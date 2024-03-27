Batı’dan destek Soros’tan maaş! Algı tüccarları Teyit Org ve Doğruluk Payı’nın fon miktarı 50 milyonu aştı

Mehmet F., ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Alman Marshall Fonu (GMF) projeleri kapsamında 2020'de ABD Büyükelçiliği tarafından desteklenen kişiler arasında yer aldı.

Teyit.Org'un diğer sahibi Gülin Ç.



Sabah'ta yer alan habere göre, Teyit.Org'un diğer sahibi Gülin Ç. ise radikal sol örgütlerle bağlantılı. 2010 ve 2013 TKP destekli faaliyetlere katılan Gülin Ç., TKP'nin yayın organı Sol Haber'de muhabirlik yaptı.

2017-2019 arasında Teyit.Org'un finansmanı için ABD Büyükelçiliği Büyük Hibeler Programı, İngiltere Ankara Büyükelçiliği İkili İşbirliği Programı, Avrupa Demokrasi Vakfı (EED), Alman Heinrich Böll Vakfı (HSB) gibi kuruluşlara fon için başvuru yapıldı. Gülin Ç. ABD Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültürel İlişkiler Bürosunca 2022'de düzenlenen TechCamp etkinliğine katıldı.





FON MİKTARI 50 MİLYONU AŞTI

Teyit.Org'a META tarafından, 2021'de 243 bin 400 ABD Doları, 2022-2023 dönemde ayda 48 bin ABD Doları, 2023-2024 döneminde de yine ayda 48 bin ABD Doları para yatırıldı.

Sözde teyit sitesi, Tiktok'tan ise 2023'den bu yana 9 milyon 273 bin 594 lira kazandı. Teyit.Org hesaplarına Nisan 2023'ten Şubat 2024'e kadarki 10 aylık süre içinde Meta ve TikTok dışındaki yurt dışı merkezli kuruluşlardan ise toplam 6 milyon 82 bin 880 Türk Lirası aktarıldı. Özellikle siyasi teyitler yapmasıyla meşhur olan platformun teyit ettiği bilgilerin doğruluğu, yurt dışındaki kuruluşlardan fonlanması nedeniyle bir kez daha düşündürdü. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN