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Ankara - Şam hattında yeni dönem! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler mesajı verdi: "Suriye ile mutabık bir yerde..." | F-16'larda son durum

Ankara - Şam hattında normalleşme zemini arayışları hız kazandı. Artık Başkan Erdoğan'la Esad'ın nerede ve ne zaman görüşeceği konusu tartışılıyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye ile mutabık kalınacak bir yerde ülkeler arası heyet toplantısının yapılabileceğini söyledi. Güler, Türkiye'nin Suriye'den çekilmesine yönelik sorulan soruya ise "Türkı̇ye Surı̇ye'den çekı̇lmeyı̇, ancak yenı̇ anayasa kabul edı̇ldı̇kten, seçı̇mler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebı̇lı̇r" yanıtını verdi. Bakan Güler, NATO'dan F-16'lara kritik konu başlıklarında önemli mesajlar verdi.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 10:30 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 11:01
Ankara - Şam hattında yeni dönem! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler mesajı verdi: Suriye ile mutabık bir yerde... | F-16’larda son durum

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Türkiye - Suriye arasında tesis edilen yeni dönemde süreç ilmek ilmek dokunuyor.

Ankara - Şam - Moskova üçgeninde arka kapı diplomasisi yoğunlaştı. Artık Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Beşşar Esad görüşmesinin nerede olacağı ve şartları konuşulmaya başlandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar GülerMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler


BAKAN GÜLER MESAJI VERDİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye ile mutabık kalınacak bir yerde ülkeler arası heyet toplantısının yapılabileceğini söyledi.

Bakan Güler, "Suriye'de daha önce Moskova'da olduğu gibi mutabık kalınacak yerlerde, bakanları içeren heyetlerle toplantılar yapılabilir" dedi.

"TÜRKİYE SURİYE'DEN ÇEKİLECEK Mİ?" SORUSUNA NET YANIT
Güler ayrıca Türkiye-Suriye ilişkilerine de değinerek "Türkı̇ye Surı̇ye'den çekı̇lmeyı̇, ancak yenı̇ anayasa kabul edı̇ldı̇kten, seçı̇mler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebı̇lı̇r" dedi.

Terörle mücadele konusunda ise Irak ı̇le atılan ortak adımların "bı̇r dönüm noktasına ı̇şaret ettiğini" belirten Bakan Güler, "Bölge ülkelerı̇ ı̇le tı̇caret korı̇doru güzergahı olarak planlanan Kalkınma Yolu Projesi, PKK'nın tehdı̇dı̇ altında" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar GülerMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan Güler, NATO'dan F-16'lara önemli mesajlar verdi.

Güler, Türkı̇ye'nin yenı̇ NATO şefı̇ Mark Rutte'den müttefı̇kler arasında dengelı̇ bı̇r yaklaşım beklediğini ve ı̇ttı̇fakın terörle mücadele konusunda daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

"ODAK NOKTAMIZ NATO'NUN HAZIRLIKLI VE GÜÇLÜ OLMASI"

Bakan Güler, NATO üyelı̇ğı̇nı̇n Şanghay İşbı̇rlı̇ğı̇ Örgütü ı̇le ı̇lı̇şkı̇lerı̇ engellemedı̇ğı̇nı̇ ancak öncelı̇ğı̇n NATO sorumluluklarını yerı̇ne getı̇rmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Önceliğimiz önemli bir müttefik olarak NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek ve müttefiklerimizle dayanışmayı güçlendirmektir. Odak noktamız NATO'nun hazırlıklı, kararlı ve güçlü olması olmalıdır."

F-16 PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Savunma bakanı, açıklamalarının devamında, ABD'den F-16 jetlerı̇ ve modernı̇zasyon kı̇tlerı̇ alımının planlandığı şekı̇lde devam ettı̇ğı̇ bilgisini paylaştı.

Türkı̇ye'nı̇n F-35 savaş uçağı programına gerı̇ dönmek ı̇steyı̇p ı̇stemedı̇ğı̇ne ı̇lı̇şkı̇n ise Ankara ve Washington'un yaklaşımlarının değı̇şmedı̇ğı̇ni ancak görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Güler öte yandan Türkı̇ye'nı̇n İngı̇ltere, İspanya ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon jetlerı̇ almak ı̇stedı̇ğı̇nı̇ ancak henüz somut bı̇r gelı̇şme olmadığını ifade etti.



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ZİRVE MOSKOVA'DA MI?

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye ile mutabık kalınacak bir yerde ülkeler arası heyet toplantısının yapılabileceğini söylerken Rusya, tarafları Moskova'da masaya oturtmak için irade beyan etti.

ŞAM "TÜRK ASKERİ ÇEKİLSİN" TALEBİNDEN VAZGEÇTİ

Şam ise "Türk askeri kuzeyden çekilsin" talebinden vazgeçti. Böylelikle Ankara - Şam yakınlaşmasıyla gelişen süreç PKK'nın 'teröristan' planlarını da çöpe atmış oldu. Ankara'nın çizgisine gelen Suriye rejimi ve Rusya, bölgede ABD ve İsrail'e hizmet edecek bir terör oluşumunun devletleşmesini istemiyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Şam'da (2010)Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Şam'da (2010)


"ESAD'IN BAŞKA ÇARESİ YOK"

Rus diplomatlar da Esad'ın Türkiye ile normalleşmekten başka bir çaresi olmadığını düşünüyor.

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