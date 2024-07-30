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Türkiye'den İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a sert tepki: Hitler seni çağırıyor!

İsrail Dışişleri Bakanı Katz’ın Başkan Erdoğan için sosyal medyadan yaptığı paylaşımlara sert tepki gösteren Türkiye, onu Hitler’in dışişleri bakanına benzetti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 07:02
Türkiye’den İsrail Dışişleri Bakanı Katz’a sert tepki: Hitler seni çağırıyor!

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir. İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak" ifadelerini kullandı.

HİTLER'İN BAKANI GİBİ...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın açıklamalarına yanıt verdi. Çelik, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur" dedi. Çelik, "Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır" ifadesini kullandı. İsrailli bakanın, Hitler'in dışişleri bakanı Ribbentrop'u örnek aldığını söyleyen Çelik, "Hitler'in dışişleri bakanı Ribbentrop, kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemekten yargılanmıştı. Katz'a, Ribbentrop'un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; şebeke er ya da geç yargılanacaktır" dedi.

BAHÇELİ'DEN DE TEPKİ
MHP lideri Devlet Bahçeli, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'a tepki göstererek, "Alçak sözlerini nefretle lanetliyorum. Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir" dedi.

RIBBENTROP KİMDİR?
Joachim von Ribbentrop 1928 yılında, yurt dışı bağlantıları olan bir iş insanı olarak Adolf Hitler'e tanıtıldı. Eşi ile beraber 1 Mayıs 1932'de partiye katıldı. 30 Mayıs 1933'te SS'e girdi (SS numarası 63083'di.) O yıl kendisine SS-Standartenführer onursal SS subayı rütbesi verildi. 1933'ten 1945'e kadar Reichstag'da milletvekili olarak görev yaptı. 1933'ten itibaren Hitler'in dış politikası görevlisi, 1934'ten 1939'a kadar dış politik sorunlar görevlisi oldu.

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