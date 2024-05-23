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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporunu A Haber ekranlara getirdi! Suikast mi düzenlendi?

İran Cumhurbaşkanı Reisi ve yanındaki heyetin helikopter kazası sonrası hayatı kaybetmesi, 'Suikast mi?' sorularını beraberinde getirdi. Tartışmalar sürmeye devam ederken, kazanın ön raporu A Haber ekranlarında açıklandı. Gazeteci Mete Sohtaoğlu'nun A Haber'de yayınlanan arka plan programında paylaştığı o çarpıcı rapora göre reisi kasıtlı bir sabotaja kurban gitti. İşte raporun detayları....

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 01:44 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 01:45
İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporunu A Haber ekranlara getirdi! Suikast mi düzenlendi?

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İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberlerindeki heyet, pazar günü hayatını kaybettiği kazaya ilişkin ön rapor A Haber ekranlarında Gazeteci Mete Sohtaoğlu tarafından açıklandı.

Reisi kurban mı edildi? İşte detaylar...

Pilotların eğitimli olduğuna vurgu yapılan raporda Al Jazeera ekibinden ulaşılan bilgiye göre "kasıtlı sabotaj" olduğu vurgulanmış, Tebriz'e uçmadan önce havanın bulutlu olacağından kaynaklı görüş mesafesinin iyi olmayacağı ve bundan dolayı uçuşusun ertelenmesinin daha iyi olacağına dair meteorolojik bilgilendirmenin yapıldığı bilgisi ortaya çıktı. İşte programdan satır başlıkları;

"İncelemelerde kasıtlı sabotaj ihtimalinin yoğunlaştığı ortaya çıktı. Uçuş öncesi her şeyin normal olduğu fakat İran'ın üçüncü ülkeler aracılığı ile yedek parçalar satın aldığı bu durumunda uçuşu etkilemediği ayrıca uçuş protokollerinin takip edildiği söyleniyor."

"Denetimin %100 güvenli olduğu bilgisi bulunmakta yani hava durumu, helikopterin sağlığı ve teknik sorunların olmadığı ve uçuşa uygun izni verilmiş. Pilotun ifadesinde en ufak bir sorun olduğu durumda uçuşun gerçekleşmeyeceği gelişmelerde ortaya çıktı. Fakat burada Tebriz'e uçuş olmadan önce havanın ilerleyen zamanlarda bulutlu ve görüş mesafesinin iyi olmayacağı ve bundan dolayı gezinin ertelenmesinin daha iyi olacağı yönünde bir uyarıda bulunulmuş. Bu durum İran Cumhurbaşkanına iletilmiş ve Reisi'nin uçuşa onay verdiği ve Cumhurbaşkanı'nın arzusunu emir telakki eden pilotun da uygulamaya devam ettiği görülüyor."

"Dönüş rotasında ise pilotun son bulunduğu yer istasyonuna yaptığı çağrıda görüş mesafesinin kısıtlı olmasından kaynaklı rotasını tamamlayamacağı zor bir acil iniş yapması gerektiğini ve acil yer yardımı talebinde bulunmuş."

"Bu talep sırasında uçağın bütün elektronik sistemlerinin bir anda kesildiği hatta pilotun sözlerini bile yarım kaldığına dair ve helikopterin düşme sebebinin bunun üzerine araştırılmaya başlandığı raporda yer alan bilgiler arasında. Tuhaf bir teknik arızdan kaynaklı havada durduğu ve daha sonra dağa çarparak düştüğü değerlendiriliyor. Kasıtlı bir durumun olup olmaması veya helikoptere bomba yerleştirildiği şüphesine dair de araştırmalar devam ediyor."

"Kasıtlı sabotaj şüphesinin üzerinde duran ekipler Cumhurbaşkanının acil durumlar için yanında küresel takip cihazı taşıdığı herhangi bir sorunla karşılaşması durumunda acil açması yönünde bilgilendirildiği ancak kendisinin bu talimatlara uymayarak açmadığı tespit edilmiş."

"Helikopter düştüğünde coğrafi takip cihazının kapatıldığına ya da kapalı olduğuna dair görüş söz konusu."


"Uçağın bütün elektronik cihazlarının aniden durduğu, pilotun helikopterin mekanik cihazlarının kontrolünü kaybettiği ve uygun bir yere indiremediği ye alıyor."

"Helikopterin içerisindeki herhangi bir parçadan kaynaklı patlamaya maruz kalmadıkları hususu üzerinde duruluyor."

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