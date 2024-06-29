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TMO'ya karşı başlatılan kirli algıya sert tepki: "600’den fazla alım noktamızda bize gelen ürünlerin tamamını alacağız"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depolar dolu, ürünlerin çoğu ithal vb. söylemlerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yumaklı, "Toprak Mahsulleri Ofisi bünyesinde planlı şekilde yürüttüğümüz depolama ve alım süreçleriyle, 600'den fazla alım noktamızda bize gelen ürünlerin tamamını alacağız." dedi.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 09:34 Güncelleme 29 Haziran 2024, 09:53
TMO’ya karşı başlatılan kirli algıya sert tepki: 600’den fazla alım noktamızda bize gelen ürünlerin tamamını alacağız

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, depolar dolu, ürünlerin çoğu ithal vb. söylemlerin hiçbirinin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

"Ürünlerin tamamını alacağız"

Bakan Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'yle ilgili başlatılan kirli algı operasyonuna sosyal medya hesabından yanıt verdi.

600'den fazla alım noktasıyla ürünlerin tamamını alacaklarını ifade eden Yumaklı şu ifadelerin kullandı:

"Gerçek ayakkabısını giyene kadar, yalan dünyayı üç kez dolaşır" sözüne rağmen doğruları açıklamayı sürdüreceğiz.

İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Depolar dolu, ürünlerin çoğu ithal vb. söylemlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır.

Toprak Mahsulleri Ofisi hem kapasite hem de satın alma açısından çiftçimizin her daim hizmetindedir.

ÜRÜNLERİN TAMAMINI ALACAĞIZ
Toprak Mahsulleri Ofisi bünyesinde planlı şekilde yürüttüğümüz depolama ve alım süreçleriyle, 600'den fazla alım noktamızda bize gelen ürünlerin tamamını alacağız.

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