Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’in ağabeyi Ediz Zeyrek’e CHP’li Kadıköy Belediyesi’nde başkan yardımcılığı

Her fırsatta likayatten hakkaniyetten dem vuran muhalefet, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kazandıkları belediyelere yaptıkları yandaş atamalarıyla gündemden düşmüyor.
Her fırsatta likayatten hakkaniyetten dem vuran muhalefet, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından kazandıkları belediyelere yaptıkları yandaş atamalarıyla gündemden düşmüyor.
Gün geçmiyor ki bir CHP'li isim eşine, dostuna, akrabasına belediyeden bir görev vermesin.
Sarıyer, Çekmeköy, Çankaya derken son olarak ortaya çıkan isim ise çok konuşulacak cinsten.
CHP'nin, özellikle de Ekrem İmamoğlu'nun medya çalışanı gibi davranan Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in ağabeyi Ediz Zeyrek'in Kadıköy Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı'na getirildiği gündeme bomba gibi düştü.
Belediye şemasına göre, Ediz Zeyrek'in belediye başkan yardımcılığı göreviyle Mali Hizmetler Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme ve Dış İlişkiler Müdürlüğü'nden sorumlu olacak.
SOSYAL MEDYADA ELEŞTİRİLDİ
Sosyal medya platformlarında ise CHP'nin farklı belediyelerde akraba ilişkilerine göre atamalar yaptıklarına yönelik eleştiriler de yapılıyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşımlarda bulunuyor. Onlardan biri ise "Liyakat sözü verenler… CHP'li olunca arkanda dayın, enişten, abin, kardeşin olsun yeter…" sözleriyle eleştirisini dile getirdi.
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren kesimden CHP'liler de atamalarla ilgili tepkilerini sosyal medyadan dillendirmeyi sürdürüyor.
NE DEĞİŞTİ DENİZ?
Halbuki Deniz Zeyrek, 2019 yılında liyakat timsali maskesini kullandığı bir yazı kaleme almıştı.
Zeyrek, Sözcü gazetesindeki "Yeğencilik" başlıklı yazısında "Geçen 17 yılda eş dost kayırmacılığı AK Parti'de çok gündeme gelmişti. Konu İzmir'de, İstanbul'da ve Adana'da bazı CHP'li ilçe belediye başkanlarının çocuklarını, damatlarını, kayın biraderlerini, kuzenlerini, eniştelerini önemli görevlere getirmesiyle yeniden gündeme getirildi. İster AK Parti, ister CHP yapsın, olay açıkça nepotizm örneğidir" ifadelerini kullanmıştı.
Ağabeyinin geçtiğimiz dönemde de İBB Meclis Üyesi olduğu öğrenilen Zeyrek, yazısının devamında "Nepotizmden kurtulmanın yolu, kayırmacılığın, yandaşçılığın, ayrımcılığın olmadığı, eşit imkanların ve tatminkar değerlerin öne çıktığı liyakat sisteminin siyasette egemen olmasından geçiyor" demişti.
DAHA NE ATAMALAR VAR
Gelin sadece 19 günde CHP'li belediye başkanlarının yaptığı 'liyakatsiz' atamalara bir kez daha bakalım.
SARIYER BELEDİYESİ
CHP'li Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı ve Meclis Başkan vekili Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun, Kültür İşleri Müdürü olarak atandı.
ÇANKAYA BELEDİYESİ
Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandı.
BORNOVA BELEDİYESİ
CHP Buca İlçe Başkanı Özgür Kaya'nın eşi Damla Çelik Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü olarak atandı.
MENTEŞE BELEDİYESİ
CHP'li Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, emlak şirketinde ortağı olan avukat Merve Fidem Barut'u, Menteşe Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirdi.
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Karabağlar Belediyesi'nde özel kalem müdürlüğü yapan CHP Malatya milletvekili Veli Ağababa'nın yeğeni Nermin Özgül'ü, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldı.
ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ
Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Elif Duygu Övür Adıgüzel'in Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcısı olarak atandığı iddia edildi. Söz konusu iddia yalanlanırken eş Adıgüzel'in hali hazırda Kadıköy Belediyesi'nde müdür olarak görev yaptığı ortaya çıktı.