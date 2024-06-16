Cumhur bayramlaştı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Erdoğan ve Bahçeli, karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.
Erdoğan ve Bahçeli, karşılıklı olarak birbirlerinin Kurban Bayramı'nı kutladı.
"CUMHUR BİR VE BERABER" MESAJI
Öte yandan Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret Devlet Bahçeli "Bizde çatlama olmaz" diyerek Cumhur İttifakı'nın bir ve beraber olduğunu vurguladı.
"Türkiye Cumhuriyeti devleti ayaktadır, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yoluna devam etmektedir." diyen Bahçeli, bütün seçimlerin yapıldığını, 2028 yılına kadar Cumhur İttifakı'nın önünde dört önemli yılın bulunduğunu dile getirdi.
"BİZDE ÇATLAMA OLMAZ"
Bu dönemin yapısal reformların gerçekleşeceği, kurumsal yapının yerleşeceği, demokratik açılımın ve demokratik yaklaşımların daha da gelişeceği bir dönem olacağını ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararlı tutumu, Cumhur İttifakı birleşenlerinin uyumlu çalışmaları, millet için her türlü fedakarlığa hazır hale gelmiş olmaları, Türkiye'nin önemli meselelerinin çözümünde çok büyük bir program hayata geçirecektir. O bakımdan ümitliyiz, güvenliyiz. Cumhur İttifakı devam edecektir. Bizde çatlama olmaz. Biz ne kerpiciz ne toprağız, kaya gibi Cumhur İttifakıyız. Kayaların parçalanması gürültülü olur ama sonuç vermez.
"DURUŞUMUZDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ"
Başkan Erdoğan da "Bizler Cumhur İttifakı olarak asla duruşumuzdan taviz vermeyeceğiz" diyerek Cumhur İttifakı'nın emin adımlarla yoluna devam ettiğin belirtip tartışmalara son noktayı koydu.
"CUMHUR İTTİFAKI BİR ALTILI MASA DEĞİLDİR"
İade-i ziyaret sonrası CHP kanadından gelen açıklamara tepki gösteren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz Cumhur İttifakı olarak aynı duruşumuzu, aynı dayanışmamızı devam ettireceğiz. Şunu da söyleyeyim, Cumhur İttifakı bir altılı masa değildir. Altılı masanın içinde yer alanlar, bildiklerini okusunlar" dedi.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
Biz iade-i ziyareti yapmak suretiyle siyasete bir yumuşama, bir kibarlık getirelim dedik.
Ama bu kibarlıktan anlamayanlar İstanbul'da basın toplantısı yaptılar ve orada belli ki birilerinin etkisi altında kaldılar. Demek ki bazı yerlerden onay aldılar. Bunlar tabii doğru şeyler değil, güzel şeyler değil. Sürece katkı sağlayan şeyler değil. Yani bu, yumuşama değildir. Siyasete yeni bir başlangıç getirme değildir. Bizim iade-i ziyaretimizi demek ki hazmedemediler. Eğer bu iade-i ziyaretimizi CHP'nin başındaki arkadaş hazmedebilseydi, bu tür bir açıklamayı yapmaya gerek duymazdı. Böyle bir açıklama karşısında ben Cumhurbaşkanı olarak, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başkanı olarak, buna cevap vermeyi dahi yanlış bulurum. Ama onlar ne yaparsa yapsın.
Biz Cumhur İttifakı olarak aynı duruşumuzu, aynı dayanışmamızı devam ettireceğiz. Şunu da söyleyeyim, Cumhur İttifakı bir altılı masa değildir. Altılı masanın içinde yer alanlar, bildiklerini okusunlar.