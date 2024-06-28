İBB fena yakalandı: Trol hesap yerine resmi hesaptan paylaştılar! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e küfürlü yanıt...

TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI İBB TROLLERİ HAREKETE GEÇTİ Türkiye'nin gri listeden çıkartılması için yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , sosyal medya hesabından Türk bayrağı emojili paylaşımında "Başardık" paylaşımı yaptı.

Açıklamada, "Hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir. Süreci kontrol altına aldığımızı ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız." iddia edildi.

TROL SAYFA YERİNE RESMİ HESAP

Yapılan paylaşım İBB'nin "trol beslediğini" bir kez daha deşifre etti.

Öyle ki CHP trolleri, ülke yararına olan gelişmeleri bile sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla manipüle ederek kendi lehlerine algı oluşturmaya çalışıyor. Söz konusu paylaşımın da trol hesabı kullanan şahsın resmi hesaptan paylaşım yaptığını ortaya koydu.

TAKVİM.COM.TR DEFALARCA GÜNDEME GETİRDİ

Takvim.com.tr İBB'nin trol hesaplarla manipülasyon yaptığını defalarca gündeme getirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun trol hesaplara para yağdırdığını ve Murat Ongun'un trol ağını yönettiğini okuyucularına aktardı.

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