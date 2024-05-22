Hamaney’in gölgelerde büyüyen oğlu! ABD Reisi’nin ölümünden sorumlu tutmuştu: İşte, İran’ın en etkili ismi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi 'nin 19 Mayıs Pazar günü geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından akıllara suikast ihtimali gelirken gözler ise İsrail'e döndü. ABD basını ise İsrail tarafından düzenlenen suikast ihtimaline karşı okları İran'a yöneltti ve dini lider Ayetullah Hamaney ile oğlunu işaret etti. Peki, sır ölümde etkisi olabileceği iddia edilen Hamaney'in oğlu kim? İşte, ABD basınının "İran'ın en etkili isimlerinden biri" dediği Mücteba Hamaney …

ABD gazetesi Wall Street Journal, Ayetullah Hamaney 'in gizemli oğlu Mücteba Hamaney 'in İran 'da merkezi bir rol oynamaya hazırlandığını iddia etti. Çoğu İranlı için dahi bir muammadan ibaret olan Mücteba Hamaney'in kamuya açık bir görevi olmadığı ve kamu karşısına çıkıp konuşmadığı, İran'ın istihbarat ve güvenlik teşkilatlarındaki kilit isimlerle on yıllardır devam eden bağlantıları olduğu ve Reisi yönetimi altında "gölgelerde güçlendiği" belirtildi.

Merhum Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin, 85 yaşındaki dini lider Hamaney'in yerine geçmeye çalıştığını iddia eden Wall Street Journal, Reisi'nin geçirdiği kazada hayatını kaybetmesinin ardından Hamaney'in yerine kimin geçeceğinin merak edildiğini belirtti.

ABD basını Mücteba Hamaney'in, babasının yerine geçebilecek adaylardan biri olduğu yönünde iddialar olduğunu öne sürüyor. Öte yandan İran tarafı ise söz konusu iddiaları reddediyor.

İRAN SİYASETİNDE MERKEZ ROL

Alman Uluslararası ve Güvenlik İşleri Enstitüsü'nde misafir araştırmacı ve İran uzmanı Hamidreza Azizi, "Hamaney için asıl zorluğun Reisi'nin sahip olduğu özelliklere sahip birini bulmak" olduğuna dikkat çekti. Azizi'ye göre bunu yapmak "Mücteba'nın gölge rolünü kamuoyu denetiminden uzak tutarken gücünü de koruması ve hatta artırması için ortam oluşturacaktır" dedi.

Wall Street Journal ise Mücteba Hamaney'in her iki durumda da İran siyasetinin yapılandırılmasında merkezi bir rol oynayacağını belirtti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Hamaney

HAMANEY'İN "MUHBİR"İ: SETAD FONUNUN BAŞINA GETİRİLMİŞTİ

Reisi'nin ölümünün ardından geçici olarak cumhurbaşkanlığı koltuğuna geçen Muhammed Muhbir'in Mücteba Hamaney'e sıkı sıkıya bağlı bir isim olduğuna dikkat çekti. Haziran ayında düzenlenmesi beklenen cumhurbaşkanlığı seçimine kadar görevde kalacak olan Muhammed Muhbir'in Hamaney tarafından emlak, sanayi, finans ve daha birçok alanda holdingleri kontrol eden ve dini lider tarafından kontrol edilen milyar dolarlık Setad fonunun başına getirildiğini belirtti.

DEVRİM MUHAFIZLARI İLE YAKIN İLİŞKİ

Mücteba Hamaney'in ilk gençlik yıllarını 1980-1988 yılları arasında Saddam Hüseyin yönetimindeki Irak'a karşı savaşarak geçirdiğini belirten Wall Street Journal, gelecekte Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi olacak Hüseyin Taeb ve Devrim Muhafızları'nın Tahran'daki protestoları bastırmakla görevli biriminin başına geçecek olan Hüseyin Nejat gibi İran'ın güvenlik biriminin üst düzey isimleri ile ilişkiler kurduğuna dikkat çekti.

Wall Street Journal'a konuşan uzmanlara göre ise babası vefat ettiğinde Mücteba Hamaney'in gücü tehdit altında olabilir.