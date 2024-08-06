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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan borçlu belediyelere ilişkin açıklama: Başvurular oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan belediyelerin SGK borcuna ilişkin açıklama yaptı. Bakan Işıkhan, "Belediyelerden yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi 06 Ağustos 2024, 12:07 Güncelleme 06 Ağustos 2024, 12:34
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan borçlu belediyelere ilişkin açıklama: Başvurular oldu

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

BORÇLU BELEDİYELER BAŞVURU YAPTI
Belediyelerin SGK borçlarına ilişkin bir soru üzerine Bakan Işıkhan, "Ödeme talebinde bulunanlar oldu, o gün Sayın Cumhurbaşkanı'mız, (TBMM) Grup Toplantısı'nda yapmış olduğu açıklamadan sonra biz de gerekli açıklamaları yaptık. Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

Gün geçtikçe daha çok belediyenin özellikle prim borçlarının yapılandırılması için başvuruda bulunacağını aktaran Işıkhan, "Ödeme sürecinde önce bildirimde bulunuyoruz, ondan sonra başvuranlara, 'Birlikte ne yapabiliriz, nasıl taksitlendirebiliriz?' konulu çalışmaları yapıyoruz." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Bakanlığın bazı belediyelerin işten çıkarılan işçilerle ilgili müfettiş görevlendirildiğini hatırlatması üzerine Işıkhan, "Rehberlik Teftiş Başkanlığımız aracılığı ile bize gelen her türlü şikayeti değerlendirmekte ve anında müfettiş görevlendirmekteyiz." dedi.

CHP BORÇ LİSTESİNDE BAŞI ÇEKİYOR
SGK'ye en fazla prim borcu olan 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyeler...

En borçlu 5 belediye şu şekilde:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar lira, İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar lira, İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar lira, Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar lira ve Şişli Belediyesi 1,8 milyar lira."

En borçlu 5 belediyeEn borçlu 5 belediye

25 Temmuz'da belediye borçlarına ilişkin açıklama yapan Işıkhan en borçlu belediyelerin CHP'li olduğuna dikkat çekerek, "Bu gerçek yerel seçimler öncesinde de böyleydi. Seçimlerden önce yaptığımız açıklamada da bunu ifade etmiştik. Türkiye genelinde belediyelerin SGK'ye olan toplam prim borcu 96 milyar liraya ulaşmış durumda. Bu borçların yüzde 67,7'si tek başına CHP'li belediyelere ait." ifadesini kullandı.

SGK'ye en fazla prim borcu bulunan belediyenin 5 milyar 751 milyon lira ile Ankara Büyükşehir Belediyesi olduğunu aktaran Işıkhan, şu bilgileri verdi:

"Belediyeyi 2019'da AK Parti'den devraldığında borcu 225 milyon lirayken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır. Dolayısıyla 'seçim oldu' diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur. CHP'li belediye başkanlarına tavsiyemiz, emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor."

BAŞKAN ERDOĞAN'IN ÇIKIŞI: SGK BORÇLARINIZI ÖDEYİN
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 24 Temmuz'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada CHP'ye seslenerek "borçlarınızı" ödeyin çıkışında bulunmuştu.

"Seçim bitti, sandıklar kapandı, verilen sözlerin tamamı rafa kalktı. CHP'li belediyelerin alametifarikası olan çöp, çukur, çamur, yolsuzluk, hırsızlık girdabına vatandaşlarımız tekrar sürüklendi" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grubu'nda konuştu (24 Temmuz)Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grubu'nda konuştu (24 Temmuz)

"Vals ve dans gösterisi düzenlemeyi belediyecilik zannediyorlar. Beceriksizlik, iş bilmezlik, ideolojik bağnazlık adeta bunların paçalarından akıyor. Buradan Sayın CHP Genel Başkanına şunu söylemek isterim; dürüst siyaset, verilen sözlerin arkasında durmayı gerektirir. Tutmadığınız sözlerin mahcubiyetini, daha büyük vaatlerde bulunarak gizleyemezsiniz. Gücünüz yetiyorsa, belediye başkanlarınıza söyleyin, 'bedava yapacağız' diyerek milletten oy istedikleri ancak 3 ayda 3-4 kez zam yaptıkları hizmetlerin fiyatlarını düşürsünler.

Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız, talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumuna olan birikmiş borçlarını ödesinler. Meydanlarda 'oy verene bedava traktör vereceğiz' demek kolaydır; zor olan sözünün eri olmaktır, ahdine sadık kalmaktır. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı artık bunun tahsilini kaynağında yapacaktır, bunu böyle bilesiniz."

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