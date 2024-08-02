İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’tan yeni skandal: Başkan Erdoğan’a iftira atıp Ekrem İmamoğlu’na destek açıkladı!

Sosyal medya üzerinden Türkçe, İngilizce ve İbranice olarak 3 dilde paylaşım yapan terör devletinin bakanı Katz, daha önce Hamas'ı terör örgütü ilan eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'na destek açıkladı.

EKREM İMAMOĞLU SİYONİSTLERİN UMUDU OLDU!

Katz, İmamoğlu'nu etiketleyerek, "Her şeyin güzel olacağı günler için umut edelim." dedi.

AK PARTİ'DEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Katz'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Dağ şu ifadeleri kullandı:

"Katil İsrail'in savaş suçlusu bakanı görevini yapıyor. Mazlumların sesi olan Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik iftira kampanyasına devam ediyor. Diğer yandan ise bugunkü çabalarının karşılığında Sn. Ekrem İmamoğlu'na "aferin" diyor. Herkesin tarafı net ve açık. Biz katil İsrail'i rahatsız etmeye, kadınların, çocukların mazlum insanların yanında durmaya devam edeceğiz. Bazıları ise katillerin gözüne girmek için daha fazla çaba gösterecek."

EKREM İMAMOĞLU HAMAS'I TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETMİŞTİ

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz ay CNN Internatiaonal'a verdiği bir röportajda Filistin direnişinin sembolü Hamas'ı terör örgütü ilan etmişti.

"HAMAS BİZİ ÜZEN SALDIRILARA İMZA ATTI"

İmamoğlu, "Hamas İsrail'de bizi çok üzen bir saldırıya imza attı. Biz, terör eylemleri aracılığıyla insanları topluca katleden her yapıyı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz" dedi.