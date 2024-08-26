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Başkan Erdoğan'dan CHP'li Tuncay Özkan'a tazminat davası! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a rezil sözlerle hakaret eden CHP'li Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı. Erdoğan da şahsını hedef alan sözleri sonrası Özkan'a 250 bin TL'lik tazminat davası açtı. Başkan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, CHP'li Özkan'la ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunduklarını açıkladı.

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Giriş Tarihi 26 Ağustos 2024, 12:22 Güncelleme 26 Ağustos 2024, 12:35
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Tuncay Özkan’a tazminat davası! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi

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CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hakaretamiz sözlerle hedef alan küstah bir paylaşımda bulundu.

Milletin seçilmiş iradesini hedef alan Özkan, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak "Seni gidi züppe seni" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a tazminat davası!



CHP içerisindeki trollükleriyle bilinen Özkan'ın şuursuz sözleri 7'den 70'e herkesin büyük tepkisini çekti.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay ÖzkanCHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelişme üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay ÖzkanCHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan


BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZMİNAT DAVASI

Başkan Erdoğan da CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın kendisi hakkındaki sözlerinin ardından 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur." dedi.

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