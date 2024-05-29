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İzmir'de FETÖ operasyonunda 6'sı polis 9 gözaltı: İsimleri Garson'dan çıktı!

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 polis ile 3 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. Yakalanan şüphelilerin isimleri gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen dijitallerde tespit edildi.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 09:34 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 09:34
İzmir’de FETÖ operasyonunda 6’sı polis 9 gözaltı: İsimleri Garson’dan çıktı!

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İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 polis ile 3 eski komiser yardımcısı gözaltına alındı.

İSİMLERİ GİZLİ TANIK GARSON'DAN ÇIKTI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, gizli tanık "Garson"dan ele geçirilen dijitallerde haklarında kayıt tespit edilen, örgüt toplantılarına katıldıkları yönünde beyan bulunan, emniyet mahrem imamlarıyla irtibatı ve ardışık aranma bilgileri belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda aktif çalışan 6 polis ile eski 3 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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