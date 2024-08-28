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Metris Cezaevinde neler oldu? İşte gerçekler...

Dün gece CHP yandaşı medya tarafından Metris Cezaevi ile ilgili "isyan" iddiaları dolaşıma sokuldu. Mahkumların ayaklandığı ve Cezaevi'nin yakıldığı iddia edildi. Ancak işin aslı başka çıktı... Peki Metris Cezaevinde ne oldu? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 28 Ağustos 2024, 10:09 Güncelleme 28 Ağustos 2024, 10:40
Metris Cezaevinde neler oldu? İşte gerçekler...

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Cumhuriyet Halk Partisi güdümündeki Halk TV dün asılsız bir iddia ile gündemi karıştırdı.

Mahkumların ayaklandığı ve yatakları ateşe verdiği iddia edilerek Metris Cezaevi'nde isyan çıktığı algısı köpürtüldü.

Çeşitli sosyal medya hesapları üzerinden iddialar yayılırken gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

CHP yandaşı medya Metris'te isyan çıktı iddialarını yaydıCHP yandaşı medya Metris'te isyan çıktı iddialarını yaydı

METRİS CEZAEVİNDE NE OLDU?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumunun olmadığını bildirdi.

ETKİLENEN MAHKUM YA DA PERSONEL YOK
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'un Esenler ilçesinde bulunan Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkum yatağını ateşe vermiştir.

Alevler yangına dönüşmeden personel tarafından kısa sürede söndürülmüş, ihtiyaten itfaiye çağrılmıştır.

Metris Cezaevinde herhangi bir yangın durumu söz konusu olmadığı gibi olaydan etkilenen mahkum veya personel de olmamıştır."

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