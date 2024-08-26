Başkan Erdoğan’dan CHP’li Tuncay Özkan’a tazminat davası! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçesi

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan , Başkan Recep Tayyip Erdoğan 'ı hakaretamiz sözlerle hedef alan küstah bir paylaşımda bulundu. Milletin seçilmiş iradesini hedef alan Özkan, Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı bir paylaşımı alıntılayarak "Seni gidi züppe seni" ifadelerini kullandı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZMİNAT DAVASI



Başkan Erdoğan da CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın kendisi hakkındaki sözlerinin ardından 250 bin TL'lik tazminat davası açtı.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, "CHP İzmir milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur." dedi.









