.
BAŞKAN TARAFINDAN YASAKLANDI
Üyesi olduğu derneğin yüzme havuzunda eşinin başörtülü olması nedeniyle ayrımcılığa uğradığını söyleyen Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu, "Havuza girmek için gittiğimde havuz görevlisi beni çekerek, 'ağabey eşiniz kapalı, açık havuza girmesi yasak, başkan tarafından yasaklandı' dedi" ifadelerini kullandı.
TSYD BAŞKANI OĞUZ TONGSİR'DEN KÜSTAH SÖZLER: "BURADAN BİZİM KURALLARIMIZ GEÇER"
Uğradıkları ayrımcılık sonrası haklı bir şekilde TSYD yönetimine tepkisini gösteren Mehmet İzmirlioğlu'na Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir küstah bir yanıt verdi. İzmirlioğlu Tongsir'in kendisine "Burası özel kurum, özel bir dernek. Burada bizim kurallarımız geçerli ve bu kurallara uymak zorundasınız" dediğini anlattı.
MİLLETİN PARASIYLA 28 ŞUBAT DİKTASI
Tongsir'in vesayet artığı skandal tutumunun gölgesinde TSYD yönetiminin Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde 85 milyonun vergileriyle onarımı yapılan havuzda 28 Şubat diktası uygulaması büyük tepki çekti.
Bilindiği üzere bir süre kapalı kalan TSYD havuzu 2019 yılında sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle açmıştı.
TSYD'DEN "ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK" AÇIKLAMA
TSYD kamuoyunda yükselen tepkilerin ardından sözde bir "özür" açıklaması yaptı.
Açıklamada siyasi mesajlar vermeyi sürdüren TSYD, "Her seçimde yenilmesine rağmen bir türlü pes etmeyen bazı çevrelerin (Ayrıcalık yapıyorlar) diyerek bunu bizi yıpratma için kullanabileceklerini hiç hesap etmemiştik, özür dileriz." şeklinde ne mesaj vermeye çalıştıkları anlaşılmayan muğlak ifadeler kullandı.
TSYD'nin açıklaması şu şekilde:
"Bütün iyi niyetimizle sırf muhafazakar kadın üyelerimizin rahatsız olacağını düşünerek TSYD'de ayrı bir havuzu onlara tahsis etmiştik. Ama her seçimde yenilmesine rağmen bir türlü pes etmeyen bazı çevrelerin (Ayrıcalık yapıyorlar) diyerek bunu bizi yıpratma için kullanabileceklerini hiç hesap etmemiştik, özür dileriz. Herkes şunu iyi bilsin ki 61 yıllık bir geçmişe sahip Türkiye Spor Yazarları Derneği üyelerinin arasında asla ayrım yapmayan bir kurumdur. Eşitlik ilkelerine sonuna kadar bağlıdır Yasalara ve geleneklere harfiyen uyar, herkesin yaşam biçimine saygı duyar. Bu yanlış anlaşılmayı düzeltmek için, TSYD havuzunun her üyemizin hizmetinde olduğunu bir kez daha vurgulamak isteriz."
VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul Valiliği, iddialar üzerine soruşturma başlatıldığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, sosyal medya platformlarında, tesettürlü bir kadının TSYD'ye ait havuza kıyafeti nedeniyle alınmadığı yönünde iddiaların yer aldığı belirtildi.
İNANÇLARINDAN DOLAYI MAĞDURİYET YAŞAMASINA İZİN VERİLMEYECEKTİR
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Söz konusu iddiaların araştırılması için TSYD hakkında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma sonucunda iddiaların doğru olduğu sonucuna ulaşılırsa dernek hakkında idari işlem yapılacak ve bahse konu olan ayrımcı uygulamanın sorumluları hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiçbir hemşehrimizin bu ve benzeri uygulamalarla inançlarından dolayı mağduriyet yaşamasına izin verilmeyecektir."
SORUŞTURMA NE AŞAMADA?
İddiaların doğruluğu kanıtlanırsa TSYD'ye bir idari ceza uygulanacak, aynı zamanda bu ayrımcılığa imza atan Dernek Başkanı Oğuz Tongsir hakkında da adli soruşturma başlatılacak.
MERVE İZMİRLİOĞLU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Yaşananlarla ilgili A Haber'e özel açıklamalarda bulunan İzmirlioğlu'nun eşi Merve İzmirlioğlu, derneğin yüzme havuzuna başörtülü olduğu gerekçesiyle alınmamasına ilişkin Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Oğuz Tongsir hakkında suç duyurusunda bulundu.
Merve İzmirlioğlu, İstanbul Adliyesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 29 Ağustos'ta Türkiye Spor Yazarları Derneğinin İstanbul Beşiktaş'taki açık havuzunda ayrıştırıcı ve çağ dışı bir uygulamayla karşılaştıklarını söyledi.
İzmirlioğlu, "Benim için çok üzücüydü. Eğitimciyim, anneyim, çocuklarımın yanında böyle bir durum yaşamak bizi çok üzdü. Dileğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız bu yüzyılda bu olayla tekrar karşılaşmamak, her toplumda başörtümüzle yer almak. Çocuğumun bana anne seni başörtülü olduğun için almadılar dediğinde çok üzüldüm. Çünkü bir 28 Şubat'ın tortularını şu an yaşamıyor olmalıydık diye düşünüyorum." diye konuştu.
Mehmet İzmirlioğlu ise TSYD'nin havuzuna eşi ve çocuklarıyla birlikte gittiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Orada bulunan bir görevli 'Eşin kapalı, açık havuzdan yararlanamayacaksınız', dedi. Eşim bunun üzerine 'Ben zaten havuza girmeyeceğim, çocukların yanında duracağım.' dedi. Ardından görevli orada durmamızın yasak olduğunu söyledi. 'Sizi kapalı havuza alalım' dediler. Tepki göstererek 'Kimin kararı?' diye sordum. Başkan Oğuz Tongsir'in kararı olduğunu söylediler. Genel merkeze giderek Oğuz Tongsir'le görüştüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'nda böyle bir kanun olmadığını, gerici zihniyetin geride kaldığını söyledim. O da bana 'Burası benim derneğim, burası özerk dernek, benim kurallarım ve kanunlarım geçerli.' dedi. Şikayet edeceğimi söylediğimde 'Elinden geleni ardına koyma.' dedi."
ARŞİV UNUTMAZ! SKANDAL '15 TEMMUZ' PAYLAŞIMI
Tongsir, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü hain darbe girişimine arka çıkıp "Tankın önüne nasıl atlamışlar? Ya bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar. Devleti için tank mank vız gelir" diyerek tankın karşısına dikilip iradesini ve demokrasisini koruyan aziz Türk milletine hakaret etmişti.
MİT KUMPASINI SAVUNDU, 15 TEMMUZ'DA SUS PUS KALDI, FETÖ'YE ALAN AÇTI...
FETÖ'nün MİT tırları kumpası sonrası firari vatan haini Can Dündar ve Erdem Gül gibi isimler için destek açıklaması yapan TSYD, 15 Temmuz ihanet gecesinde sus pus kaldı. O dönem Oğuz Tongsir, "Başkan olduğum sürece siyaseti TSYD'nin kapısından içeri sokmayacağım" diyerek FETÖ'ye sessizce alan açtı.
FETÖ SORUŞTURMASI
15 Temmuz sonrası TSYD Başkanı Oğuz Tongsir hakkında FETÖ propagandası yaptığına dair soruşturma başlatılması da atlanmaması gereken önemli bir detay.
MİLLİ İRADEYE ALERJİSİ VAR, BAŞKAN ERDOĞAN'A HUSUMET BESLİYOR
Biraz daha geçmiş tarihli paylaşımları mercek altına aldığımızda Oğuz Tongsir'in milli iradeye alerjisi olduğunu ve Başkan Erdoğan'a husumet duyduğunu gözlemledik.
10 Kasım 2011 tarihli Oğuz Tongsir imzalı iki paylaşım şu şekilde:
"Nedir bu ülkenin hali? Nedir bu çektiklerimiz? Hiç mi rahat yüzü görmeyeceğiz?"
(Başkan Erdoğan'ı hedef alarak) "Telekom Arena'da seni az bile yuhalamışlar!"
TÜRK BAYRAĞINI NEDEN KALDIRDI?
53 yıllık dernek logosunu değiştiren Oğuz Tongsir, TSYD amblemindeki Türk bayrağını da çıkarmıştı. Gelen tepkiler üzerine logo bir kez daha değişti.
TSYD'DE AKÇELİ İŞLER! USÜLSÜZ ÜYE KAYITLARI
Oğuz Tongsir'in TSYD başkanlığı da bir hayli şaibeli... Bilindiği üzere 15 Temmuz sonrası Oğuz Tongsir'le ilgili TSYD içerisinde 500 civarı imza toplanmış, olağanüstü kongreye gidilmişti.
Tongsir'in TSYD'deki olağanüstü kongre öncesi kendisine oy vereceğini düşündüğü dernek üyelerine uçak bileti alıp 5 yıldızlı otelde konaklattığı o dönem çokça konuşulmuştu. Gazetecilikle yakından uzaktan alakası olmayan usulsüz üye kayıtları büyük tepki çekmişti.
EŞİNİN ARACINI TSYD'YE SATTI
Oğuz Tongsir'in eşi Hazan Tongsir'e ait aracı fahiş fiyattan TSYD'ye satarak haksız kazanç elde ettiği de konuşulanlar arasında.
Oğuz Tongsir son olarak sicil bakiyesine 28 Şubatçı diktasını da ekledi. Eşi başörtülü olduğu için TSYD havuzuna alınmayan dernek üyesi Mehmet İzmirlioğlu'na "Burada bizim kurallarımız geçerli ve bu kurallara uymak zorundasınız" şeklinde yanıt verdi.
GÖZLER BAKANLIĞA ÇEVRİLDİ! TONGSİR'E İSTİFA TSYD'YE KAYYUM ÇAĞRISI
Bu skandallar silsilesi sonrası gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı'na çevrildi.
Geçmişinde FETÖ izi bulunan günümüzde de vesayet artığı tutum sergileyip başörtüsü düşmanlığı sergileyen Oğuz Tongsir yönetimine istifa çağrısı yapıldı. TSYD yönetimine kayyum atanması gerektiği söylendi.
"OĞUZ TONGSİR DERHAL İSTİFA ETMELİ, İSTFAİ ETMEYEN TSYD YÖNETİMİ BU SUÇA ORTAKTIR"
Spor yorumcusu Turgay Demir, "Oğuz Tongsir derhal istifa etmeli… Ayrımcılık suçtur, TSYD yönetiminde olup istifa etmeyen herkes bu suça ortak olur..." değerlendirmesinde bulundu.