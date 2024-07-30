Başkan Erdoğan’dan ayakta alkışlanan tarihi konuşma! İsrail’in klavye soytarısı Katz’a sağlı sollu: Üstümüze salınan piyonları gömdük

Başkan Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'den İsrail'i uyardı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.







BÜYÜK KALLEŞLİK! BAŞKAN ERDOĞAN'A 'SADDAM HÜSEYİN'Lİ ÖLÜM TEHDİDİ



Erdoğan'ın bu sözleri sonrası soykırımcı İsrail kabinesi büyük bir kalleşliğe imza attı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz X sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek 'Saddam Hüseyin' benzetmesi yaptı.