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Başkan Erdoğan'dan ayakta alkışlanan tarihi konuşma! İsrail'in klavye soytarısı Katz'a sağlı sollu: Üstümüze salınan piyonları gömdük

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek 'Saddam Hüseyin' benzetmesi yaptı. Katz'a 7'den 70'e tepkiler çığ gibi büyürken Başkan Erdoğan konuya ilişkin tarihi bir konuşmaya imza attı. "Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi asla vazgeçirmez" diyerek Israel Katz'a tepki gösteren Başkan Erdoğan,"Kimsenin tehdidine boyun eğmedik. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bugünlere çarpışa çarpışa geldik. Üstümüze salınan piyonları ya meydanlara ya da dağlara gömdük" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın bu sözleri ayakta alkışlandı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 17:17 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 17:19
Başkan Erdoğan’dan ayakta alkışlanan tarihi konuşma! İsrail’in klavye soytarısı Katz’a sağlı sollu: Üstümüze salınan piyonları gömdük

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'den İsrail'i uyardı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki



BÜYÜK KALLEŞLİK! BAŞKAN ERDOĞAN'A 'SADDAM HÜSEYİN'Lİ ÖLÜM TEHDİDİ

Erdoğan'ın bu sözleri sonrası soykırımcı İsrail kabinesi büyük bir kalleşliğe imza attı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz X sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek 'Saddam Hüseyin' benzetmesi yaptı.



ANKARA'DAN JET YANIT: "SONU SOYKIRIMCI HİTLER GİBİ OLACAK"

Katz'ın imza attığı skandala Ankara'dan jet yanıt geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.




TARİHİ KONUŞMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuya ilişkin tarihi bir konuşmaya imza attı.

"KLAVYE SOYTARILARI BİZİ VAZGEÇİREMEZ"

"Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi asla vazgeçirmez. Tayyip Erdoğan'ın ne kalbine ne kavline zincir vurabilirler" diyerek İsrail'e rest çeken Erdoğan, "Kimsenin tehdidine boyun eğmedik. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bugünlere çarpışa çarpışa geldik. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu ama yanıldılar. Merhum Adnan Menderes'in akıbetiyle tehdit edenler oldu avuçlarını yaladılar. Üstümüze salınan piyonları ya meydanlara ya da dağlara gömdük" dedi.




"DİMDİK AYAKTAYIZ" DEDİ... "MİLLETİMİZİN DİRAYETLİ DURUŞU KIYMETLİ"

"Korkuyu yanımıza hiç yaklaştırmadık. Dimdik ayaktayız" diyen Erdoğan, Israel Katz'ın küstah paylaşımına tepki gösteren siyasetçilere ve vatandaşlara teşekkür edip "Milletimizin fertlerinin sergilediği dik ve dirayetli duruşu kıymetli bulduğumuzu vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.



AYAKTA ALKIŞLANDI

Başkan Erdoğan'ın bu tarihi sözleri tam salonda ayakta alkışlandı.

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