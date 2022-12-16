Ekrem İmamoğlu fena yakalandı! Twitter'da bot basıyor...

Kema Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da oluşunu fırsat bilen Akşener, Ekrem İmamoğlu ile birlikte Saraçhane'de bir tiyatroya tutuştu.

Kucaklaşarak ve gülücüklerle kutladıkları bu mahkumiyet kararı tiyatronun en büyük kanıtı olurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kumpasa ön almak için 'Ekrem İmamoğlu 16 milyona İstanbul'a hizmete devam edecek' diyerek adaylığı yine veto etmeyi denedi.

Daha sonra 6'lı masanın Saraçhane'de yaptığı toplantıda bu vetosunu yineleyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yine Meral Akşener'den karşılık geldi. Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu'nun 16 milyon söylemine 85 milyon söylemiyle karşılık vererek Ekrem İmamoğlu'nun yanında durdu.