Savaş kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isim İBB’nin trol ağını ifşa etti... İşte Murat Ongun ve Medya A.Ş’nin trol ekipleri....

Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Özgür Özel- Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu denklemli güç savaşı devam ediyor.
Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Özgür Özel- Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu denklemli güç savaşı devam ediyor.
Tüm planlarını 1 Nisan'a yapan Kemal Kılıçdaroğlu parti içindeki gücünü korumaya çalışırken Kılıçdaroğlu yandaşları da savaşın sosyal medya ayağını yürütüyor.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen ve son dönemde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Tolgahan Erdoğan Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin trol ağına ilişkin dikkat çeken ifşalarda bulundu.
Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongu'u işaret eden Tolgahan Erdoğan sosyal medyada İmamoğlu lehine algı yapan "Ekrem Edit, Editlerin Efendisi, Yankı Haber ,Gençliğimiz Var" gibi bir çok hesabın İBB kontrolünde olduğunu söyledi.
Söz konusu hesapların İBB iştiraki Medya A.Ş'de çalışan kişiler tarafından yönetildiğini belirten Erdoğan, "Peki İstanbul Planlama Ajansı bu işin neresinde? Selin Sayek Böke'nin de sıkça ziyaret ettiği İPA'nın Florya'da ki kampüsünde bu isimlerin sürekli bir araya gelmeleri de ayrı bir soru işareti." dedi.
💥MEDYA A.Ş. VE ONGUN'UN TROL EKİPLERİ💥— Tolgahan Erdoğan (@tolqahanerdoqan) February 6, 2024
📌Yalan bilgilerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye operasyon yapan 'Ekrem Edit' adlı hesabın yöneticisi İBB iştiraki Medya İstanbul AŞ. çalışanı M.G. olduğu ortaya çıktı.
📌Şirketteki ünvânı Sosyal medya yöneticisi,… pic.twitter.com/DvVWZnbdCC
Erdoğan bazı gazetecilerin de bu ağın bir parçası olduğunu söyledi.
Sosyal medya hesabında "Medya A.Ş ve Ongun'un trol ekipleri" başlığıyla paylaşım yapan Tolgahan Erdoğan şu iddialarda bulundu:
"Yalan bilgilerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye operasyon yapan 'Ekrem Edit' adlı hesabın yöneticisi İBB iştiraki Medya İstanbul AŞ. çalışanı M.G. olduğu ortaya çıktı.
Şirketteki ünvânı Sosyal medya yöneticisi, Kadrosu Uzman olan M.G. adlı bu çalışana bağlı sosyal medyada kalabalık bir trol ekibi var. Bu trol ekibinin yöneticileri arasında Ü.Ķ. ,Ş.C.K. , M.A. ve bunlar gibi açık kimliği ile de yazan yüksek takipçili birçok hesapda mevcut.
'ZOOM ÇETESİ' İÇERİSİNDE YER ALIYORLAR
Ekrem Edit, Editlerin Efendisi, Yankı Haber ,Gençliğimiz Var ve daha başka hesapların yönetimini de yapan bu ekip yaptıkları algılarla Zoom Çetesi adına geçtiğimiz sene Kemal Kılıçdaroğlu'na kazanacak aday operasyonu, Meral Akşener'e masadan kalkma operasyonu , Muharrem İnce'ye kaset operasyonu yapan ekiplerin başındaydı. Kurultay öncesi DEĞİŞİM ALEVİ tweeti atan ve Kurultay akşamı Kılıçdaroğlu yarıştan çekildi yalanını atan yine EKREM EDİT isimli hesaptı.
Sormak lazım bu isimlerin bu denli büyük operasyonları MEDYA A.Ş. nin başında halen Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Murat Ongun'dan habersiz yapmaları mümkün mü? Peki İstanbul Planlama Ajansı bu işin neresinde? Selin Sayek Böke'nin de sıkça ziyaret ettiği İPA'nın Florya'da ki kampüsünde bu isimlerin sürekli bir araya gelmeleri de ayrı bir soru işareti.
İstanbul Planlama Ajansı Eski Başkanı Resul Emrah Şahan geçtiğimiz günlerde Şişli Belediye Başkan Adayı olmuştu. Şişli Belediye Başkanı seçildiği taktirde Muharrem İnce'ye kaset operasyonundan tutuklanan ve geçtiğimiz aylarda serbest bırakılan ve yargılaması devam eden O.Ö.D'yu Başkan Yardımcısı olarak görevlendireceği iddiası da bu ekiplerin bu operasyonları neler karşılığında yaptığını ortaya koyuyor.
ZOOMCU VEKİLLER, SARAÇHANE BÜLBÜLLERİ...
Yankı Haber isimli Künyesi bile belli olmayan bir haber sayfasıda bu operasyonların tam göbeğinde. Bu haber sayfasını başta Zoomcu Vekiller olmak üzere Saraçhane Bülbülleri de sıkı takip ediyor. Başta Sevinçli Bülbül olmak üzere kimliği belirsiz bu haber sitesinin operasyonel tweetlerini yayan gazeteciler de bu işin neresinde takdir sizlerin.
ONGUN'A UYARI!
Buradan Murat Ongun'u son kez uyarıyoruz. Ya derhal bu hesapları kapatırsınız. Ya da biz bu hesaplarla ilgili gereğini yaparız."
LAĞIM ÇUKUR EKŞİ SÖZLÜKTEKİ TROL AĞI İFŞA OLMUŞTU
Geçtğimiz günlerde de Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iftiraya dayalı yanlış yönlendirmenin merkezi haline gelen Ekşi Sözlük'te kurduğu trol ağı ile algı operasyonları yapmaya çalıştığı bir kez daha ifşa olmuştu.
İMAMOĞLU YANDAŞLARINDAN "ENGELLENDİK" İDDİASI
Sözlüğün resmen açılmasının ardından İBB yandaşları tarafından "Ekrem İmamoğlu'na yakın hesapların hiçbir gerekçe gösterilmeden kapatıldığı" iddia edilmişti.
EKREM'İN 'ODA'SI POMPALADI
X'te CHP'li İBB tarafından fonlandığı bilinen "Büyükşehir Çalışıyor" isimli hesap "Ekşi Sözlük, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen hesapları hiçbir gerekçe göstermeden kapattı" iddiasında bulunmuştu.
İmamoğlu'na yakın Oda TV ise "Ekşisözlük'te İmamoğlu kıyımı" şeklinde haber yaptı.
EKŞİ SÖZLÜK: AYNI IP ADRESİ ÜZERİNDEN GÖRÜNÜRLÜK YÜKSELTEN HESAPLAR KAPATILDI
Ekşi Sözlük hesap kapatlamalarına ilişkin yaptığı açıklamada aynı IP adresinden girerek başlık görünürlüğünü artırmaya çalışan hesapların engellendiği açıklamıştı.
Yapılan açıklamada, "aynı IP adresinden sözlük'e giren ve birbirlerinin başlıklarına entry'ler girerek başlıkların görünürlüğünü arttırmaya çalışan hesaplar 15/01/2024'te "çoklu hesabın kötüye kullanımı" sebebiyle kapatıldı. herhangi birini "desteklemek" sözlük hesabının kapatılma sebebi değildir." ifadelerine yer verilmişti.
Söz konusu açıklama İmamoğlu ekibinin kurdukları trol ağı ile sosyal ağlarda manipülasyon ve algı operasyonu çektiğinin kanıtı oldu.
"BİZİM HESAPLARIMIZI AÇIN" DİYE TEMASA GEÇTİLER
İBB Sosyal Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz'ın da kapatılan hesapların tekrar açılması için Ekşi Sözlük yönetimi ile iletişime geçtiği öğrenildi. Yaşanan temas operasyon merkezi Ekşi Sözlük ile İBB arasındaki temasın yeni olmadığını gösterdi.
HANGİ HESAPLAR?
Öte yandan Oda TV'nin haberinde kapatılan hesapların ismini de yer verildi. O hesaplar şu şekilde: mindflow, fixable, computer network, fogg day, emergence, technical man, epidemics, bullish, civilized man, financial investment, evil axis.
YILMAZ TROL AĞINI İTİRAF ETTİ: SADECE BAŞLIK AÇAN HESAPLAR DA VAR
İBB Sosyal Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz ise Ekşi Sözlük'e verdiği yanıtta bir trol ağı kurduklarını itiraf etti.
Yılmaz, "Sadece başlık açan, belirttiğiniz şekilde bir usulsüz kullanımda bulunmayan ve de gerekçe göstermeden kapattığınız hesaplar var, aksini ispatlamak bizim için çok kolay." dedi.
TROL AĞI İFŞA OLDU MURAT ONGUN TOPA GİRDİ: BİZİ İKNA EDİN
Trol ağının ifşa olmasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun bir açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Ongun, "Ekşi Sözlük'ün Ekrem İmamoğlu'na destek veren hesapları aniden kapatması ve birkaç gün sonra uzun zamandır devam eden erişim yasağının kaldırılması kuşku yaratmıştır. Sözlük açıklaması bilişim ve sosyal medya ekibimizce doğrulanmadı. Yasaklı günlerinde destek isteyenler bize ikna edici açıklama yapana kadar bu sansürü dile getireceğiz." iddiasında bulundu.
KİRLİ AĞI KENDİLERİ İTİRAF ETTİ
Tüm bu yaşananların gölgesinde itiraz edenlerin Murat Ongun ve İBB sosyal medya koordinatörü olması İBB'nin Ekşi Sözlük'te Murat Kurum aleyhinde içerik girmek üzere bir ekip çalıştırdığının ve bu ekibin bir masa etrafında bu eylemleri yürüttüğünün itirafı oldu.
TROL AĞININ PARASI İBB BÜTÇESİNDEN Mİ?
İstanbul'a hizmet dışında reklam ve trollere para yağdıran CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun'un, İBB bütçesinden trollere ne kadar bütçe verdiği, kaç kişilik ekip çalıştırdığı ve maaşları hangi harcama kalemi olarak gösterdiği herkes tarafından merak konusu oldu.
TWITTER'DA BOT BASTIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Yaşananlar Ekrem İmamoğlu'nun vatandaşa hizmet etmek yerine kurduğu trol ağı ile algı yaptığı bir kez daha gösterdi. Daha önce Ekrem İmamoğlu'nun X'te (Twitter) bot bastığı ortaya çıkmıştı.
Geçtiğimiz yıl YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısına oynayan Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Saraçhane'de sahneye çıkmıştı.
6'LI MASAYA DAVET GÖNDERDİ
O dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı için kolları sıvayan İmamoğlu 6'lı masa liderlerini de Saraçhane'ye davet etmişti.
İmamoğlu, "Millet, iradesine liderleriyle sahip çıkıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Akşener, Sayın Karamollaoğlu, Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu ve Sayın Uysal'la buluşmak üzere sizleri yarın saat 16.00'da, Saraçhane'de, birliğe ve dayanışmaya davet ediyorum." ifadeleriyle bir paylaşım yaptı.
BEĞENİ VE PAYLAŞIM YAPANLAR BOT ÇIKTI
İmamoğlu'nun paylaşımı görünürde binlerce beğeni ve paylaşım alırken bunların çoğunun bot hesap olduğu ortaya çıktı. Hesapların 1 ve 2 takipçisi olduğu ve yaptıkları paylaşımlarda sadece Ekrem İmamoğlu'na etkileşim verdiği görüldü.
BOT HESAP NEDİR?
Yazılımlar tarafından oluşturulan profillere bot hesap adı veriliyor. Bu hesapları gerçek kullanıcılar kullanmıyor sadece takip amaçlı oluşturulan hesaplara ise bot takip hesapları ismi veriliyor. Bu hesaplarla belirlenen profillere etkileşim sağlanıyor.
Ekrem bot basıyor vidosunu izlemek için tıklayınız
Bu durum Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada algılara oynamak için giriştiği operasyonu bir kez daha kanıtladı.
İşte o hesaplardan bazıları:
Ekşi Sözlükte yaşanan ifşa ve sosyal medyada kullanılan bot hesaplar Ekrem İmamoğlu'nun trol ekibinde kanıtı niteliğinde oldu.