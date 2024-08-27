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Zihniyetiniz batsın! Diş Hekimliği Kongresi'ne başörtülü genç kızı kabul etmediler

28 Şubat zihniyeti bu sefer de İstanbul’da düzenlenecek olan 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde yaşandı. Görev almak için başvuran diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek başörtülü olduğu için kabul edilmedi.

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Giriş Tarihi 27 Ağustos 2024, 23:45 Güncelleme 27 Ağustos 2024, 23:52
Zihniyetiniz batsın! Diş Hekimliği Kongresi’ne başörtülü genç kızı kabul etmediler

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İstanbul'da bir üniversitede İngilizce diş hekimliği bölümünde 3'üncü sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Dilara Çiçek, 12-15 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da Türk Dişhekimleri Birliği iş birliğiyle düzenlenecek olan 2024 FDI Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak için form doldurdu.

Diş hekimliği öğrencisi Dilara ÇiçekDiş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek

Ardından edinilen bilgiye göre 14 Ağustos'ta görev süreçlerini organize eden ANT İnsan Kaynakları isimli firmayla görüşmek üzere kurumun Kadıköy'deki ofisine gitti. Görüşmeye gittiği arkadaşı kongre için kabul edilirken kendisine dönüş olmayınca Çiçek, kurum ile görüştüğündeyse iddiaya göre Çiçek'e başörtülü olduğu için kongrede görev alamayacağı söylendi. 28 Şubat zihniyetiyle karşı karşıya kaldığını söyleyen diş hekimliği öğrencisi Çiçek yaşadıklarını anlattı. 28 Şubat'tan yıllar sonra aynı sahnelerin yaşanmasının üzüntü verici olduğunu söyleyen Çiçek, yaşananlar sonrası firmanın kendisiyle iletişime geçtiğini de aktardı.

Diş hekimliği öğrencisi Dilara ÇiçekDiş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek

Çiçek, toplumda bu tür durumları yaşayan kadınların sessiz kalmaması gerektiğini söylerken kongrenin işbirlikçilerinden Türk Dişhekimleri Birliği'nden de açıklama geldi. TDB Başkanı Tarık İşmen, durumun kabul edilemez olduğunu belirtirken konuyla ilgili gerekenlerin yapılacağını belirtti.

Diş hekimliği öğrencisi Dilara ÇiçekDiş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek

"2024 YILINDA HALA BUNUN YAŞANMASI ÇOK ŞAŞIRTICI"
Yaşananlar karşısında büyük şok yaşadığını ifade eden 21 yaşındaki Dilara Çiçek, "Bir arkadaşımla form doldurduk, geri dönüş yaptılar. Koordinatör görevinde Başak Hanım vardı, ne yapılması gerektiğini o anlattı. Ben de arkadaşımla Kadıköy'de yerlerine gittim. Aradan bir gün geçti, arkadaşıma ne yapacağı ne giymesi gerektiği, nerede çalışacağı gibisinden dönüş yaptılar. Ben de bir aradım, koordinatör Başak Hanım'ı bir sıkıntı mı var, geri dönüş yapmadınız, unuttunuz mu acaba çünkü arkadaşıma geri dönüş yapmışsınız dedim. Formdan baktı ve 'FDI başörtülü çalışan istemiyor' cümlesini kurdu. Çok şaşırdım, ne tepki vereceğimi bilemedim. 'İsterseniz o tarihte başka kongrelerimiz de var, oraya gidebilirsiniz, yönlendirebiliriz' dediler.

Ben de yok dedim, bu diş hekimliğiyle alakalı, dünya çapında çok büyük bir kongre, deneyim için çalışmak istedim. Arkadaşıma yazdım, 'Şaka yapıyorsun, böyle bir şey olmaz' dedi. İnanamadık, 2024 yılında hala bunun yaşanması çok şaşırtıcı ki yapacağım iş; girişte kayıt alacağım veya kongrede sunum değiştireceğim, delegelere yardım edeceğim. 3 sene sonra mezun olduğumda bu mesleği devam ettireceğim. Kurumun, FDA gibi büyük bir kurumu temsil ederek bu cümleyi kurması ayrı bir saçmalık, kendilerinin yanlışı. İnsan kaynaklarının başında olan kişi Onur Bey aradı, kendisi bu tatsız olayı kınadı. Başak hanım böyle bir şey söylemediğini iddia ediyor, 'Yanlış anlaşılmıştır, anlamışsınızdır' gibi bir cümle kurdu. Başörtülü çalışan istemiyor, cümlesinin neyini, nasıl yanlış anlayabilirim? Kendileri sonra bana 'Hala çalışmak isterseniz tabi ki biz çok açığız' dediler. Tabi ki bu saatten sonra çalışacak halim yok, çalışmak istemedim" şeklinde konuştu.

"ONLARCA İNSAN BU KONUDA ÜNİVERSİTE KAPISINDAN DÖNDÜ"
Öğrenciyle görüştüğünü ve durumun kabul edilemez olduğunu söyleyerek konuyla ilgili gerekenlerin yapılacağını ifade eden Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı Tarık İşmen, "Bir firma ile çalışıyoruz, onlarca alt tedarikçisi var. Umuyorum ki bir yanlış anlaşılmadır bu çünkü hem TDB olarak hem de şahsen bugüne kadar ne insanları şekilleriyle ne cinsiyetleriyle ne de inançlarıyla ayırdık. Bizim için önemli olan insan olması, duruşunun olması, diş hekimi, diş hekimliği öğrencisi olması önemliydi ama bu talihsiz bir olay. Tabii ki sorumlusu birileri vardır, kızımız bunu yanlış da anlamış olsa bile bir sorumlusu vardır.

Bu sorumlu mutlaka bizim tarafımızdan gerekli işleme tabi tutulacak. Ne yazık ki Türkiye hala 1970'lerden kalma bu arkaik düşünceyle birtakım uğraşların içindeyiz. Bunun ayrımının yapılmasının bizim gibi insanların ahlakına, düşünce yapısına aykırı olduğunu düşünüyorum. Bununla ilgili de gerekli yaptırımı uygulayacağımızdan emin olabilirsiniz. Konuştuğumuz kurumun bizden direkt talimat alma ihtimali yok zaten olmaz da. Onlarca insan bu konuda üniversite kapısından döndü, biz aslında geçtiğimiz dönemlerde bununla ilgili tavrımızı çok net koymuştuk. İnsanların nasıl yaşamlarında, seçimlerinde özgürlük varsa kendi kıyafetlerinde de özgürlükleri vardır. Yapan arkadaşımızın densizliği ya da hadsizliği diyelim" dedi.

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