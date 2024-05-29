BUCA
CHP'li Buca İlçe Başkanı Özgür Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak atanmıştı. Görevini sürdürüyor.
MENTEŞE
CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut'u, Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti. Barut göreve devam ediyor.
ATAŞEHİR
Ataşehir Belediyesi Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Övür Adıgüzel Kadıköy Belediyesi'nde müdür olarak görevde.
KADIKÖY-ÜSKÜDAR
İBB Dijital İletişim Koordinatörü Ulaş Yılmaz'ın eşi Cansu Kiremitçi Yılmaz Kadıköy Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü olarak atamıştı. Yılmaz terfi ettirilerek CHP'li Üsküdar Belediyesi'nde başkan yardımcısı yapıldı. Görevine devam ediyor.
MAMAK
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın erkek kardeşi Yahya Umut Özkan'ın Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü görevine devam ediyor.
YALOVA'DA 'TASARRUF' BAHANESİYLE İŞÇİ KIYIMI
Öte yandan Akşam'da yer alan habere göre Yalova Belediyesi'nin şirketlerinden Personel A.Ş. de, Hak-İş Sendikası'na gönderdiği yazıyla 345 işçinin iş akitlerini fesh edeceğini ve toplu işten çıkartma yapacağını açıkladı.
Personel A.Ş'den, ilgili sendikaya gönderilen 25 Nisan tarihli yazıda, 17 Mayıs'tan sonra alınan tasarruf tedbirleri bahane edildi. Kurban Bayramı öncesi işsiz kalan çalışanlar, "Seçimden hemen sonra verilen kıyım kararına Cumhurbaşkanlığı tasarruf tedbirlerini bahane ettiler" dedi. Söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı:
"Yalova Belediyesi, yürürlüğe giren tasarruf tedbirleri çerçevesindeki genel hükümler, bu çerçevede kurumun içinde bulunduğu mali sıkıntılar, cari borç ödeyememe, icra takipleri, personel maaşları ödenmesi için kredi kullanıldığı gibi hususlara' atıfta bulunulmuştur. Yine aynı yazıda kurumun personel giderinin bir önceki yılın gerçekleşmiş gelir oranının yeniden değerleme oranının çarpımı ile bulunan tutarın yüzde 40'ı aşamayacağı belirtilmiştir. Bütçedeki personel giderinin yüzde 40 oranına düşürülmesi için gerekli tedbirlerin alınması istenildiğinden 345 adet işçinin hizmet akitleri 30 gün sonra feshedilecektir."