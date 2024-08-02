SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Instagram ve Facebook'taki sansür skandalı sonrası gündem oldu! Siyonizmin aparatı ABD'li Mark Zuckerberg, soykırımcı İsrail'den teşekkürü kaptı

Siyonizmin aparatı ABD'li Mark Zuckerberg'in kontrolündeki Instagram'ın ardından Facebook'ta da sansür başladı. İsrail'in dijital şubeleri haline gelen sosyal medya mecralarından Facebook, Şehit İsmail Haniye için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Ayasofya-i Kebir Camisi'nde kıldırılan gıyabi cenaze namazından rahatsız olarak videoyu kaldırdı. Skandala kamuoyundan tepki yağarken Facebook, erişim engeli getirdiği videoyu geri adım atarak yayına yeniden vermek zorunda kaldı. Öte yandan soykırımcı İsrail, siyonizmin aparatı ABD'li Mark Zuckerberg'e desteklerinden dolayı teşekkür ettiği paylaşım gündeme geldi. Soykırımı görmezden gelen Zuckerberg'ın Hamas'ı için saf kötülük diyerek, ''Hamas'ın terörist saldırıları saf kötülüktür. Masum insanlara karşı terör eylemleri gerçekleştirmenin hiçbir zaman bir gerekçesi yoktur" ifadelerine yer vermişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 17:07 Güncelleme 03 Ağustos 2024, 21:00
Instagram ve Facebook’taki sansür skandalı sonrası gündem oldu! Siyonizmin aparatı ABD’li Mark Zuckerberg, soykırımcı İsrail’den teşekkürü kaptı

HABERİ
SESLİ DİNLE

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD'li siyonist destekçisi Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta şirketine bağlı Facebook ve Instagram yine uyguladığı sansürle gündemde.

Katil İsrail 31 Temmuz'da Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yi İran'ın başkenti Tahran'da suikastle şehit etti.

Haniye suikastının ardından İsrail destekçisi Meta, Haniye paylaşımlarına karşı harekete geçti.

Facebook'tan Diyanet İşleri Başkanlığına sansür! İşte o video

HANİYE İÇİN MİLYONLARCA PAYLAŞIM
Haniye'nin şehit düşmesinin ardından milyonlarca kişi sosyal medya hesaplarından Haniye ve Filistin mücadelesi ile ilgili paylaşımlar yaptı.

İsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da İsrail suikastıyla şehit olduİsmail Haniye İran'ın başkenti Tahran'da İsrail suikastıyla şehit oldu

META SANSÜRE BAŞLADI
Meta ise ilk etapta Instagram'da Haniye ile ilgili paylaşımları gerekçe göstermeden kaldırmaya başladı ve açıklama olarak ise "Bu, tehlikeli kişi ve örgütlerle ilgili Topluluk Kurallarımıza aykırı" şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Instagram'da Haniye paylaşımlarına sansürInstagram'da Haniye paylaşımlarına sansür

Instagram'ın kararının ardından Türkiye harekete geçti.

INSTAGRAM'A ERİŞİM ENGELİ
Haniye paylaşımlarına sansür uygulayan Instagram'a BTK tarafından Türkiye'de erişim engeli getirildi.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI: KURALLARIMZA UYMADILAR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Instagram'a erişim kısıtlaması getirilmesine ilişkin konuştu.

Uraloğlu, "Ülkemizin koyduğu kurallar var. Ülkemizin değerleri, hassasiyetleri var. Uyarılarımıza rağmen katalog suçlarını dikkate almadılar. Erişim engeli getirdik." ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Instagrama'ın ne zaman erişime açılacağına ilişkin ise,"Eksiklikleri giderdikleri an engel kalkacak." şeklinde konuştu.

1 saatte engeli kaldırırız

BİR SKANDAL DA FACEBOOK'TAN
Siyonist destekçisi Mark Zuckerberg'in kontrolündeki Instagram'ın ardından Facebook'ta da sansür başladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazında hutbe irad etti. Cuma namazı sonrasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için de gıyabi cenaze namazı kılındı.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazında hutbe irad etti. Cuma namazı sonrasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için de gıyabi cenaze namazı kılındı.

DİYANETE SANSÜR!
Facebook Şehit İsmail Haniye için Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından Ayasofya-i Kebir Camisinde kıldırılan gıyabi cenaze namazından rahatsız oldu.

1 AY YASAK GETİRİLDİ
Diyanet İşleri Başkanlığının Facebook üzerinden paylaştığı gıyabi cenaze namazı videosunu kaldırdı.

Facebook'tan Diyanet'e sansürFacebook'tan Diyanet'e sansür

Hesaba 1 ay canlı yayın yasağı getirdi.

Facebook'tan Diyanet'e sansürFacebook'tan Diyanet'e sansür

Konuya ilişkin açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, "Sözde özgürlükçü sosyal medya platformu Facebook Şehid İsmail Heniyye için İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Camisinde Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazından bile rahatsız oldu. Diyanet İşleri Başkanlığımızın gıyabi cenaze namazı videosunu kaldırdı. Üstüne de sosyal medya hesabımıza 1 ay canlı yayın yasağı getirdi." ifadeleriyle duruma tepki gösterdi.

FACEBOOK GERİ ADIM ATTI
Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Facebook'un geri adım attığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'ın bildirisiDiyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'ın bildirisi

Orhan şu ifadeleri kullandı:

"Kamuyundan gelen yoğun tepkiler üzerine Facebook Diyanet İşleri Başkanlığımızın Şehid İsmail Haniye ile ilgili sildiği mesajı konusunda geri adım atmak zorunda kaldı. Facebook mesaji tekrar yayına alırken altına " Kamu Farkındalığı için bu gönderiye izin verilmiştir" şeklinde saçma sapan bir gerekçe yazdı Sildikleri her mesajı ifşa etmeye devam"

TEPKİLER DİNMİYOR: REKLAM VERME VERDİRME
Meta'nın siyonizmin yanında yer alarak Filistin'e sansür uygulamasına tepkiler dinmiyor.

Kullanıcılar marka ve kurumlara "Meta'ya reklam verme verdirme" çağrısında bulundu.



SİYONİST APARATI TEŞEKKÜRÜ KAPTI

Öte yandan soykırımcı İsrail, siyonizmin aparatı ABD'li Mark Zuckerberg'e desteklerinden dolayı teşekkür ettiği paylaşım gündeme geldi. Soykırımı görmezden gelen Zuckerberg'ın Hamas'ı için saf kötülük diyerek, ''Hamas'ın terörist saldırıları saf kötülüktür. Masum insanlara karşı terör eylemleri gerçekleştirmenin hiçbir zaman bir gerekçesi yoktur" ifadelerine yer vermişti.

Haniye sansürüne karşı boykot çağrısı: Meta kapatılsın! Facebook ve Instagrama reklam vermek İsraile destek vermektirHaniye sansürüne karşı boykot çağrısı: Meta kapatılsın! Facebook ve Instagrama reklam vermek İsraile destek vermektir

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Hamas liderlerinden Talal Nassar, Ayasofya’dan dünyaya seslendi: Yiğit Erdoğan aslan gibi karşılarına dikildi
Süper Kupa: Galatasaray - Beşiktaş | CANLI
MİT’ten PKK/KCK’nın Avusturya yapılanmasına büyük darbe: Türkiye’ye girerken enselendi!
Hamas Lideri İsmail Haniye’nin vasiyeti yerine getiriliyor| On binlerce kişi Filistin için Ayasofya Meydanı’nda tek yürek oldu
Instagram ve Facebook’taki sansür skandalı sonrası gündem oldu! Siyonizmin aparatı ABD’li Mark Zuckerberg, soykırımcı İsrail’den teşekkürü kaptı
Takvim.com.tr, Ayasofya’da! Binlerce kişi Filistin için meydanlara akın etti | İşte o anlar...
İsmail Haniye suikastı nasıl oldu? İran ilk kez açıkladı: ABD ve İsrail! Bomba mı füze mi? | Olay iddia: 70 gün önce de denemişler... 3 farklı odada bomba!
ABD gerilimi tırmandırıyor! Orta Doğu’ya savaş makinesi: Uss Abraham Lincoln... Daha önce de gelmişti! İşte özellikleri
Galatasaray yeni 8 numarasını buldu! İstanbul’a geliyor! İşte maliyeti
Meteoroloji hava durumu raporunu yayımladı! Yeni haftada yağış var mı? Uzman isim açıkladı
Şehit Haniye’nin çağrısı üzerine dünyanın dört bir yanından Filistin’e destek gösterisi: İsrail terör devleti
Beyoğlu’nda üç kadına fazla hesap saldırısı! 2 şüpheli gözaltına alındı: Kadına şiddet uygulamaya kalkan her kim olursa affetmeyiz
MİT’in tarihi takas operasyonunda 26 esir evine döndü! Turist kılıflı ajan: Casusların maskesi nasıl düştü? İşte takası yapılan isimlerin hikayeleri
Fenerbahçe’ye Polonyalı orta saha! Szymanski devrede
Haniye suikastının perde arkasında kim var? 140 dakikalık şaibe! Çok sayıda üst düzey yetkiliyi tutukladı!
SON DAKİKA