CHP’nin aile saltanatı devam ediyor! Belediye başkanı eniştesini yardımcı yaptı





CHP'li Kilis belediyesinde yaşanan gelişme, seçim öncesi iktidarı her fırsatta "liyakat" eleştirisi ile topa tutan CHP'nin geldiği son durumu ortaya koyuyor. Daha önce Kırşehir, Balıkesir, İzmir ve Bursa başta olmak üzere pek çok belediyede benzer skandallar yaşandı.



Seçim vaatlerinde "Adam kayırmaya yer yok" diyen ve Kırşehir'de ikinci kez belediye başkanı seçilen CHP'li Selahattin Ekicioğlu, aile belediyeciliğini yeni dönemde de devam ettirdi.

