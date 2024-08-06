İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz yine Başkan Erdoğan’a saldırdı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş detayı...

Katz aynı paylaşımında, Hamas'ı terör örgütü ilan eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ise destek açıkladı. Siyonist Katz, İmamoğlu'nu etiketleyerek, "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim." dedi. İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katztan yeni skandal: Başkan Erdoğana iftira atıp Ekrem İmamoğluna destek verdi EKREM İMAMOĞLU HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMİŞTİ

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz ay CNN Internatiaonal'a verdiği bir röportajda Filistin direnişinin sembolü Hamas'ı terör örgütü ilan etmişti. "HAMAS BİZİ ÜZEN SALDIRILARA İMZA ATTI"

İmamoğlu ABD merkezli CNN'e verdiği röportajda "Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu CNN'e verdiği röportajda Hamas'ı terör örgütü ilan etmişti KATZ'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A SADDAMLI TEHDİT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Temmuz'da memleketi Rize'den İsrail'i uyararak, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" ifadelerini kullanması İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı kudurtmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz X sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek 'Saddam Hüseyin' benzetmesi yaptı. "KLAVYE SOYTARILARI BİZİ VAZGEÇİREMEZ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 30 Temmuz'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuya ilişkin tarihi bir konuşmaya imza attı.



"Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi asla vazgeçirmez. Tayyip Erdoğan'ın ne kalbine ne kavline zincir vurabilirler" diyerek İsrail'e rest çeken Erdoğan, "Kimsenin tehdidine boyun eğmedik. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bugünlere çarpışa çarpışa geldik. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu ama yanıldılar. Merhum Adnan Menderes'in akıbetiyle tehdit edenler oldu avuçlarını yaladılar. Üstümüze salınan piyonları ya meydanlara ya da dağlara gömdük" ifadelerini kullandı.