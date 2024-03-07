Beslediği trol yine patlattı! CHP’li Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun parasına çöktü! Ekrem’in seçim PR’ına İBB bütçesinden 980 milyon TL

İBB koltuğuna oturduğu günde itibaren vasat yönetiminin yanında, milyonluk yolsuzluklarla, israflarla, vurgunlarla ve yalanlarla İstanbulluyu çileden çıkardı.
İBB koltuğuna oturduğu günde itibaren vasat yönetiminin yanında, milyonluk yolsuzluklarla, israflarla, vurgunlarla ve yalanlarla İstanbulluyu çileden çıkardı.
BESLEDİĞİ TROL YİNE PATLATTI
Geçtiğimiz günlerde CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun beslediği trol İBB Haber isimli sosyal medya hesabı israfları bir bir ifşa etmişti.
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 175 milyon TL'lik rezilliğine tepkiler sürmeye devam ederken, yeni bir skandal daha ifşa oldu.
CHP'nin beslediği trol İBB Haber, Ekrem İmamoğlu'nun seçim çalışmaları için İBB kasasından 980 milyon TL'ye çöktüğünü belgeleriyle açıkladı.
TEK SEFERDE 980 MİLYON TL
"Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına İBB bütçesinden tek seferde 980 milyon TL aktarıldı" diyen İBB Haber, "İsrafı bitirdik kampanyasıyla 350 milyon TL israf eden İBB yönetimi, bununla da yetinmeyip İstanbullulara hizmet için kullanılması gereken 980 MİLYON TL'yi seçim çalışmalarına aktardı" ifadelerini kullandı.
İSRAFI BİTİRDİK DEMEK İÇİN 175 MİLYON TL'Yİ YEDİ
Bu bağlamda Ekrem İmamoğlu'nun, İBB kasasına ve İstanbulunun parasını kendi ikballeri doğrultusunda nasıl harcadığını tekrar hatırlamakta fayda var.
Geçtiğimiz günlerde Ekrem İmamoğlu tarafında beslenen trol İBB Haber paylaşımında, "Ekrem İmamoğlu 'İsrafı durdurduk, israfı bitirdik' dediği İstanbul Başardı kampanyası için; 18 Ocak itibariyle başladığı kampanyasında TV'de 35 farklı kanalda 100 milyon TL harcadı. Açıkhava'da başta alınlıklar olmak üzere; farklı ünite ve duvarlarla 50 milyon TL harcadı. Dijital medyada ise 25 milyon TL medya alımı yaptı" ifadelerine yer verrmişti.
AK Parti dönemini israfla israfla suçlayan İmamoğlu, "israfı bitirdik" algısı için adeta İBB bütçesini boşalttı. İmamoğlu, 31 Mart seçimleri öncesi bu algı için toplamda 30 günde 175 milyon TL harcadığı ifşa olmuştu.
REKLAMLARIN AYRINTILI LİSTESİ
TV kanallarına bu konudaki reklamları için İBB bütçesini bağlayan İmamoğlu'nun bu skandalına ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.
İBB tarafından hangi kanala kaç dakika, kaç adet reklam verildiğine ilişkin 100 milyon TL'lik harcamanın ayrıntılı listesi dolaşıma girdi.
"İSTANBULLULARIN 553 MİLYON LİRASI TEK BİR İMZA İLE BUHAR OLDU"
175 milyonluk reklamın ardından Ekrem İmamoğlu'nun beslediği trol ifşalarına sürdürmeye devam etti.
Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan İBB Haber, İmamoğlu'nun 'Demokrasi Konserleri' adı altında Maltepe'deki iki günlük konser için tam tamına toplamda 553 milyon 871 bin 400 lira harcadığını açıkladı.
PARANIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜYLE DELEGELER SATIN ALINDI
İsraf edilen 553 milyon liranın büyük bir bölümüyle CHP'li kurultay delegelerinin oylarının satın alındığını vurgulayan İBB Haber, Ankara'daki 5 yıldızlı otelde bazı CHP delegelerine yüksek miktarda para dağıtıldığının CHP içinde konuşulduğu açıkladı.
1 NİSAN'A HAZIRLIK
İmamoğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşın parasını CHP'li delegelere dağıtması akıllara parti içinde devam eden koltuk kavgasını getirdi. Bilindiği gibi CHP'de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki güç savaşı tam gaz devam ederken olağanüstü kurultay çanları da çalıyor. Kulislerde Ekrem İmamoğlu'nun 1 Nisan hazırlığında olduğu, tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşulurken, Özgür Özel'in 'avucunuzu yalarsınız' çıkışı dikkat çekmişti.
Özel'in bu sözü 31 Mart sonrası olağanüstü kurultay hesapları yapan Kılıçdaroğlu'na söylenmiş gibi görünse de siyaset kulislerinde parti içinde yeni bir cunta ile olağanüstü kurultay hazırlığı yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ismi öne çıkıyor. Parti içinden basına konuşan İmamoğlu'nun ekibi ise Özel'in sözlerine karşı tehditler savurarak, "Birkaç hazımsızı 1 Nisan günü göreceğiz. 700 imza hazır. Her geçen gün de artıyor. Genel Başkan böyle bir dil kullanamaz." dedi.
İMAMOĞLU VATANDAŞIN PARASIYLA 1 NİSAN CUNTASI MI KURUYOR?
Yaşanan bu gelişmelerin ardından ortaya çıkan 553 milyonluk delege harcaması, "İmamoğlu vatandaşın parasıyla 1 Nisan cuntası kuruyor" değerlendirmelerine neden oldu.