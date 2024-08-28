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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 11 ilde FETÖ'ye kıskaç

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-25" operasyonlarında 20 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 07:56 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 08:42
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! 11 ilde FETÖ’ye kıskaç

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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve KOM başkanlıkları koordinesinde, il emniyet müdürlükleri TEM ve KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Ankara, Antalya, Çorum, Elazığ, İstanbul, İzmir, Ordu, Samsun, Kahramanmaraş ve Van'da FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-25" operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Terör örgütleri ve işbirlikçilerine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini ifade eden Yerlikaya, operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığını aktardı.



Bakan Yerlikaya, operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:
"Şüphelilerin, örgütün sözde 'askeri mahrem yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlarının bulunduğu, örgütün kripto haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranma kaydı bulunduğu tespit edildi."

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin görüntüleri de paylaşarak, polis ekiplerini tebrik etti.

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