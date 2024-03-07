Beslediği trol yine patlattı! CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun parasına çöktü! Ekrem’in seçim PR’ına İBB bütçesinden 980 milyon TL

CHP'nin beslediği trol İBB Haber , Ekrem İmamoğlu 'nun seçim çalışmaları için İBB kasasından 980 milyon TL'ye çöktüğünü belgeleriyle açıkladı.

İSRAFI BİTİRDİK DEMEK İÇİN 175 MİLYON TL'Yİ YEDİ Bu bağlamda Ekrem İmamoğlu 'nun, İBB kasasına ve İstanbul unun parasını kendi ikballeri doğrultusunda nasıl harcadığını tekrar hatırlamakta fayda var.

CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun beslediği troll ifşa etti: İsrafı bitirdik demek için 175 milyon lira israf etti | 553 milyon konsere değil CHPli delegelere gitti

TEK SEFERDE 980 MİLYON TL "Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına İBB bütçesinden tek seferde 980 milyon TL aktarıldı" diyen İBB Haber , "İsrafı bitirdik kampanyasıyla 350 milyon TL israf eden İBB yönetimi, bununla da yetinmeyip İstanbullulara hizmet için kullanılması gereken 980 MİLYON TL'yi seçim çalışmalarına aktardı" ifadelerini kullandı.





Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu tarafında beslenen trol İBB Haber paylaşımında, "Ekrem İmamoğlu 'İsrafı durdurduk, israfı bitirdik' dediği İstanbul Başardı kampanyası için; 18 Ocak itibariyle başladığı kampanyasında TV'de 35 farklı kanalda 100 milyon TL harcadı. Açıkhava'da başta alınlıklar olmak üzere; farklı ünite ve duvarlarla 50 milyon TL harcadı. Dijital medyada ise 25 milyon TL medya alımı yaptı" ifadelerine yer verrmişti.

AK Parti dönemini israfla israfla suçlayan İmamoğlu, "israfı bitirdik" algısı için adeta İBB bütçesini boşalttı. İmamoğlu, 31 Mart seçimleri öncesi bu algı için toplamda 30 günde 175 milyon TL harcadığı ifşa olmuştu.

REKLAMLARIN AYRINTILI LİSTESİ

TV kanallarına bu konudaki reklamları için İBB bütçesini bağlayan İmamoğlu'nun bu skandalına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.