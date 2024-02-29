İBB bütçesi Saraçhane trollerine gidiyor! Kim bu Ekremcilerin "Diyanet'i verelim" dediği sarıklı figüran? İmamoğlu'nun foyası ortaya çıktı

2019'dan bu yana 'engelleniyoruz' algısına sığınan, hizmet yerine algı ve PR belediyeciliği benimseyen CHP 'li Ekrem İmamoğlu yerel seçimlere günler kala siyaseten çıkmaza girdi. "İSRAFI BİTİRDİK" DEMEK İÇİN 230 MİLYON TL İSRAF ETTİ Durum öyle bir vaziyet aldı ki; 'İsrafı bitirdik' demek için 230 milyon lira israf eden İmamoğlu şimdi de paralı trollerden medet umar hale geldi. Propagandanın hızlı ve etkili yayılması için ise sokak röportajlarına ağırlık verildi.

Röportajlarda sahnelenen tiyatroda, Saraçhane'nin sokak trolü olduğu öğrenilen bir figüran ise tüm dikkatleri üzerine topladı. KİM BU SARIKLI FİGÜRAN? UCUZ NUMARA KALİTESİZ KURGULAR Sarık ve cüppeyle sokak röportajlarında boy gösteren figüran kimi zaman fötr şapkalı 'laik' bir yaşlıyla sarığını değiştiriyor, kimi zaman topluluk içinde Başkan Erdoğan'ı kötülüyor kimi zaman ise Ekrem İmamoğlu 'na methiyeler diziyor.





MERCEK ALTINA ALDIK

Saraçhane'nin kadrolu sokak trollerinin yürüttüğü sistematik algı operasyonunu daha net ve somut bir şekilde anlamak için İmamoğlu'nun sarıklı figüranını mercek altına aldık.



VARAN 1: Saraçhane'nin "dindar kesim bizim yanımızda" algısını yaymak için tuttuğu sarıklı ve cüppeli figüran fötr şapkalı 'laik' bir yaşlıyı yanağından öpüyor, ardından o yaşlıyla sarığını değiştirip anlamsız hareketler sergiliyor. Sonrasında da Ekrem İmamoğlu'na methiye seansı başlıyor.







VARAN 2: Bahse konu alan Saraçhane fonlu cübbeli trol, aldığı talimat üzere Başkan Erdoğan'ı kötülüyor. Ekremci figüran sahnelediği tiyatroya Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü alet edecek kadar ileriye gidiyor.



VARAN 3: Aynı trol, farklı bir tarihte yine karşımıza çıkıyor. İstanbul'da yaşamadığını ancak Ekrem İmamoğlu'nu desteklediğini söylüyor. Fon musluğunu tutan İmamoğlu'nu yıkama yağlama seansları bu röportajda da devam ediyor. Sarıklı trolümüz "Adalet için İmamoğlu'nun kazanmasını istiyorum, İmamoğlu sıkıntılarla geldi. Koşturdu, ter attı, zahmet çekti. Biz bunu gördük" beyanatları veriyor.