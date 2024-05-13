Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Açığa alınan polis müdürlerinin evlerinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında akşam saatlerinde, daha önce açığa alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik'in "Ufuk komiser" adıyla açıkladığı personelin evlerine polis ekipleri geldi.





Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi'ne bağlı polisler, saat 20.30 sıralarında polis müdürlerinin evlerine gelerek savcılık talimatı üzerine arama başlattı.



Üç polis müdürüne yönelik ev aramasına neden olan soruşturmanın Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı isyan başlığı altındaki 316. madde hükmü olan "suç için anlaşma", TCK 258. maddedeki "göreve ilişkin sırrın açıklanması", TCK 277. madde hükmündeki "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", TCK 283. Madde hükmündeki "suçluyu kayırma" ve TCK 285. Madde hükmündeki "gizliliğin ihlali" ve ve Anayasal düzenin işleyişine karşı suçlarına yönelik gerçekleştirildiği öğrenildi.

Savcılık tarafından dosya için kısıtlama kararı verildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yargılanması devam ederken bir köstebek olayı patlak verdi. Geçtiğimiz Kaplan'ın İzmir Cezaevi'nde ek ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli rütbeli polisler M.İ., M.M.Ç. ile Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç.'in şoförlüğünü yapan Y.Ö. ve C.Y.'nin bu kente gittiği belirlendi.