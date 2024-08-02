Instagram ve Facebook’taki sansür skandalı sonrası gündem oldu! Siyonizmin aparatı ABD’li Mark Zuckerberg, soykırımcı İsrail’den teşekkürü kaptı

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI: KURALLARIMZA UYMADILAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim kısıtlaması getirilmesine ilişkin konuştu. Uraloğlu, "Ülkemizin koyduğu kurallar var. Ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var. Uyarılarımıza rağmen katalog suçlarını dikkate almadılar. Erişim engeli getirdik." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Instagrama'ın ne zaman erişime açılacağına ilişkin ise,"Eksiklikleri giderdikleri an engel kalkacak." şeklinde konuştu. 1 saatte engeli kaldırırız BİR SKANDAL DA FACEBOOK'TAN

Siyonist destekçisi Mark Zuckerberg'in kontrolündeki Instagram'ın ardından Facebook'ta da sansür başladı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazında hutbe irad etti. Cuma namazı sonrasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için de gıyabi cenaze namazı kılındı. DİYANETE SANSÜR!

Facebook Şehit İsmail Haniye için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Ayasofya-i Kebir Camisinde kıldırılan gıyabi cenaze namazından rahatsız oldu. 1 AY YASAK GETİRİLDİ

Diyanet İşleri Başkanlığının Facebook üzerinden paylaştığı gıyabi cenaze namazı videosunu kaldırdı. Facebook'tan Diyanet'e sansür

Hesaba 1 ay canlı yayın yasağı getirdi. Facebook'tan Diyanet'e sansür Konuya ilişkin açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, "Sözde özgürlükçü sosyal medya platformu Facebook Şehid İsmail Heniyye için İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camisinde Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazından bile rahatsız oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın gıyabi cenaze namazı videosunu kaldırdı. Üstüne de sosyal medya hesabımıza 1 ay canlı yayın yasağı getirdi." ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

FACEBOOK GERİ ADIM ATTI

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Facebook'un geri adım attığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'ın bildirisi Orhan şu ifadeleri kullandı: "Kamuyundan gelen yoğun tepkiler üzerine Facebook Diyanet İşleri Başkanlığımızın Şehid İsmail Haniye ile ilgili sildiği mesajı konusunda geri adım atmak zorunda kaldı. Facebook mesaji tekrar yayına alırken altına " Kamu Farkındalığı için bu gönderiye izin verilmiştir" şeklinde saçma sapan bir gerekçe yazdı Sildikleri her mesajı ifşa etmeye devam" TEPKİLER DİNMİYOR: REKLAM VERME VERDİRME

Meta'nın siyonizmin yanında yer alarak Filistin'e sansür uygulamasına tepkiler dinmiyor. Kullanıcılar marka ve kurumlara "Meta'ya reklam verme verdirme" çağrısında bulundu.