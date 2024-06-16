Cansız bedeni halıya sarılı bulunan Sedef Güler'in katili Edirne'de yakalandı! Kan donduran itiraf: "Nefes almadığını görünce denize attık"

İstanbul Büyükçekmece 'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde cesedi bulunan Sedef Güler 'le ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalandı.





İTİRAF GELDİ! ALKOL VE UYUŞTURUCU...



Yavuz Güngör'ün aralarında uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarının olduğu 4 suçtan aranması olduğu tespit edildi.





Zanlının sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi.