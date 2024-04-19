Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in ağabeyi Ediz Zeyrek’e CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı

Belediye şemasına göre, Ediz Zeyrek'in belediye başkan yardımcılığı göreviyle Mali Hizmetler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü'nden sorumlu olacak.

SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ Sosyal medya platformlarında ise CHP'nin farklı belediyelerde akraba ilişkilerine göre atamalar yaptıklarına yönelik eleştiriler de yapılıyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarda bulunuyor. Onlardan biri ise "Liyakat sözü verenler… CHP'li olunca arkanda dayın, enişten, abin, kardeşin olsun yeter…" sözleriyle eleştirisini dile getirdi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren kesimden CHP'liler de atamalarla ilgili tepkilerini sosyal medyadan dillendirmeyi sürdürüyor.

DAHA NE ATAMALAR VAR

Gelin sadece 19 günde CHP'li belediye başkanlarının yaptığı 'liyakatsiz' atamalara bir kez daha bakalım.