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Belediye kadrolarına akrabalarını yerleştiren CHP'li Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'den skandal savunma: Adem'den beri akrabayız

CHP’nin baştan beri dile getirdiği liyakat ve israfın tamamen göz boyamadan ibaret olduğu göreve geldikleri andan itibaren ortaya çıktı. 31 Mart yerel seçimlerinin ardından belediyelerde başkanlık koltuğuna oturan CHP’li isimler, belediye kadrolarına eş dost akraba tüm tanıdıkları doldurdu. CHP’nin liyakatsizliği gündemdeki yerini korurken Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de kadrolara akraba dolduran isimler arasında yer aldı. Büyük tepki çeken skandala verdiği yanıt ise çok daha su götürmez cinsten. Ercengiz, kendisine tepki gösterenlere “Adem’den beri akrabayız” yanıtını verdi. Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin 2 milyon TL’lik bayram çikolatası ihalesini iptal ettiren yeni Başkan Ahmet Akın’ın aynı miktardaki çikolatayı 3 milyon TL’ye aldığı öne sürüldü.

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Giriş Tarihi 17 Mayıs 2024, 11:48 Güncelleme 17 Mayıs 2024, 11:48
Belediye kadrolarına akrabalarını yerleştiren CHP’li Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz’den skandal savunma: Adem’den beri akrabayız

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CHP'nin 31 Mart seçimleri sonrasında kazandığı bazı belediyelerde başkan yardımcılığı, özel kalem müdürlüğü ve üst düzey yöneticilikler ile personel alımında belediye başkanlarının akraba tercihleri kamuoyunda tepki gördü.

Bursa, Balıkesir ve Adana belediyelerinde bu tür atamaların gündeme gelmesi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta Afyonkarahisar'ı ziyaretinde bu konuya dikkati çekti. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 'Artık bundan sonra Afyon'da eş, dost, akrabayı, belediyeye doldurmak yok' yaklaşımını önemsediğini ve desteklediğini belirten Özel, "Açık söylüyorum, ufak tefek atama hataları oluyor. Tek tek hepsini geri aldırtıyorum. Bursa'da geri aldırdım. Balıkesir'de geri aldırdım. Adana'da geri aldırdım. Hata yapma lüksümüz yok" dedi.

GENEL MERKEZ GENELGE GÖNDERDİ
Özel'in bu sözlerinin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke imzasıyla CHP'li belediyelere bu konuyu da içeren bir genelge gönderildi. Akraba, eş-dost atamalarına karşı da uyarıda bulunulan genelgede şöyle denildi:

"Belediye üst yönetiminde, belediye şirketlerinde, bağlı kuruluşlarında ve iştiraklerde gerçekleştirilecek yönetici ve uzman kadro atamaları ile belediye başkan yardımcısı atamaları başta olmak üzere belediyelerdeki personel yönetiminde akrabalık, hısımlık, ticari ilişki gibi sosyal ilişkiler, gerekli liyakat ve deneyim koşulları sağlanıyor olsa dahi, referans ve tercih konusu yapılamaz."

BBP'Lİ ADAYDAN AKRABA LİSTESİ
Büyük Birlik Partisi'nin 31 Mart seçimlerinde Burdur'dan belediye başkan adayı Muhammet Taşkın, Özgür Özel'in CHP'li belediyelerde akraba kadrolaşmasına izin vermeyeceğini, yapanları geri aldıracağını ilan ettiğini söyledi. Taşkın, "Özgür Özel'i sözünde durup, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in 'sülale çiftliği'ne çevirdiği Burdur Belediyesi'nden, aşağıda isimlerini verdiğim akrabalardan temizlemeye çağırıyoruz" dedi.

BBP'li Taşkın, Burdur Belediyesi'nde üç başkan yardımcısının Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in akrabaları olduğunu belirterek, çok sayıda isim ve görevlerinin yazılı olduğu bir liste hazırladı. Listede şu isimler yer aldı:

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say (teyzesinin oğlu). Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Bozkurt (teyzesinin damadı). Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan (köylüsü). Özel Kalem Müdürü Ali Burak Polat (kuzeni-teyzesinin oğlu). Su İşleri Birim Şefi personeli Ali Say (kuzeni). İmar Müdürlüğü personeli Naile Say (Ali Say'ın eşi). Park Bahçeler Müdürlüğü personeli Eren Say (Ali Say'ın kardeşi). İtfaiye personeli Müzeyyen Polat (teyze oğlu Burak Polat'ın eşi). İmar Müdürü Mustafa Bozkurt (teyzesinin damadı).

ERCENGİZ: ADEM'DEN BERİ AKRABAYIZ, NE YAPACAĞIZ
Burdur Belediye Başkanı Ercengiz, başkan yardımcılarından Ali Say ile dedelerinin kardeş olduğunu, 10 yıldır başkan yardımcısı olduğunu, diğer başkan yardımcısı Mustafa Bozkurt'un 2007'den beri belediyede çalıştığını ve 2021'de ihtiyaç duyulması üzerine başkan yardımcılığına atamasını yaptıklarını söyledi. Üçüncü başkan yardımcısı Hülya Eraslan'ın 28 yıllık belediye çalışanı olduğunu dile getiren Ercengiz, "Adem'den beri akrabayız, ne yapacağız? Seçimde de bunları malzeme etmeye çalıştılar. Burdur küçük bir şehir, ayıklamaya kalksam o zaman belediyede çalıştırabileceğim kimse kalmaz. Benden önce bir kuzenim de tapudan buraya geçiş yapmış. Özel kalem müdürü istisnai bir kadro. Bunlar geçmişte de çok kaşıdılar. Buradan kimseye bir malzeme çıkmaz, diye düşünüyorum. Yani yeni yaptığım bir atama yok. Ben liyakatli atamalar yaptım. Bugüne kadar da 3 dönemdir Burdur halkı bizi seçtiyse belli ki doğru atamalar. Hak eden hak ettiği yere gelmiş. İlk defa da Burdur halkı 3 defa üst üste yetki vermiş. Buradan vereceğim en önemli cevap, sahada yaptığımız çalışmalardır. Yeni dönemde 5-6 birimde görev değişikliği yaptığımız arkadaşlarımız oldu. Bu arkadaşlarımız görevlerini layıkıyla yapıyor. Bundan dolayı kendilerinden memnunum." dedi.

1 MİLYONLUK ZARAR
Öte yandan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyon TL'lik bayram çikolatası ihalesini iptal ettiren yeni Başkan Ahmet Akın'ın aynı miktardaki çikolatayı 3 milyon TL'ye aldığı öne sürüldü.

Balıkesir'de, geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan AK Partili Başkan Yücel Yılmaz, Ramazan Bayramında personele ve vatandaşlara ikram etmek için üzere çikolata ihalesi açtı.

İhaleyi de 10 bin adedini 2 Milyon 100 bin TL'ye karşımayı taahhüt eden bir firma kazandı. 31 Mart'ta ise CHP'li Ahmet Akın başkan seçildi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU
Bayrama bir hafta kala koltuğa oturan Akın'ın ilk icraatlarından biri, bu ihaleyi iptal etmek oldu. İddiaya göre, hemen ardından aynı miktardaki çikolatayı başka bir firmadan aldı.

Ramazan Bayramında dağıtılan çikolataların ihalesinin de yapılmadığı, daha sonra geçmiş tarihli göstermelik ihale yapılacağı öne sürüldü.

AK Parti döneminde usulüne uygun bir şekilde ihale edilen ihalenin iptal edilip, kurumun 1 milyon lira zarara uğratılması, Belediye Meclis toplantısında da tartışmalara neden oldu.

GEÇMİŞE DÖNÜK HALE YAPAMAZLAR
Dönemin Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve şimdi AK Parti Meclis Üyesi olan Yasin Saga, "İddialar doğru. Geçmişe dönük ihale yapamazlar. Bu suçtur. Ya inkar edecekler, ya da firma bu çikolataları bize hibe etti diyecekler" dedi.

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