Cansız bedeni halıya sarılı bulunan Sedef Güler'in katili Edirne'de yakalandı! Kan donduran itiraf: "Nefes almadığını görünce denize attık"

İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde cesedi bulunan Sedef Güler'le ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalandı.
KAÇAMADAN ENSELENDİ
Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen Yavuz Güngör'ü merkeze bağlı sınır hattındaki Elçili Köyü'nde yakaladı.
İTİRAF GELDİ! ALKOL VE UYUŞTURUCU...
Yavuz Güngör'ün aralarında uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarının olduğu 4 suçtan aranması olduğu tespit edildi.
Zanlının sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi.
Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Yavuz Güngör adliyeye sevk edildi.