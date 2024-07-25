Ankara - Şam hattında adım adım yeni dönem! Başkan Erdoğan - Esad zirvesi için tarih verildi: "Türkiye ve Suriye arasında buzlar kırıldı"

Türkiye ve Suriye arasında yeni dönemin temeli atılıyor. Ankara - Şam hattında normalleşme zemini arayışları hız kazandı.
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye ile ilişkilerin onarılması için tüm girişimlere açık olduğunu dile getirdi.
Türkiye ve Suriye arasında yeni dönemin temeli atılıyor. Ankara - Şam hattında normalleşme zemini arayışları hız kazandı.
Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye ile ilişkilerin onarılması için tüm girişimlere açık olduğunu dile getirdi.
ESAD'A DAVET MASADA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da önce Suriye ile görüşme olabileceğini söyledi sonra da "Bizim Sayın Putin ile Beşşar Esed'e bir davetimiz olabilir. Sayın Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse, bu yeni bir sürecin başlangıcı olabilir. El birliği ile ayrımsız bir biçimde bu terör yapılarının kökünün kazınması, Suriye'nin geleceğinin inşası için mühimdir" ifadelerini kullandı.
MOSKOVA'DA PUTİN - ESAD ZİRVESİ
Başkan Erdoğan'ın "Esad'a davetimiz olabilir. Putin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirebilirse bu yeni sürecin başlangıcı olur" sözleri sonrası dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
"OLASI BEKLENTİ VE SENARYOLARIN ELE ALINMASI ÖNEMLİ"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova'da bir araya geldi.
Esed görüşmeye ilişkin "Bugün dünya genelinde ve Avrasya bölgesinde yaşanan olaylar göz önüne alındığında, bugünkü görüşmemiz tüm detayların ele alınması, olası beklentiler ve senaryoların istişare edilmesi açısından çok önemli" dedi.
Esad'ın Moskova'da yaptığı açıklamada "Olası beklentiler ve senaryoların istişaresi" vurgusu yapılırken Kremlin'den "Suriye - Türkiye temasları gündemimizde" açıklaması geldi.
ERDOĞAN - ESAD ZİRVESİ İÇİN TARİH VERİLDİ
Rus diplomatlar ise Başkan Erdoğan ve Esad'ın yapacağı görüşmeye ilişkin tarih verdi.
Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat'a konuşan bir Rus diplomat, "tartışmalı dosyaların çözümü için olumlu gelişmelerin hızlandığını" ifade ederek, zirvenin 'bu yıl sonundan önce yapılmasını' beklediklerini söyledi.
TASS: "TÜRKİYE VE SURİYE ARASINDAKİ BUZLAR ÇOKTAN KIRILDI"
Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'ta yer alan bir uzman görüşünde ise "Ankara'nın normalleşme yönünde siyasi bir iradenin varlığından söz ettiği koşullarda, ABD'nin bu sürece müdahale etmeye çalıştığı açık. Ancak Suriye ve Türkiye tarafları arasındaki buzlar çoktan kırıldı" değerlendirmesini yaptı.