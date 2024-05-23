İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporunu A Haber ekranlara getirdi! Suikast mi düzenlendi?

Pilotların eğitimli olduğuna vurgu yapılan raporda Al Jazeera ekibinden ulaşılan bilgiye göre "kasıtlı sabotaj" olduğu vurgulanmış, Tebriz'e uçmadan önce havanın bulutlu olacağından kaynaklı görüş mesafesinin iyi olmayacağı ve bundan dolayı uçuşusun ertelenmesinin daha iyi olacağına dair meteorolojik bilgilendirmenin yapıldığı bilgisi ortaya çıktı. İşte programdan satır başlıkları;

"İncelemelerde kasıtlı sabotaj ihtimalinin yoğunlaştığı ortaya çıktı. Uçuş öncesi her şeyin normal olduğu fakat İran'ın üçüncü ülkeler aracılığı ile yedek parçalar satın aldığı bu durumunda uçuşu etkilemediği ayrıca uçuş protokollerinin takip edildiği söyleniyor."

"Denetimin %100 güvenli olduğu bilgisi bulunmakta yani hava durumu, helikopterin sağlığı ve teknik sorunların olmadığı ve uçuşa uygun izni verilmiş. Pilotun ifadesinde en ufak bir sorun olduğu durumda uçuşun gerçekleşmeyeceği gelişmelerde ortaya çıktı. Fakat burada Tebriz'e uçuş olmadan önce havanın ilerleyen zamanlarda bulutlu ve görüş mesafesinin iyi olmayacağı ve bundan dolayı gezinin ertelenmesinin daha iyi olacağı yönünde bir uyarıda bulunulmuş. Bu durum İran Cumhurbaşkanına iletilmiş ve Reisi'nin uçuşa onay verdiği ve Cumhurbaşkanı'nın arzusunu emir telakki eden pilotun da uygulamaya devam ettiği görülüyor."

"Dönüş rotasında ise pilotun son bulunduğu yer istasyonuna yaptığı çağrıda görüş mesafesinin kısıtlı olmasından kaynaklı rotasını tamamlayamacağı zor bir acil iniş yapması gerektiğini ve acil yer yardımı talebinde bulunmuş."