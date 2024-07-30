Başkan Erdoğan’dan ayakta alkışlanan tarihi konuşma! İsrail’in klavye soytarısı Katz’a sağlı sollu: Üstümüze salınan piyonları gömdük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'den İsrail'i uyardı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK KALLEŞLİK! BAŞKAN ERDOĞAN'A 'SADDAM HÜSEYİN'Lİ ÖLÜM TEHDİDİ
Erdoğan'ın bu sözleri sonrası soykırımcı İsrail kabinesi büyük bir kalleşliğe imza attı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz X sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek 'Saddam Hüseyin' benzetmesi yaptı.
ANKARA'DAN JET YANIT: "SONU SOYKIRIMCI HİTLER GİBİ OLACAK"
Katz'ın imza attığı skandala Ankara'dan jet yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.
TARİHİ KONUŞMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuya ilişkin tarihi bir konuşmaya imza attı.
"KLAVYE SOYTARILARI BİZİ VAZGEÇİREMEZ"
"Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi asla vazgeçirmez. Tayyip Erdoğan'ın ne kalbine ne kavline zincir vurabilirler" diyerek İsrail'e rest çeken Erdoğan, "Kimsenin tehdidine boyun eğmedik. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bugünlere çarpışa çarpışa geldik. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu ama yanıldılar. Merhum Adnan Menderes'in akıbetiyle tehdit edenler oldu avuçlarını yaladılar. Üstümüze salınan piyonları ya meydanlara ya da dağlara gömdük" dedi.