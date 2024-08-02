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Tel Aviv'de Türk bayrakları Haniye için yarıya indi siyonist bakanlar kudurdu! İsrail'e sert tepki: "Diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız"

İsrail Dışişleri Bakanı Katz ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Türkiye'nin Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesine ilişkin verilen bir günlük yas kararını hedef alırken tepki çeken açıklamalarda bulundu. Küstah açıklamalara Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, bakanlığın sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Keçeli, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız." dedi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 14:29 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 14:38
Tel Aviv’de Türk bayrakları Haniye için yarıya indi siyonist bakanlar kudurdu! İsrail’e sert tepki: Diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" dedi.

Sözcü Keçeli, sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Türkiye'nin, Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması üzerine ilan ettiği milli yas nedeniyle Tel Aviv Büyükelçiliği ve Filistin nezdindeki Kudüs'teki Başkonsolosluğunda bayraklar yarıya indirildi.

YAS NEDENİYLE BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ
Heniyye'nin suikasta uğraması üzerine Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilirken Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerinde de ulusal yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.

Bu kapsamda Türkiye'nin Tel Aviv'deki Büyükelçiliği ve Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki Başkonsolosluğunda da bayraklar yarıya indirildi.

SİYONİSTLERDEN ALÇAK PAYLAŞIMLAR
Haniye için yas ilan edilmesini terör destekçiliği olarak niteleyen İsrail Dışişleri Bakanı Katz ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Türkiye'yi hedef aldı.

KATZ BAŞKAN ERDOĞAN VE TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI
İsrail Dışişleri Bakanı Katz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yas kararını kınarken büyükelçileri ve Başkan Erdoğan'ı hedef aldı.

İşte Katz'ın paylaşımı:

Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, İsrail'in lideri İsmail Haniye'nin ortadan kaldırılmasına tepki olarak Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde Türk bayrağının yarıya indirilmesinin ardından Türkiye'nin İsrail Büyükelçi Vekili'ni ağır bir kınama için çağırmaları talimatını verdim

İsrail Devleti, 7 Ekim'de Hamas'ın zulmüne öncülük eden ve televizyondaki korkunç görüntüleri izlerken arkadaşlarıyla birlikte dua ederek, katillere başarılar dileyen İsmail Haniye gibi bir katil için yas ifadelerine tolerans göstermeyecektir. Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorlarsa Türkiye'ye gitmeli ve terör örgütü Hamas'ı kucaklayan, onun cinayet ve terör eylemlerini destekleyen efendileri Erdoğan'ın yanında yas tutmalılar.

SINIR DIŞI ETME TEHDİDİ
Ben-Gvir, "Türk büyükelçisi bayrağı tamamen indirmeye ve ülkesine dönmeye davetlidir. Dışişleri Bakanı ve Başbakan'ı Türk büyükelçisini duruşmaya hazırlık amacıyla çağırmaya ve onu ülkeden sınır dışı etmeye davet ediyorum." dedi.

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