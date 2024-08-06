SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine Başkan Erdoğan'a saldırdı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı...

Her fırsatta Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine kudurdu. Türkiye'nin, siyonizm şebekesinin aparatı olarak çalışan Instagram'a erişim engeli getirmesinden ve Hamas'a verilen destekten rahatsız olan Katz, Başkan Erdoğan'a saldırdı. Yisrael Katz'ın Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a bel bağlaması dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 12:53 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 12:55
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine Başkan Erdoğan’a saldırdı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Daha önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Saddam Hüseyin" benzetmesiyle tehditler savuran çeşitli iftiralarla Türkiye'yi ve Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine kudurdu.

INSTAGRAM KARARI KUDURTTU
Türkiye'nin, siyonizm şebekesinin aparatı olarak çalışan Instagram'a erişim engeli getirmesinden rahatsız olan Katz, Başkan Erdoğan'a saldırdı.

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Yisrael KatzTerör devleti İsrail'in Başbakanı Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Yisrael Katz

Siyonist Katz 3 dilde paylaştığı mesajında, Türkiye'nin Filistin direnişinin sembolü Hamas'a verdiği destekten rahatsızlığını dışa vurarark Başkan Erdoğan'a "diktatör" iftirası attı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ DETAYI
Başkan Erdoğan'ı hedef alan terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve CHP Gençlik Kolları hesaplarını etiketlemesi de dikkat çekti.

Yisrael Katz'ın skandal paylaşımıYisrael Katz'ın skandal paylaşımı

ERDOĞAN'A İFTİRA ATIP EKREM İMAMOĞLU'NA DESTEK VERMİŞTİ
Yisrael Katz geçtiğimiz gün yine Başkan Erdoğan'a, "diktatör" iftirası atarak çeşitli yalanlarla saldırmıştı.

Katz aynı paylaşımında, Hamas'ı terör örgütü ilan eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise destek açıkladı. Siyonist Katz, İmamoğlu'nu etiketleyerek, "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim." dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katztan yeni skandal: Başkan Erdoğana iftira atıp Ekrem İmamoğluna destek verdiİsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katztan yeni skandal: Başkan Erdoğana iftira atıp Ekrem İmamoğluna destek verdi

EKREM İMAMOĞLU HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMİŞTİ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz ay CNN Internatiaonal'a verdiği bir röportajda Filistin direnişinin sembolü Hamas'ı terör örgütü ilan etmişti.

"HAMAS BİZİ ÜZEN SALDIRILARA İMZA ATTI"
İmamoğlu ABD merkezli CNN'e verdiği röportajda "Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu CNN'e verdiği röportajda Hamas'ı terör örgütü ilan etmiştiEkrem İmamoğlu CNN'e verdiği röportajda Hamas'ı terör örgütü ilan etmişti

KATZ'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A SADDAMLI TEHDİT
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Temmuz'da memleketi Rize'den İsrail'i uyararak, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" ifadelerini kullanması İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı kudurtmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz X sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek 'Saddam Hüseyin' benzetmesi yaptı.

"KLAVYE SOYTARILARI BİZİ VAZGEÇİREMEZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 30 Temmuz'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuya ilişkin tarihi bir konuşmaya imza attı.

"Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi asla vazgeçirmez. Tayyip Erdoğan'ın ne kalbine ne kavline zincir vurabilirler" diyerek İsrail'e rest çeken Erdoğan, "Kimsenin tehdidine boyun eğmedik. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bugünlere çarpışa çarpışa geldik. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu ama yanıldılar. Merhum Adnan Menderes'in akıbetiyle tehdit edenler oldu avuçlarını yaladılar. Üstümüze salınan piyonları ya meydanlara ya da dağlara gömdük" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: ʺDimdik ayaktayızʺBaşkan Recep Tayyip Erdoğan: ʺDimdik ayaktayızʺ


"DİMDİK AYAKTAYIZ" DEDİ... "MİLLETİMİZİN DİRAYETLİ DURUŞU KIYMETLİ"

"Korkuyu yanımıza hiç yaklaştırmadık. Dimdik ayaktayız" diyen Erdoğan, Israel Katz'ın küstah paylaşımına tepki gösteren siyasetçilere ve vatandaşlara teşekkür edip "Milletimizin fertlerinin sergilediği dik ve dirayetli duruşu kıymetli bulduğumuzu vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

Tel Avivde Türk bayrakları Haniye için yarıya indi siyonist bakanlar kudurdu! İsraile sert tepki: Diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınızTel Avivde Türk bayrakları Haniye için yarıya indi siyonist bakanlar kudurdu! İsraile sert tepki: Diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız
Başkan Erdoğandan ayakta alkışlanan tarihi konuşma! İsrailin klavye soytarısı Katza sağlı sollu: Üstümüze salınan piyonları gömdükBaşkan Erdoğandan ayakta alkışlanan tarihi konuşma! İsrailin klavye soytarısı Katza sağlı sollu: Üstümüze salınan piyonları gömdük
Türkiyeden İsrail Dışişleri Bakanı Katza sert tepki: Hitler seni çağırıyor!Türkiyeden İsrail Dışişleri Bakanı Katza sert tepki: Hitler seni çağırıyor!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyon hedefini A Haber’de açıkladı: 2025’te rahatlamayı göreceğiz
YARI FİNALDEYİZ! Türkiye Çin’i final setinde yendi: 3-2! Tarih yazdık
Irak’tan PKK’ya karşı bir hamle daha: 3 sözde parti yasaklandı! Arka planında ne var?
Instagram açılıyor mu? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’dan flaş açıklama | Ordu’da savcıya saldırı olayı: Fondaş medyaya tepki
Halay başı Kandil! PKK elebaşları sıraya girip Sokakları karıştırın talimatı verdi... Kimse Türkçe konuşmasın
ÇİFTE PROMOSYON ŞANSI | Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Kimler 2 promosyon alabilir? Emekli maaşı artanlar...
CANLI TAKİP | Beyaz Saray’da savaş zirvesi: Biden ve Harris Hizbullah’ı işaret etti! İsrail’de roket alarmı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan borçlu belediyelere ilişkin açıklama: Başvurular oldu
Galatasaray’a transferde şok! Yıldız ismi Beşiktaş korkusu sardı
Kanun tanımazlığa geçit yok! Batılı ülkeler yasaya uymayan META’yı affetmiyor
ABD yargısından kritik Google kararı: Yasa dışı tekel oluşturduğuna hükmetti! Amerikan basınından ’çığır açan karar’ yorumu
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik 2 suikastı MİT engelledi! İran ziyareti öncesinde de dikkat çeken uyarı
Instagram’ın savunması ne oldu? Toplantıda META’ya liste verildi: PKK, PYD, FETÖ... | Başkan Erdoğan son noktayı koydu
Beşiktaş’a bir dünya yıldızı daha! Asensio beklenirken o geliyor
ABD’deki seçimin kazananı Trump olursa Türkiye nasıl etkilenir? Bodrum’daki sürpriz ziyaretin anlamı ne?
SON DAKİKA