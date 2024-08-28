İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 11 ilde FETÖ’ye kıskaç

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve KOM başkanlıkları koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-25" operasyonları düzenlendiğini belirtti.



Terör örgütleri ve işbirlikçilerine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığını aktardı.