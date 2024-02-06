Savaş kızışıyor! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isim İBB’nin trol ağını ifşa etti... İşte Murat Ongun ve Medya A.Ş’nin trol ekipleri....

Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongu'u işaret eden Tolgahan Erdoğan sosyal medyada İmamoğlu lehine algı yapan "Ekrem Edit, Editlerin Efendisi, Yankı Haber ,Gençliğimiz Var" gibi bir çok hesabın İBB kontrolünde olduğunu söyledi.





Söz konusu hesapların İBB iştiraki Medya A.Ş'de çalışan kişiler tarafından yönetildiğini belirten Erdoğan, "Peki İstanbul Planlama Ajansı bu işin neresinde? Selin Sayek Böke'nin de sıkça ziyaret ettiği İPA'nın Florya'da ki kampüsünde bu isimlerin sürekli bir araya gelmeleri de ayrı bir soru işareti." dedi.



💥MEDYA A.Ş. VE ONGUN'UN TROL EKİPLERİ💥



📌Yalan bilgilerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye operasyon yapan 'Ekrem Edit' adlı hesabın yöneticisi İBB iştiraki Medya İstanbul AŞ. çalışanı M.G. olduğu ortaya çıktı.



📌Şirketteki ünvânı Sosyal medya yöneticisi,… pic.twitter.com/DvVWZnbdCC — Tolgahan Erdoğan (@tolqahanerdoqan) February 6, 2024

Erdoğan bazı gazetecilerin de bu ağın bir parçası olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabında "Medya A.Ş ve Ongun'un trol ekipleri" başlığıyla paylaşım yapan Tolgahan Erdoğan şu iddialarda bulundu:

"Yalan bilgilerle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye operasyon yapan 'Ekrem Edit' adlı hesabın yöneticisi İBB iştiraki Medya İstanbul AŞ. çalışanı M.G. olduğu ortaya çıktı.

Şirketteki ünvânı Sosyal medya yöneticisi, Kadrosu Uzman olan M.G. adlı bu çalışana bağlı sosyal medyada kalabalık bir trol ekibi var. Bu trol ekibinin yöneticileri arasında Ü.Ķ. ,Ş.C.K. , M.A. ve bunlar gibi açık kimliği ile de yazan yüksek takipçili birçok hesapda mevcut.