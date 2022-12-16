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    • 16.12.2022 14:10
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    • 16.12.2022 14:28
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    Ekrem İmamoğlu fena yakalandı! Twitter'da bot basıyor...

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısına oynayarak adaylık için yeniden kolları sıvadı. Ekrem İmamoğlu'nun 6'lı masa liderlerini Saraçhane'ye kendisine destek için çağırdığı tweetinde bot kullandığı görüldü. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    İmamoğlu fena yakalandı!

    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter'da fena yakalandı.

    YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısına oynayarak adaylık için yeniden kolları sıvayan Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Saraçhane'de sahneye çıktı!

    TWITTER'DAN 6'LI MASAYA DAVET GÖNDERDİ
    Saraçahane'de 2023 adaylığı için mesajlar veren Ekrem İmamoğlu daha sonra Twitter üzerinden 6'lı masa liderlerini de Saraçhane'ye davet etti.

    İmamoğlu, "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum." ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.

    BEĞENİ VE PAYLAŞIM YAPANLAR BOT ÇIKTI
    İmamoğlu'nun paylaşımı görünürde binlerde beğeni ve paylaşım alırken bunların çoğunun bot hesap olduğu ortaya çıktı. Hesapların 1 ve 2 takipçisi olduğu ve yaptıkları paylaşımlarda sadece Ekrem İmamoğlu'na etkileşim verdiği görüldü.

    BOT HESAP NEDİR?
    Yazılımlar tarafından oluşturulan profillere bot hesap adı veriliyor. Bu hesapları gerçek kullanıcılar kullanmıyor sadece takip amaçlı oluşturulan hesaplara ise bot takip hesapları ismi veriliyor. Bu hesaplarla belirlenen profillere etkileşim sağlanıyor.

    Ekrem bot basıyor vidosunu izlemek için tıklayınız

    Bu durum Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada algılara oynamak için giriştiği operasyonu da kanıtladı.

        İşte o hesaplardan bazıları ve İmamoğlu'nun Saraçhane tiyatrosu;

        Öte yandan Ekrem İmamoğlu'na yönelik destek veren bazı hesap CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaret içerikli paylaşımlar yaparak aday olmaması yönünde baskı yaptı.

        Bot basılması durumu ve hakaret içerikli hesapların aynı anlarda olması Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada kullandığı bot ve troll ekibinde kanıtı niteliğinde oldu.

        EKREM İMAMOĞLU'NA MAHKUMİYET KARARI SONRASI OYUN BAŞLADI
        İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı.

        İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün mahkumiyet verdi. Kararın itiraz ve temyiz süreci devam ederken büyük bir mağduriyet tiyatrosu sergilendi.

        AKŞENER VE İMAMOĞLU'NDAN SARAÇHANE SAHNESİ
        2023 planları için uzun süredir İstanbul'a hizmeti bir kenara bırakan İmamoğlu tarafından adaylığa zemin olarak kullanılmaya başlanan algının en büyük ortağı da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener oldu.

            Kema Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen Akşener, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Saraçhane'de bir tiyatroya tutuştu.

            Kucaklaşarak ve gülücüklerle kutladıkları bu mahkumiyet kararı tiyatronun en büyük kanıtı olurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kumpasa ön almak için 'Ekrem İmamoğlu 16 milyona İstanbul'a hizmete devam edecek' diyerek adaylığı yine veto etmeyi denedi.

            Daha sonra 6'lı masanın Saraçhane'de yaptığı toplantıda bu vetosunu yineleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yine Meral Akşener'den karşılık geldi. Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 milyon söylemine 85 milyon söylemiyle karşılık vererek Ekrem İmamoğlu'nun yanında durdu.
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            İmamoğlu fena yakalandı!
            Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu fena yakalandı! Twitter'da bot basıyor...
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