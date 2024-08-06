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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye yönelik 2 suikastı MİT engelledi! İran ziyareti öncesinde de dikkat çeken uyarı

İran’ın başkenti Tahran’da İsrail’in suikastında şehit düşen Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik iki suikast girişiminin MİT tarafından önlendiği ortaya çıktı. TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, MİT’in zamanında ve yerinde müdahaleleriyle bu suikastlar önlendi” ifadelerini kullandı. Öte yandan MİT’in Haniye’yi İran ziyareti öncesinde de uyardığı belirtildi.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 10:35 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 10:56
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’ye yönelik 2 suikastı MİT engelledi! İran ziyareti öncesinde de dikkat çeken uyarı

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu İran'ın başkenti Tahran'da katil İsrail'in hain suikastıyla şehit oldu.

HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYEHAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYE

Haniye'nin öldürülmesi dünya gündemine bomba gibi düşerken MİT'in Haniye'yi İran gezisi öncesi suikast girişimine karşı uyardığı iddia edildi.

İddiaya göre Hamas'tan bir yetkili, Haniye'nin İstanbul ve Doha'da iki ayrı suikastı MİT'in önlemleriyle sağ salim atlattığını aktardı.

(Sağdaki) HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYE(Sağdaki) HAMAS SİYASİ BÜRO BAŞKANI İSMAİL HANİYE

İran'ın İsmail Haniye ve Hizbullah Lideri Hasan Nasrallah'ı önce aynı protokol dahilinde davet etmesi sonrasında ise Nasrallah'ın listeden çıkarması sonrası Türkiye'nin Haniye'yi uyardığı bildirildi.

Milli İstihbarat TeşkilatıMilli İstihbarat Teşkilatı

MİT'in Tahran ziyareti öncesi ayrıca mobil haberleşme araçları, kara transferi ve internet kullanımı konularında da Hamas'ı uyardığı öğrenildi.

İDDİA DOĞRU
Konuyla ilgili iddia TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan tarafından doğrulandı.

TBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan TuranTBMM İdare Amiri ve Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan

Hasan Turan, "Haniye ülkemize ziyarete gelince üst düzey bir koruma sağlanmış ve kendisini hedef alan odakların hain emellerine ulaşması engellenmişti. Yabancı ülkelere giden misafirlerin korunması o ülkenin hem görevi hem de itibarıdır. MİT daima bu bilinçle faaliyetlerini yürütmektedir" dedi. Turan, "Haniye, Siyonist çetelerin ve onların yanında duran istihbarat örgütlerinin hedefindeydi. MİT'in zamanında ve yerinde müdahaleleriyle bu suikastlar önlendi" ifadelerini kullandı.

İşte o ev

MİT'TEN İSRAİL RAPORU! ÖZELLİKLE DİKKAT ÇEKİLEN TARİH
Milli İstihbarat Akademisi, İsrail'in Gazze saldırıları ile İsrail siyasetindeki "fanatik, şiddet yanlısı ideolojileri ve uygulamaları" rapor haline getirdi. Raporda, 7 Ekim olaylarından daha önce "İsrail'deki radikal sağ ve işgalci yerleşimciliğin" İsrail siyasetinde nasıl hayat bulup geliştiği anlatılıyor.

Milli İstihbarat Akademisinden yapılan açıklamaya göre, akademinin hazırladığı "İsrail'de Radikal Sağ" raporunda, 7 Ekim sonrasında İsrail'in politik ve askeri hamlelerinin en belirleyici toplumsal kesimlerinden birinin, ülkedeki fanatik, şiddet yanlısı, aşırı sağcı gruplar olduğu belirtildi.

Uzaktan kumandalı bomba mı yerleştirildi?

Milliyet'te yer alan habere göre, Raporda bu grupların, mevcut durumda Gazze'nin işgal altında tutularak, Gazzelilerin sürülmesini ve bu toprakların yerleşime açılmasını savunduğu vurgulandı.

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Raporda, Filistin coğrafyasında ve özellikle de 7 Ekim sonrasında Gazze'de, İsrail'in yürüttüğü kanlı saldırıların teolojik ve politik bağlamının çözümlenmeye çalışıldığı kaydedildi.

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