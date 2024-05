Hamaney’in gölgelerde büyüyen oğlu! ABD Reisi’nin ölümünden sorumlu tutmuştu: İşte, İran’ın en etkili ismi

HAMANEY'İN GİZEMLİ OĞLU

ABD gazetesi Wall Street Journal, Ayetullah Hamaney'in gizemli oğlu Mücteba Hamaney'in İran'da merkezi bir rol oynamaya hazırlandığını iddia etti. Çoğu İranlı için dahi bir muammadan ibaret olan Mücteba Hamaney'in kamuya açık bir görevi olmadığı ve kamu karşısına çıkıp konuşmadığı, İran'ın istihbarat ve güvenlik teşkilatlarındaki kilit isimlerle on yıllardır devam eden bağlantıları olduğu ve Reisi yönetimi altında "gölgelerde güçlendiği" belirtildi.