Ankara - Şam hattında arka kapı diplomasisi yoğunlaştı! Başkan Erdoğan - Esad görüşmesi için 3 lokasyon ön planda... Ve tarih verildi

Ankara - Şam hattında normalleşme zemini arayışları hız kazandı. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye ile ilişkilerin onarılması için tüm girişimlere açık olduğunu dile getirdi.

ESAD'A DAVET MASADA Başkan Recep Tayyip Erdoğan da önce Suriye ile görüşme olabileceğini söyledi sonra da "Bizim Sayın Putin ile Beşşar Esed'e bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. El birliği ile ayrımsız bir biçimde bu terör yapılarının kökünün kazınması, Suriye'nin geleceğinin inşası için mühimdir" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı kabul etti







MOSKOVA'DA PUTİN - ESAD ZİRVESİ



Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova'da bir araya geldi.



Esed görüşmeye ilişkin "Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan olaylar göz önüne alındığında, bugünkü görüşmemiz tüm detayların ele alınması, olası beklentiler ve senaryoların istişare edilmesi açısından çok önemli" dedi.

ESAD NE DEDİ, KREMLİN NE SÖYLEDİ?



Esad'ın Moskova'da yaptığı açıklamada "Olası beklentiler ve senaryoların istişaresi" vurgusu yapılırken Kremlin'den "Suriye - Türkiye temasları gündemimizde" açıklaması geldi.