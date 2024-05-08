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CHP'li Burcu Köksal'dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı

CHP’li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, meclis üyesinin kızını “Birim sorumlusu”, ilçe başkanının avukat eşini de 120 bin TL maaşla belediye şirketine hukuk danışmanı yaptı.

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Giriş Tarihi 08 Mayıs 2024, 07:01 Güncelleme 08 Mayıs 2024, 07:17
CHP’li Burcu Köksal’dan eşe dosta ballı koltuk! Birini sorumlu diğerini hukuk danışmanı yaptı

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CHP'li belediye yönetimleri, belediye yönetim ve iştiraklerini eş, akraba ve dostlarıyla doldurmaya devam ediyor. Yüzlerce belediye çalışanının iş akitlerini fesheden yönetimler, kendi yandaş ve partilileri liyakat gözetmeksizin işe alıyor.

Daha önce CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı'nın ağabeyi Gökhan Sarı'yı yönetici pozisyonunda belediyeye işe alan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Akın'ın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nın gelini G.K.'yi de Basın ve Halkla İlişkiler birimine yerleştirdiği ortaya çıktı.

Nurgüven Kurt'un nikah şahitliğini Burcu Köksal yaptı. Nurgüven Kurt'un nikah şahitliğini Burcu Köksal yaptı.


Afyonkarahisar Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt'u Belediye'nin Gençlik ve Eğitim Birim Sorumlusu, CHP Merkez İlçe Başkanı Büşra Çetinöz'ün eşi avukat Ahmet Çetinöz'ü ise YÜNTAŞ'a hukuk danışmanı yaptı.

Burcu Köksal ve Büşra Çetinöz

120 BIN TL MAAŞ
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın "ballı koltuk" verdiği avukat Ahmet Çetinöz, hukuk danışmanlığı adı altında her ay şirketten 120 bin TL alacak.


Ahmet Çetinöz'ün belediyenin en büyük şirketlerinden biri olan YÜNTAŞ'a hukuk danışmanı olmasına CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek de tepki gösterdi.

CHP Belediye Meclis Üyesi Mustafa Karanfil'in kızı Nurgüven Kurt

ERKEN BAŞLADILAR
Sabah'ta yer alan habere göre; Kılıçdaroğlu'nun eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek Çiçek konuya ilişkin şunları söyledi:

Ahmet Çetinöz.

Çok erken başladılar. Etrafı zenginleştirmeye devam! Sıra, "Vatan Millet Sakarya "sömürüsü ile aldığınız belediyeleri, aile şirketi haline çevirmeye geldi. Daha bunlar iyi günler. Alınan belediyelere; bazı vekillerin, PM üyelerinin hukuk ofisleri ve şirketleri tarafından kesilen fahiş rakamlarda medya, danışmanlık, avukatlık ücretlerini hep beraber göreceğiz. Bunlar başlangıç ve acemilik süreci.

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