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Cansız bedeni halıya sarılı bulunan Sedef Güler'in katili Edirne'de yakalandı! Kan donduran itiraf: "Nefes almadığını görünce denize attık"

Türkiye'nin konuştuğu cinayette flaş bir gelişme yaşandı. Cansız bedeni denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde bulunan Sedef Güler'in katil zanlısı Yavuz Güngör, Edirne'de sınır hattında yakalandı. Yavuz Güngör "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulundu. Sorgusu tamamlanan Güngör, adliyeye sevk edildi.

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Giriş Tarihi 16 Haziran 2024, 12:31 Güncelleme 16 Haziran 2024, 13:18
Cansız bedeni halıya sarılı bulunan Sedef Güler’in katili Edirne’de yakalandı! Kan donduran itiraf: Nefes almadığını görünce denize attık

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İstanbul Büyükçekmece'de denizde halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde cesedi bulunan Sedef Güler'le ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli yakalandı.

Sedef Güler'in katil zanlısı sınırda yakalandı!


KAÇAMADAN ENSELENDİ

Edirne Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri cinayetle ilişkili olduğu değerlendirilen Yavuz Güngör'ü merkeze bağlı sınır hattındaki Elçili Köyü'nde yakaladı.



İTİRAF GELDİ! ALKOL VE UYUŞTURUCU...

Yavuz Güngör'ün aralarında uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarının olduğu 4 suçtan aranması olduğu tespit edildi.

Zanlının sorgusunda "Alkol ve uyuşturucu kullanmaları sonrası sabah Sedef Güler'in nefes almadığını fark ederek, Güler'i halıya sarıp denize attığı" yönünde itirafta bulunduğu öğrenildi.

Jandarmadaki sorgusu tamamlanan Yavuz Güngör adliyeye sevk edildi.



NE OLMUŞTU?

Sedef Güler'in (24) cesedi, 7 Haziran'da Mimarsinan Merkez Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında halıya sarılmış ve ayaklarına ağırlık bağlanmış halde denizde bulunmuştu.




Olayla ilgili dört gün önce gözaltına alınan şüphelilerden Fırat B. ve Onur Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.

Sedef GülerSedef Güler

Şüphelilerden Fırat B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, Onur O. ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Yavuz GüngörYavuz Güngör

Yavuz Güngör ile öldürülen Sedef Güler'in beraber bir eve giriş yapması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

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