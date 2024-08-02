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İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'tan yeni skandal: Başkan Erdoğan'a iftira atıp Ekrem İmamoğlu'na destek açıkladı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Saddam Hüseyin" benzetmesiyle tehditler savuran terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz bir skandala daha imza attı. Yisrael Katz, Erdoğan'a çeşitli iftiralarla saldırarak, Hamas'ı "terörist" olarak tanımlayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek açıkladı. Mesajında Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyen terör devletinin bakanı Katz, "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim" dedi.

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Giriş Tarihi 02 Ağustos 2024, 20:17 Güncelleme 02 Ağustos 2024, 20:52
İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan yeni skandal: Başkan Erdoğan’a iftira atıp Ekrem İmamoğlu’na destek açıkladı!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Saddam Hüseyin" benzetmesiyle tehditler savuran terör devleti İsrail'in Dışişleri Bakanı Yisrael Katz bir skandala daha imza attı.

Yisrael Katz, Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'a, "diktatör" iftirası atarak çeşitli yalanlar sıraladı.

Sosyal medya üzerinden Türkçe, İngilizce ve İbranice olarak 3 dilde paylaşım yapan terör devletinin bakanı Katz, daha önce Hamas'ı terör örgütü ilan eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek açıkladı.

EKREM İMAMOĞLU SİYONİSTLERİN UMUDU OLDU!
Katz, İmamoğlu'nu etiketleyerek, "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim." dedi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Katz'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Dağ şu ifadeleri kullandı:

"Katil İsrail'in savaş suçlusu bakanı görevini yapıyor. Mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira kampanyasına devam ediyor. Diğer yandan ise bugunkü çabalarının karşılığında Sn. Ekrem İmamoğlu'na "aferin" diyor. Herkesin tarafı net ve açık. Biz katil İsrail'i rahatsız etmeye, kadınların, çocukların mazlum insanların yanında durmaya devam edeceğiz. Bazıları ise katillerin gözüne girmek için daha fazla çaba gösterecek."

EKREM İMAMOĞLU HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMİŞTİ
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz ay CNN Internatiaonal'a verdiği bir röportajda Filistin direnişinin sembolü Hamas'ı terör örgütü ilan etmişti.

"HAMAS BİZİ ÜZEN SALDIRILARA İMZA ATTI"
İmamoğlu, "Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz" dedi.

Ekrem İmamoğlu CNN'e verdiği röportajda Hamas'ı terör örgütü ilan etmiştiEkrem İmamoğlu CNN'e verdiği röportajda Hamas'ı terör örgütü ilan etmişti

KATZ'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A SADDAMLI TEHDİT
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize'den İsrail'i uyararak, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok" ifadelerini kullanması İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı kudurttu.

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz X sosyal medya hesabından Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek 'Saddam Hüseyin' benzetmesi yaptı.

"KLAVYE SOYTARILARI BİZİ VAZGEÇİREMEZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan da 30 Temmuz'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuya ilişkin tarihi bir konuşmaya imza attı.

"Klavye soytarılarının hadsiz mesajları bizi korkutmaz, bizi asla vazgeçirmez. Tayyip Erdoğan'ın ne kalbine ne kavline zincir vurabilirler" diyerek İsrail'e rest çeken Erdoğan, "Kimsenin tehdidine boyun eğmedik. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bugünlere çarpışa çarpışa geldik. Bize gazete manşetlerinden ömür biçenler oldu ama yanıldılar. Merhum Adnan Menderes'in akıbetiyle tehdit edenler oldu avuçlarını yaladılar. Üstümüze salınan piyonları ya meydanlara ya da dağlara gömdük" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: ʺDimdik ayaktayızʺBaşkan Recep Tayyip Erdoğan: ʺDimdik ayaktayızʺ


"DİMDİK AYAKTAYIZ" DEDİ... "MİLLETİMİZİN DİRAYETLİ DURUŞU KIYMETLİ"

"Korkuyu yanımıza hiç yaklaştırmadık. Dimdik ayaktayız" diyen Erdoğan, Israel Katz'ın küstah paylaşımına tepki gösteren siyasetçilere ve vatandaşlara teşekkür edip "Milletimizin fertlerinin sergilediği dik ve dirayetli duruşu kıymetli bulduğumuzu vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip ErdoğanBaşkan Recep Tayyip Erdoğan

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