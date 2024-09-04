Başkan Erdoğan ve Sisi’den basın toplantısında önemli açıklamalar

HEDEF 15 MİLYAR DOLAR Ticaret hacmimizi önümüzdeki beş yıl içinde 15 milyar dolara çıkarma hedefimize doğru kararlı bir şekilde ilerliyoruz SOYKIRIMA KARŞI OMUZ OMUZA Türkiye ve Mısır Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir. Türkiye ve Mısır'ın bölgesel barış ve istikrara katkıları hayati önemdedir. Türkiye ve Mısır Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir. İnsani yardımların engelsiz akışı önceliğimiz olmaya devam ediyor. Bugüne kadar Gazze'ye iletilen toplam yardımın yüzde 32'si Türkiye'den gitmiştir. KATİLLERİN YERİ MECLİS DEĞİL MAHKEMEDİR İsrail'in Mısır'a yönelik ithamlarını kabul etmiyoruz. Bazı ülkelerin İsrail'e destek sağlayarak suç ortağı oluyor. Açlık, susuzluk veya ilaç bulamadığı için ölen her masumun sorumlusu İsrail ve destekçileridir.

Sisi'nin açıklamalarından satır başları:

İlişkilerimiz her iki ülkenin çıkarına olacak şekilde. Kardeşim Erdoğan'a teşekkür ediyorum.

KÖKLÜ İLİŞKİLER DAHA ÇOK GELİŞECEK

Bu ziyaretim iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin çok daha gelişeceğinin göstergesidir. Özellikle bölgesel konuları beraber ele alarak insani krizlerin önüne geçme konusunda beraber çalışma kararı aldık.

Türkiye ve Mısır, Filistin meselesinde ortak bir duruşa sahiptir.

Gazze ve Filistin'deki kardeşlerimiz için daha yoğun çalışmalıyız.

TÜRKİYE'YE DESTEĞİMİZ TAM

Gazze konusunda ortak hareket ederek ateşkesi sağlamalıyız. Türkiye'nin yürüttüğü diplomasiye desteğimiz tam. Bunu sağlamalıyız.