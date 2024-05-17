Belediye kadrolarına akrabalarını yerleştiren CHP’li Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’den skandal savunma: Adem’den beri akrabayız

CHP'nin 31 Mart seçimleri sonrasında kazandığı bazı belediyelerde başkan yardımcılığı, özel kalem müdürlüğü ve üst düzey yöneticilikler ile personel alımında belediye başkanlarının akraba tercihleri kamuoyunda tepki gördü.

Bursa, Balıkesir ve Adana belediyelerinde bu tür atamaların gündeme gelmesi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta Afyonkarahisar'ı ziyaretinde bu konuya dikkati çekti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 'Artık bundan sonra Afyon'da eş, dost, akrabayı, belediyeye doldurmak yok' yaklaşımını önemsediğini ve desteklediğini belirten Özel, "Açık söylüyorum, ufak tefek atama hataları oluyor. Tek tek hepsini geri aldırtıyorum. Bursa'da geri aldırdım. Balıkesir'de geri aldırdım. Adana'da geri aldırdım. Hata yapma lüksümüz yok" dedi.

GENEL MERKEZ GENELGE GÖNDERDİ

Özel'in bu sözlerinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla CHP'li belediyelere bu konuyu da içeren bir genelge gönderildi. Akraba, eş-dost atamalarına karşı da uyarıda bulunulan genelgede şöyle denildi:

"Belediye üst yönetiminde, belediye şirketlerinde, bağlı kuruluşlarında ve iştiraklerde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile belediye başkan yardımcısı atamaları başta olmak üzere belediyelerdeki personel yönetiminde akrabalık, hısımlık, ticari ilişki gibi sosyal ilişkiler, gerekli liyakat ve deneyim koşulları sağlanıyor olsa dahi, referans ve tercih konusu yapılamaz."