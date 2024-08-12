Ankara - Şam hattında yeni dönem! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler mesajı verdi: "Suriye ile mutabık bir yerde..." | F-16'larda son durum

Terörle mücadele konusunda ise Irak ı̇le atılan ortak adımların "bı̇r dönüm noktasına ı̇şaret ettiğini" belirten Bakan Güler,ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE SURİYE'DEN ÇEKİLECEK Mİ?" SORUSUNA NET YANIT Güler ayrıca Türkiye-Suriye ilişkilerine de değinerek "Türkı̇ye Surı̇ye'den çekı̇lmeyı̇, ancak yenı̇ anayasa kabul edı̇ldı̇kten, seçı̇mler yapıldıktan ve sınırlar güvence altına alındıktan sonra görüşebı̇lı̇r" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan Güler, NATO'dan F-16'lara önemli mesajlar verdi.

Güler, Türkı̇ye'nin yenı̇ NATO şefı̇ Mark Rutte'den müttefı̇kler arasında dengelı̇ bı̇r yaklaşım beklediğini ve ı̇ttı̇fakın terörle mücadele konusunda daha fazlasını yapması gerektiğini söyledi.

"ODAK NOKTAMIZ NATO'NUN HAZIRLIKLI VE GÜÇLÜ OLMASI"



Bakan Güler, NATO üyelı̇ğı̇nı̇n Şanghay İşbı̇rlı̇ğı̇ Örgütü ı̇le ı̇lı̇şkı̇lerı̇ engellemedı̇ğı̇nı̇ ancak öncelı̇ğı̇n NATO sorumluluklarını yerı̇ne getı̇rmek olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Önceliğimiz önemli bir müttefik olarak NATO'ya karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek ve müttefiklerimizle dayanışmayı güçlendirmektir. Odak noktamız NATO'nun hazırlıklı, kararlı ve güçlü olması olmalıdır."



F-16 PLANLARINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Savunma bakanı, açıklamalarının devamında, ABD'den F-16 jetlerı̇ ve modernı̇zasyon kı̇tlerı̇ alımının planlandığı şekı̇lde devam ettı̇ğı̇ bilgisini paylaştı.

Türkı̇ye'nı̇n F-35 savaş uçağı programına gerı̇ dönmek ı̇steyı̇p ı̇stemedı̇ğı̇ne ı̇lı̇şkı̇n ise Ankara ve Washington'un yaklaşımlarının değı̇şmedı̇ğı̇ni ancak görüşmelerin sürdüğünü söyledi.



Güler öte yandan Türkı̇ye'nı̇n İngı̇ltere, İspanya ve Almanya'dan Eurofighter Typhoon jetlerı̇ almak ı̇stedı̇ğı̇nı̇ ancak henüz somut bı̇r gelı̇şme olmadığını ifade etti.