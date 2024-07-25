Ankara - Şam hattında adım adım yeni dönem! Başkan Erdoğan - Esad zirvesi için tarih verildi: "Türkiye ve Suriye arasında buzlar kırıldı"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Esad'ı kabul etti



MOSKOVA'DA PUTİN - ESAD ZİRVESİ



Başkan Erdoğan'ın "Esad'a davetimiz olabilir. Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse bu yeni sürecin başlangıcı olur" sözleri sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Putin ile Esed bir araya geldi "OLASI BEKLENTİ VE SENARYOLARIN ELE ALINMASI ÖNEMLİ"



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova'da bir araya geldi.



Esed görüşmeye ilişkin "Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan olaylar göz önüne alındığında, bugünkü görüşmemiz tüm detayların ele alınması, olası beklentiler ve senaryoların istişare edilmesi açısından çok önemli" dedi.



Esad'ın Moskova'da yaptığı açıklamada "Olası beklentiler ve senaryoların istişaresi" vurgusu yapılırken Kremlin'den "Suriye - Türkiye temasları gündemimizde" açıklaması geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad Şam'da (2010)



ERDOĞAN - ESAD ZİRVESİ İÇİN TARİH VERİLDİ



Rus diplomatlar ise Başkan Erdoğan ve Esad'ın yapacağı görüşmeye ilişkin tarih verdi.



Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat'a konuşan bir Rus diplomat, "tartışmalı dosyaların çözümü için olumlu gelişmelerin hızlandığını" ifade ederek, zirvenin 'bu yıl sonundan önce yapılmasını' beklediklerini söyledi.