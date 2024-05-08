CHP’li Burcu Köksal’dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı

Ahmet Çetinöz'ün belediyenin en büyük şirketlerinden biri olan YÜNTAŞ'a hukuk danışmanı olmasına CHP 'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek de tepki gösterdi.

Çok erken başladılar. Etrafı zenginleştirmeye devam! Sıra, "Vatan Millet Sakarya "sömürüsü ile aldığınız belediyeleri, aile şirketi haline çevirmeye geldi. Daha bunlar iyi günler. Alınan belediyelere; bazı vekillerin, PM üyelerinin hukuk ofisleri ve şirketleri tarafından kesilen fahiş rakamlarda medya, danışmanlık, avukatlık ücretlerini hep beraber göreceğiz. Bunlar başlangıç ve acemilik süreci.