Ankara - Şam normalleşmesine CHP sabotajı mı? İlhan Uzgel Arap basınına Türkiye'yi şikayet etti: "Askerlerimizi Irak'tan çekeceğiz" vaadi

CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, Beyrut merkezli İran bağlantılı Al Mayadeen'e Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı şikayet etti
İLHAN UZGEL'DEN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER
"Türkiye Suriye'nin iç işlerine çok müdahale ediyor" diyen Uzgel, "Erdoğan'ın yönetimi her zaman Ortadoğu'nun sorunlarından taraf olmuştur" ifadelerini kullandı. 'Müslüman Kardeşler' odaklı 'mezhepsel' hareket edildiğini öne sürdü.
Uzgel, "Suriye'de yaşanan kriz ve sorunlarda en büyük sorumluluk Türk hükümetine aittir" dedi.
CHP NORMALLEŞME SÜRECİNİ AKAMETİ Mİ UĞRATMAK İSTİYOR?
Başkan Erdoğan - Esad zirvesinin nerede yapılacağının ve şartlarının konuşulduğu şu günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel'in sarf ettiği bu sözler "CHP Ankara - Şam sürecini akamete mi uğratmak istiyor?" sorusunu sordurttu.
CHP, Arap basınında Irak'tan Türk askerini çekme vaadinde bulundu
CHP'DEN 'MAVİ VATAN' SONRASI BİR SKANDAL DAHA: ASKERLERİMİZİ IRAK'TAN ÇEKECEĞİZ
CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın Türkiye'nin Mavi Vatan davasını 'Masal' olarak tanımlaması büyük tepkiyle karşılanırken CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel de Arap basınında Türk askerini Irak'tan çekme vaadinde bulundu.
Uzgel açık açık "PKK tehdidi sona erdiğinde askerlerimizi Irak'tan çekeceğiz" dedi.
"ESAD'LA GÖRÜŞECEĞİZ" DİYEN CHP ŞAM'DAN VETO YEDİ
"Suriye'deki krizde en büyük sorumluluk Türk hükümetine aittir" diyerek Başkan Erdoğan'ı Arap basınına şikayet eden CHP'nin Şam'dan veto yemesi ise bilinen bir gerçek.
CHP'den peşi sıra gelen "Suriye'ye gideceğiz, Esad'la görüşeceğiz" minvalindeki açıklamalar geçtiğimiz günlerde Esad rejimine yakın kaynaklar tarafından yalanlandı.
Rejimin gazetesi El Vatan, Suriye'nin Türkiye'deki herhangi bir siyasi parti ile iletişimi olmadığını yazdı. Şam rejiminden gelen bu yalanlama Arap basınında da genişçe yer buldu.
CHP'li kurmaylar ise "Süreç 'buyurun gelin' şeklinde işlemiyor" açıklamasıyla Şam'la pürüz yaşadıklarını açık açık itiraf etti.