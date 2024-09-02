TSYD’de 28 Şubat diktası estiren Oğuz Tongsir’in kirli sicili! Arşiv unutmaz TAKVİM’den kaçmaz

İzmirlioğlu, "Benim için çok üzücüydü. Eğitimciyim, anneyim, çocuklarımın yanında böyle bir durum yaşamak bizi çok üzdü. Dileğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız bu yüzyılda bu olayla tekrar karşılaşmamak, her toplumda başörtümüzle yer almak. Çocuğumun bana anne seni başörtülü olduğun için almadılar dediğinde çok üzüldüm. Çünkü bir 28 Şubat'ın tortularını şu an yaşamıyor olmalıydık diye düşünüyorum." diye konuştu.

"Orada bulunan bir görevli 'Eşin kapalı, açık havuzdan yararlanamayacaksınız', dedi. Eşim bunun üzerine 'Ben zaten havuza girmeyeceğim, çocukların yanında duracağım.' dedi. Ardından görevli orada durmamızın yasak olduğunu söyledi. 'Sizi kapalı havuza alalım' dediler. Tepki göstererek 'Kimin kararı?' diye sordum. Başkan Oğuz Tongsir'in kararı olduğunu söylediler. Genel merkeze giderek Oğuz Tongsir'le görüştüm. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'nda böyle bir kanun olmadığını, gerici zihniyetin geride kaldığını söyledim. O da bana 'Burası benim derneğim, burası özerk dernek, benim kurallarım ve kanunlarım geçerli.' dedi. Şikayet edeceğimi söylediğimde 'Elinden geleni ardına koyma.' dedi."

Mehmet İzmirlioğlu ise TSYD 'nin havuzuna eşi ve çocuklarıyla birlikte gittiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in skandal 15 Temmuz paylaşımları

ARŞİV UNUTMAZ! SKANDAL '15 TEMMUZ' PAYLAŞIMI



Tongsir, 15 Temmuz 2016'daki FETÖ'cü hain darbe girişimine arka çıkıp "Tankın önüne nasıl atlamışlar? Ya bu millet 5 lira için gelin arabasının önüne atlar. Devleti için tank mank vız gelir" diyerek tankın karşısına dikilip iradesini ve demokrasisini koruyan aziz Türk milletine hakaret etmişti.





MİT KUMPASINI SAVUNDU, 15 TEMMUZ'DA SUS PUS KALDI, FETÖ'YE ALAN AÇTI...



FETÖ'nün MİT tırları kumpası sonrası firari vatan haini Can Dündar ve Erdem Gül gibi isimler için destek açıklaması yapan TSYD, 15 Temmuz ihanet gecesinde sus pus kaldı. O dönem Oğuz Tongsir, "Başkan olduğum sürece siyaseti TSYD'nin kapısından içeri sokmayacağım" diyerek FETÖ'ye sessizce alan açtı.



FETÖ SORUŞTURMASI



15 Temmuz sonrası TSYD Başkanı Oğuz Tongsir hakkında FETÖ propagandası yaptığına dair soruşturma başlatılması da atlanmaması gereken önemli bir detay.