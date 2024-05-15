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Külliye'de hareketli gece | Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u çağırdı: "Çok kritik kararlar çıkacak"

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının akabinde Türk siyasetine Emniyet'teki bir grup eliyle 17/25 Aralık FETÖ kumpasını anımsatan kirli bir komplo kurulmak istendi. Karanlık eller harekete geçti. Bakanlara, AK Partili isimlere, MHP'li isimlere ve yargı mensuplarına kumpas hazırlığını yansıtan konuşmalar ifşa oldu. Açığa alınan 3 polis müdürü hakkında yürütülen soruşturma genişletilirken, MHP lideri Bahçeli, "17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin" resti çekti. Külliye'de de hareketli saatler yaşandı. Başkan Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile bir araya geldi. Erdoğan'ın karanlık maşaların tezgahladığı ölü doğan kumpasa ilişkin alınan çok kritik kararları bugün açıklaması bekleniyor.

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Giriş Tarihi 14 Mayıs 2024, 23:55 Güncelleme 15 Mayıs 2024, 10:19
Külliye’de hareketli gece | Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’u çağırdı: Çok kritik kararlar çıkacak

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli kamu görevlilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.


SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda Ayhan Bora Kaplan suç örgütü olarak bilinen silahlı suç örgütü ile ilgili soruşturma kapsamında, hakkında müebbet hapis istemiyle dava açılan firari sanık Serdar Sertçelik'in medyaya yansıyan ses videoları ve ses kayıtlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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MATERYALLERE EL KONULDU

Şüpheli 3 emniyet görevlisi hakkında "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından devam eden soruşturmada, şüphelilerin ikametlerinde dijital materyallere el konulması amacıyla arama yapıldı.

Ayrıca soruşturma hakkında kısıtlama kararı alındı.

Firari sanık Serdar Sertçelik'in yurt dışına yasa dışı yollar ile kaçmasında ihmali olan tüm kamu görevlileri hakkında da soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

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"TEPELERİNE BİNİLMELİDİR"

Diğer yandan yaşanan olaylar MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de bugün yaptığı konuşmada ana gündem maddesiydi. Bahçeli yaptığı konuşmada "Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef; MHP, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayanlara boyun eğersek boyumuz devrilsin, göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun. Gizli tanık ifadeleriyle şerefli isimleri karalama kumpasını ve tecelli eden millet iradesini gölgeleme arayışını himaye eden ve buna hizmetkarlık yapan kim varsa haindir, Haşhaşidir. Emniyet, yargı ve medya uzantılarının tepesine binilmelidir. Bakalım 'Temiz Eller Operasyonu' nasıl oluyormuş, hepsine göstermek, hepsini yaka paça içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur." ifadelerini kullandı.

Külliye'de kritik saatler!



Bu gelişmeler sonrası devletten nasıl bir adım geleceği merak konusu olurken A Haber ekranlarına konuk olan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek kulisleri hareketlendirecek bir iddiada bulundu.



İşte Şimşek'in açıklamalarında öne çıkanlar:

Başkan Erdoğan kurmaylarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesine çağırdı. MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti binasından ayrıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti. Yapılan toplantının gündeminde Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki kumpas soruşturması olduğu öğrenildi. Ayrıca bu toplantıdan çok kritik kararların çıkacağı söyleniyor.



TÜM GÖZLER AK PARTİ GRUP TOPLANTISINDA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bu toplantının ardından yaşanan süreçle ilgili bugün TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

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