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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı ile ilgili çarpıcı açıklama: Filistin davasının yanındayız! Türkiye dilekçe verecek! Suriye ile görüşmeler ne durumda?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran dönüşü özel açıklamalarda bulundu. Fidan, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin İran'da şehit edilmesini derin bir üzüntüyle karşıladığını belirtti. Fidan, İsrail'in Hizbullah'la savaşa girmesi durumunda ABD'nin de fiilen bu savaşa dahil olabileceğini, ancak ABD'nin seçim öncesi bu durumu istemediğini ifade etti. Ateşkes umutlarının azaldığını ve İsrail'in bu konuda baskı altında olmadığını söyleyen Fidan, Türkiye'nin Uluslararası Adalet Divanı'na dilekçe verme sürecinde olduğunu ve Filistin davası için diplomatik ve hukuki araçları kullanacaklarını duyurdu. Fidan, Suriye, ile normalleşme adımlarına yönelikte konuştu.

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2024, 07:01 Güncelleme 01 Ağustos 2024, 07:17
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı ile ilgili çarpıcı açıklama: Filistin davasının yanındayız! Türkiye dilekçe verecek! Suriye ile görüşmeler ne durumda?

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da şehit edilmesi ile ilgili Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu'na çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.Sabah Gazetesi'nden Okan Müderrisoğlu ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

"BARIŞA OLAN İNANCINI BİR AN OLSUN YİTİRMEDİ"
İsmail Haniye, hayatını Filistin davasına, Filistin'e barış ve huzur gelmesine adamıştı. Ateşkes sağlanması için son dönemde harcadığı çabanın şahidiyiz. İran'da şehit edildiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmedi. Haniye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacak.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail HaniyeHamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye

İSRAİL'E YAPTIRIM VE KISITLAMA ŞART
İsrail'in özellikle ateşkes konusunda maliyet olmadan bir adım atması mümkün görünmüyor. Maliyeti ödetecek olan ABD ve Batı. Bir yaptırım, bir kısıtlama, bir suçlama olması lazım.

Dünya sistemini elinde tutan güçler yaptırım uygulamadığı zaman İsrail gidebildiği kadar gidiyor. Birkaç ülke silah satışı kısıtlaması getiriyor ama İsrail ağır bir kayıpla karşı karşıya kalmıyor.

Haniye'nin suikasta uğradığı konut.Haniye'nin suikasta uğradığı konut.

Türkiye olarak biz, sivil kayıpların insanlık için ne kadar büyük bir maliyet olduğunu dünya kamuoyuna anlattık, anlatmaya da devam ettik. Bir daha bu türden olaylar yaşanmasın diye iki devletli çözüm olması gerekiyor. Herhangi bir sürecin başında değil, sonunda iki devletli çözüm...

Filistin denilince konunun muhatabı genelde Arap ülkeleri oluyor. Türkiye önceki yıllarda 'Kendim bir şey yapayım' diye çabaladı. Bu kez problemi çözme odaklı gittik. Herkesi işin içine katacak şekilde inisiyatif aldık. Eğer bir etki oluşacaksa böyle oluşur. Bu etkileşim bize de çok şey öğretti.

LÜBNAN'A SALDIRI İHTİMALİ
İsrail, Hizbullah'la herhangi bir savaşa girerse ABD de fiilen girmiş olacak. ABD seçimden önce bunu istemiyor. Ama seçimden önce İsrail'i sınırlayan bir şey de yapmıyor.

ATEŞKES UMUDU SÖNÜYOR MU?
İsrail'in Gazze'de her gün insan öldürmesi maalesef kanıksandı. Ölümler kanıksanma aşamasına gelince tehlikeli oluyor. Ayrıca yaz geldi, okullar tatile girdi, üniversitelerin dünya başkentlerinde eylemlerinin de olmaması bir tempo düşüklüğüne neden oldu. Bizim sivil toplumumuz da tavrını gösteriyor. Lakin Türkiye'deki hükümette zaten farkındalık var. STK'larımız dünyadaki muhataplarıyla temasa geçmeli. Dünyaya mesaj verilecekse bunun sahneleneceği yerler farklı. Artık ateşkese çok yakın değiliz. İsrail'i ateşkese zorlayacak bir şey yok.

İSRAİL'İN TÜRKİYE'Yİ NATO'DAN ÇIKARTMA GİRİŞİMİ
Bunun bir karşılığı olmaz. Türkiye'nin NATO üyeliği böyle bir denklemde sorgulanamaz. Kaldı ki İsrail-Filistin meselesinde Batı ekseninde Türkiye yalnız bir ülke değil. İsrail'e tavır alan başka ülkeler de var ama seslerinin tonajı değişebiliyor. Filistin devletinin tanınması bağlamında İspanya, İrlanda, Norveç pozisyonunu resmen açıkladı.

Uluslararası Adalet DivanıUluslararası Adalet Divanı

ADALET DİVANI YARGI SÜRECİ
Türkiye olarak müdahillik çalışmalarımızın sonuna geldik. Metni defalarca gözden geçirdik. Muhtemelen bir hafta içinde dilekçemizi vereceğiz. Konuyu çok yönlü düşünüyoruz. Türkiye tarihinde ilk defa Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) metin verecek. Öncesinde olan bir olay değil. Filistin davasının yanındayız. Tüm diplomatik ve hukuki araçları kullanıyoruz. Yaklaşık 40 sayfalık bir doküman bu. Adalet Divanı'nda bir baskı oluşturma, bu adımları başkalarıyla paylaşma mühim. Ne kadar fazla, nitelikli, hukuki ağırlığı olan metin olursa kaçacak yeri kalmaz.

Başkan Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar EsadBaşkan Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad

SURİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİ
Karşı tarafla yaptığım temaslarda gördüğüm, görüşmeye açıklar. Şu ana kadar bize iletilmiş ön şartları yok. Örneğin, "Türkiye askeri çekilsin" denildiği zaman, "Görüşmelere bunun için ihtiyaç var" diyorum. Görüşme olursa üçüncü bir ülke olur. Ama netleşmedi.

Ruslar, 'İran da masada olsun. Daha önce yapıyorduk' diyor. Bizim önceliğimiz kimin görüştürdüğü değil, 'görüşmek.' 'Sizi bir araya getiriyorum' ile 'aracı oluyorum' meselesi iki ayrı şey. Her ikisinin de farklı boyutları var.

SURİYE MİLLİ ORDUSU'NUN GELECEĞİ
Muhaliflerle barış yapmak rejimin sorunu. Ben bunu teşvik edebilirim ama zorlayamam. Rejimle anlaşıp muhalifleri yok sayamayız, böyle bir dünya yok. Olmayacak da. Bizim rejimden istediğimiz muhalefeti karşısına muhatap olarak alması, sorunları görmesi ve çözüm için görüşmeye başlaması.

ABBAS TÜRKİYE'YE GELİYOR
Şu anki planlamaya göre Filistin Devlet Başkanı Abbas, 14-15 Ağustos'ta geliyor. Bizim için önemli olan Filistin davasında dünyaya mesaj vermek.

Filistin Devlet Başkanı Abbas Filistin Devlet Başkanı Abbas

SINIR KAPISI AÇILABİLİR
Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden görüşme trafiği var. Bunun olumlu sonuçlanmasına yönelik senaryomuzu hazırlamamız lazım. Şu anda yürüyen faaliyetler o yönde. Tamamlanması durumunda olumlu senaryoyu devreye sokarız. Yani sınır kapımızı açabiliriz.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI
ABD seçimleri sonuçlanana kadar, cephede belki bir yavaşlama olabilir ama resmi ateşkes olabilir mi, emin değilim. Bir kamuoyu farkındalığı oluşuyor. Bu savaş 2.5 yıldır sürüyor. Herkes kendi limitlerini görmeye başladı. Nükleer silah kullanmadan nereye kadar gidilebileceği anlaşıldı. Artık hesabı kitabı yapılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidandan Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı hakkında dikkat çeken açıklama: Savaşın yaygınlaşmasını isteyen üst akıl devredeDışişleri Bakanı Hakan Fidandan Hamas Lideri İsmail Haniye suikastı hakkında dikkat çeken açıklama: Savaşın yaygınlaşmasını isteyen üst akıl devrede

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