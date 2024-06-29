İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: 21 milyar TL’lik operasyon! 97 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Mersin, Ağrı ve Antalya merkezli 27 ilde "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarını işleyen zanlıların yakalanması amacıyla "Sibergöz-47" operasyonları düzenlendi.



Operasyonlarda banka hesaplarında 21 milyar liralık işlem hacmi tespit edilen 97 şüpheli yakalandı.



Suçtan sağlanan mal varlığı değerlerinin aklanmasıyla elde edilen yaklaşık 194 milyon 150 bin lira değerindeki 12 konut, 6 otomobil, 4 motosiklet, 2 arsa, banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesaplarına el konuldu. Ayrıca ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile dijital materyaller ele geçirildi.