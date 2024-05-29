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CHP'de Özgür Özel'i dinleyen yok: Akraba saltanatı tam gaz! Kim nereye hangi akrabasını atadı?

Cumhuriyet Halk Partisi içinde, belediyelerde yapılan akraba atamaları hız kesmeden devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "kesinlikle taviz vermem" söylemine rağmen, pek çok belediyede bu atamalar geri çekilmedi. Yapılan açıklamanın üzerinden yaklaşık üç hafta geçmiş olmasına rağmen, yalnızca Yüreğir Belediyesi bu konuda adım atarak yaptığı akraba atamasını geri çekti. İşte CHP'deki akraba saltanatının detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 09:14 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 09:36
CHP’de Özgür Özel’i dinleyen yok: Akraba saltanatı tam gaz! Kim nereye hangi akrabasını atadı?

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Cumhuriyet Halk Partili isimler 31 Mart yerel seçimlerinin ardından yönetime geçtiği belediye başkanlıklarını eş, dost, akraba ile doldurdu.

ÖZGÜR ÖZEL'İ DİNLEYEN YOK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Bu işler CHP'ye olan güveni sarsar. Müsaade etmeyeceğiz. Tüm atamaları geri aldırttık" açıklamasının ardından gözler gündeme gelen atamalara çevrildi.

Özel'in 'atamaların hepsi geri alındı' dediği CHP'li belediyelerdeki atamalar tek tek incelendi ancak 12 eş-dost akraba ataması yapılan ismin hala görevlerinin başında olduğu öğrenildi. Yalnızca Yüreğir Belediyesi bu konuda adım atarak yaptığı akraba atamasını geri çekti.

HANGİ BELEDİYEYE KİM HANGİ AKRABASINI ATADI?
CHP'li Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen eniştesi Atila Yıldırım'ı başkan yardımcısı yaptı; Yıldırım hala görevde.

BURSA
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Bozbey, son belediye meclis toplantısında yaptığı duyuruyla, baldızı Sezen Uğurlu'yu Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak atadı.

CHPli Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP lideri Özgür Özeli yok saydı torpili savundu: Yaptığımız işin arkasındayızCHPli Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP lideri Özgür Özeli yok saydı torpili savundu: Yaptığımız işin arkasındayız
CHP'li Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP lideri Özgür Özel'i yok saydı torpili savundu: Yaptığımız işin arkasındayız

KIRŞEHİR
CHP'li Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye başkan yardımcıları olarak kayınbiraderi Hamza Çam ile bacanağı Mustafa Orman'ı atadı. İki isim hâlâ görevde.

CHPnin aile saltanatı devam ediyor! Belediye başkanı eniştesini yardımcı yaptıCHPnin aile saltanatı devam ediyor! Belediye başkanı eniştesini yardımcı yaptı
CHP'nin aile saltanatı devam ediyor! Belediye başkanı eniştesini yardımcı yaptı

AFYONKARAHİSAR
Afyonkarahisar Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt Belediye'nin Gençlik ve Eğitim Birim Sorumlusu olarak görevine devam ediyor.

CHPli Burcu Köksaldan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptıCHPli Burcu Köksaldan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı
CHP'li Burcu Köksal'dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı

Afyonkarahisar CHP Merkez İlçe Başkanı Büşra Çetinöz'ün eşi Ahmet Çetinöz'ü YÜNTAŞ'a hukuk danışmanı yaptı. Çetinöz görevine devam ediyor.

SARIYER
CHP'li Sarıyer Belediyesi'nde Kültür İşleri Müdürü Filiz Çoşkun'un eşi Hüseyin Coşkun Başkan Yardımcısı olarak atandı, hala görevde.

ESKİŞEHİR ODUNPAZARI
Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı. Hala görevde.

BUCA
CHP'li Buca İlçe Başkanı Özgür Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak atanmıştı. Görevini sürdürüyor.

CHPde koltuklar peşkeş çekildi! Eşe dosta makam kıyağı
CHP'de koltuklar peşkeş çekildi! Eşe dosta makam kıyağı

MENTEŞE
CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut'u, Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. Barut göreve devam ediyor.

ATAŞEHİR
Ataşehir Belediyesi Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Övür Adıgüzel Kadıköy Belediyesi'nde müdür olarak görevde.

KADIKÖY-ÜSKÜDAR
İBB Dijital İletişim Koordinatörü Ulaş Yılmaz'ın eşi Cansu Kiremitçi Yılmaz Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olarak atamıştı. Yılmaz terfi ettirilerek CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde başkan yardımcısı yapıldı. Görevine devam ediyor.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrekin ağabeyi Ediz Zeyreke CHPli Kadıköy Belediyesinde başkan yardımcılığı

MAMAK
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın erkek kardeşi Yahya Umut Özkan'ın Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine devam ediyor.

YALOVA'DA 'TASARRUF' BAHANESİYLE İŞÇİ KIYIMI
Öte yandan Akşam'da yer alan habere göre Yalova Belediyesi'nin şirketlerinden Personel A.Ş. de, Hak-İş Sendikası'na gönderdiği yazıyla 345 işçinin iş akitlerini fesh edeceğini ve toplu işten çıkartma yapacağını açıkladı.

Personel A.Ş'den, ilgili sendikaya gönderilen 25 Nisan tarihli yazıda, 17 Mayıs'tan sonra alınan tasarruf tedbirleri bahane edildi. Kurban Bayramı öncesi işsiz kalan çalışanlar, "Seçimden hemen sonra verilen kıyım kararına Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerini bahane ettiler" dedi. Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı:
"Yalova Belediyesi, yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri çerçevesindeki genel hükümler, bu çerçevede kurumun içinde bulunduğu mali sıkıntılar, cari borç ödeyememe, icra takipleri, personel maaşları ödenmesi için kredi kullanıldığı gibi hususlara' atıfta bulunulmuştur. Yine aynı yazıda kurumun personel giderinin bir önceki yılın gerçekleşmiş gelir oranının yeniden değerleme oranının çarpımı ile bulunan tutarın yüzde 40'ı aşamayacağı belirtilmiştir. Bütçedeki personel giderinin yüzde 40 oranına düşürülmesi için gerekli tedbirlerin alınması istenildiğinden 345 adet işçinin hizmet akitleri 30 gün sonra feshedilecektir."

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