Cumhur bayramlaştı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü





"CUMHUR BİR VE BERABER" MESAJI



Öte yandan Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret Devlet Bahçeli "Bizde çatlama olmaz" diyerek Cumhur İttifakı'nın bir ve beraber olduğunu vurguladı.



"Türkiye Cumhuriyeti devleti ayaktadır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yoluna devam etmektedir." diyen Bahçeli, bütün seçimlerin yapıldığını, 2028 yılına kadar Cumhur İttifakı'nın önünde dört önemli yılın bulunduğunu dile getirdi.



"BİZDE ÇATLAMA OLMAZ"



Bu dönemin yapısal reformların gerçekleşeceği, kurumsal yapının yerleşeceği, demokratik açılımın ve demokratik yaklaşımların daha da gelişeceği bir dönem olacağını ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlı tutumu, Cumhur İttifakı birleşenlerinin uyumlu çalışmaları, millet için her türlü fedakarlığa hazır hale gelmiş olmaları, Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümünde çok büyük bir program hayata geçirecektir. O bakımdan ümitliyiz, güvenliyiz. Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiciz ne toprağız, kaya gibi Cumhur İttifakıyız. Kayaların parçalanması gürültülü olur ama sonuç vermez.