Tel Aviv'de Türk bayrakları Haniye için yarıya indi siyonist bakanlar kudurdu! İsrail'e sert tepki: "Diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" dedi.
Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Türkiye'nin, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması üzerine ilan ettiği milli yas nedeniyle Tel Aviv Büyükelçiliği ve Filistin nezdindeki Kudüs'teki Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi.