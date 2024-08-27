Zihniyetiniz batsın! Diş Hekimliği Kongresi’ne başörtülü genç kızı kabul etmediler

Diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek

"2024 YILINDA HALA BUNUN YAŞANMASI ÇOK ŞAŞIRTICI"

Yaşananlar karşısında büyük şok yaşadığını ifade eden 21 yaşındaki Dilara Çiçek, "Bir arkadaşımla form doldurduk, geri dönüş yaptılar. Koordinatör görevinde Başak Hanım vardı, ne yapılması gerektiğini o anlattı. Ben de arkadaşımla Kadıköy'de yerlerine gittim. Aradan bir gün geçti, arkadaşıma ne yapacağı ne giymesi gerektiği, nerede çalışacağı gibisinden dönüş yaptılar. Ben de bir aradım, koordinatör Başak Hanım'ı bir sıkıntı mı var, geri dönüş yapmadınız, unuttunuz mu acaba çünkü arkadaşıma geri dönüş yapmışsınız dedim. Formdan baktı ve 'FDI başörtülü çalışan istemiyor' cümlesini kurdu. Çok şaşırdım, ne tepki vereceğimi bilemedim. 'İsterseniz o tarihte başka kongrelerimiz de var, oraya gidebilirsiniz, yönlendirebiliriz' dediler.

Ben de yok dedim, bu diş hekimliğiyle alakalı, dünya çapında çok büyük bir kongre, deneyim için çalışmak istedim. Arkadaşıma yazdım, 'Şaka yapıyorsun, böyle bir şey olmaz' dedi. İnanamadık, 2024 yılında hala bunun yaşanması çok şaşırtıcı ki yapacağım iş; girişte kayıt alacağım veya kongrede sunum değiştireceğim, delegelere yardım edeceğim. 3 sene sonra mezun olduğumda bu mesleği devam ettireceğim. Kurumun, FDA gibi büyük bir kurumu temsil ederek bu cümleyi kurması ayrı bir saçmalık, kendilerinin yanlışı. İnsan kaynaklarının başında olan kişi Onur Bey aradı, kendisi bu tatsız olayı kınadı. Başak hanım böyle bir şey söylemediğini iddia ediyor, 'Yanlış anlaşılmıştır, anlamışsınızdır' gibi bir cümle kurdu. Başörtülü çalışan istemiyor, cümlesinin neyini, nasıl yanlış anlayabilirim? Kendileri sonra bana 'Hala çalışmak isterseniz tabi ki biz çok açığız' dediler. Tabi ki bu saatten sonra çalışacak halim yok, çalışmak istemedim" şeklinde konuştu.