Cumhuriyet Halk Partili isimler 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yönetime geçtiği belediye başkanlıklarını eş, dost, akraba ile doldurdu.

ÖZGÜR ÖZEL'İ DİNLEYEN YOK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bu işler CHP'ye olan güveni sarsar. Müsaade etmeyeceğiz. Tüm atamaları geri aldırttık" açıklamasının ardından gözler gündeme gelen atamalara çevrildi.

Özel'in 'atamaların hepsi geri alındı' dediği CHP'li belediyelerdeki atamalar tek tek incelendi ancak 12 eş-dost akraba ataması yapılan ismin hala görevlerinin başında olduğu öğrenildi. Yalnızca Yüreğir Belediyesi bu konuda adım atarak yaptığı akraba atamasını geri çekti.