Türkiye ile Suriye arasında yeni dönem adımları... Başkan Erdoğan ile Beşar Esad ne zaman görüşecek? Masadaki iki formül

Her iki ülkenin egemenliğini garanti altına alan ve gelecekteki müzakerelerin yol haritasını belirleyen bir anlaşma imzalanması çağrısında bulunan Esad, "Türkiye güçlerini çekmezse görüşmelere başlamayacağımız doğru değil" sözleriyle olası müzakerelere ön koşulsuz yeşil ışık yaktı. Beşşar Esaddan Terörle mücadele ortak çıkarımız, Türklerin çekilmesi ön koşul değil sözleri! İşte Şamla yeni dönemin yol haritası

Takvim.com.tr yaşanan süreci tüm gelişmeleriyle ele aldı(Haberimiz için görsele tıklayınız) TÜRKİYE'NİN ÇEKİNCELERİ VE MASADAKİ FORMÜL

Peki süreç buraya nasıl geldi, Başkan Erdoğan ile Beşar Esad nerede ne zaman görüşecek, Türkiye'nin normalleşme sürecine ilişkin çekinceleri neler ve masada hangi formüller var? Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesinin en önemli adımlarından birinin Suriyeli mülteciler gerçeği olduğu net olarak biliyor. Bir diğer mesele ise Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlı duruşu... Hürriyet Yazarı Abdülkadir Selvi bu meselelere dikkat çekerek iki ülke arasında yaşanan ve yaşanabilecek gelişmelere ilişkin kritik bilgiler verdi.

Türkiye ile Suriye arasında normalleşme arayışı sürüyor Selvi'nin yazısı şu şekilde: "Beşşar Esed'in Suriye Meclisi'nde, Türkiye ile görüşmelere başlamak için Türkiye'nin Suriye'den asker çekmesi gibi bir şartlarının olmadığını açıklamasından 24 saat sonra Reuters Haber Ajansı'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esed'le görüşme çabalarının sonuç vermediğine ilişkin haber geçti. Haberin detaylarında ise, Erdoğan -Esed görüşmesinin gerçekleşmeyeceği yazıyordu.

Adınız Reuters da olsa bu kadar iddialı olmamak lazım. Çünkü burası Ortadoğu. ERDOĞAN-SİSİ GÖRÜŞMESİ

Bundan birkaç sene önce de 'Erdoğan ile Sisi görüşebilir mi?' diye sorsanız 'Hayır' cevabını alırdınız. Ama Erdoğan, Kahire'ye gitti, Sisi 4 Eylül'de Ankara'da olacak. Başkan Erdoğan ve Sisi Ağustos ayında Erdoğan-Esed görüşmesi bekleniyordu. Hatta görüşmenin Bağdat ya da Türkiye ile Suriye arasındaki Keseb Kapısı'nda yapılabileceği söyleniyordu. Ağustos ayı bitiyor ama öyle bir hava yok. Ama bu ileride olmayacağı anlamına gelmiyor. ORTADOĞU YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLİYOR

İsrail, Suriye kapısına dayanmış durumda. Suriye'ye sıçrayacak bir ateş en fazla Türkiye'yi ilgilendiriyor. Şartlar iki lideri görüşme yapmaya zorluyor. Çünkü Ortadoğu'nun haritası yeniden şekillendiriliyor. ABD; silahlı kuvvetlerinin üçte birini sadece İsrail'in güvenliği için bölgeye yığmadı.

ERDOĞAN-ESED GÖRÜŞMESİ

İki liderin görüşmesi için kritik eşik henüz aşılmış değil ama bir gün 'Erdoğan-Esed görüşmesi yapılacak' diye haberler geçeceğimizden eminim. İki lider görüşecekler. Sadece bunun zamanlaması öngörülemez. Şimdiye kadar Erdoğan'a, 'Esed'le görüş' diye baskı yapanların artık Esed'e, 'Erdoğan'la görüş' diye baskı yapmasının zamanı geldi. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmişte ailece görüştüklerini de hatırlatarak "Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz" dedi. Başkan Erdoğan ile Esad ERDOĞAN'IN UZATTIĞI EL

Esed şu ana kadar Erdoğan'ın uzattığı eli sıkmadı. Karışık mesajlar veriyor. O nedenle 'Suriye Meclisi'nde yaptığı konuşma mı, yoksa Reuters'in geçtiği haber mi doğru' diye sorma gereği duydum. HAKAN FİDAN BAŞLATTI

Size önce kısa bir kronoloji vermek istiyorum. Hakan Fidan'ın MİT Başkanı olduğu dönemde Suriye ile istihbarat diplomasisi başlatıldı. İki ülkenin istihbarat başkanları ilişkileri belli bir seviyeye ulaştırdı.