İBB fena yakalandı: Trol hesap yerine resmi hesaptan paylaştılar! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e küfürlü yanıt...

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullunun parasını kullanarak İBB bünyesinde istihdam ederek Murat Ongun'un himayesine verdiği trol ağı büyük bir rezilliğe imza attı.
TÜRKİYE GRİ LİSTEDEN ÇIKTI İBB TROLLERİ HAREKETE GEÇTİ
Türkiye'nin gri listeden çıkartılması için yapılan toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Türk bayrağı emojili paylaşımında "Başardık" paylaşımı yaptı.
RESMİ HESAPTAN AĞIR KÜFÜR
Şimşek'in paylaşımını alıntılayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın resmi hesabı rezil bir paylaşımda bulundu.
Hesaptan yapılan paylaşımda, "Ülkenin a... koyduk" şeklinde çirkin bir küfür yazıldı.
SİBER SALDIRI KILIFI
Gelen tepkilerin ardından paylaşım yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı "siber saldırı" yalanına sarıldı.
Açıklamada, "Hesabımız siber saldırıya uğramış olup tarafımıza ait olmayan bir içerik yayımlandığı tespit edilmiştir. Süreci kontrol altına aldığımızı ve güvenlik önlemlerimizi güçlendirdiğimizi bilgilerinize sunarız." iddia edildi.
TROL SAYFA YERİNE RESMİ HESAP
Yapılan paylaşım İBB'nin "trol beslediğini" bir kez daha deşifre etti.
Öyle ki CHP trolleri, ülke yararına olan gelişmeleri bile sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla manipüle ederek kendi lehlerine algı oluşturmaya çalışıyor. Söz konusu paylaşımın da trol hesabı kullanan şahsın resmi hesaptan paylaşım yaptığını ortaya koydu.
TAKVİM.COM.TR DEFALARCA GÜNDEME GETİRDİ
Takvim.com.tr İBB'nin trol hesaplarla manipülasyon yaptığını defalarca gündeme getirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun trol hesaplara para yağdırdığını ve Murat Ongun'un trol ağını yönettiğini okuyucularına aktardı.
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