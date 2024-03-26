Kemalciler Ekrem’e kaybettirmek için saha çalışmalarına başladı! İstanbul’da Kılıçdaroğlu fotoğraflı ‘Hançercilere oy yok’ afişleri

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Kavga, kaosun gölgesinde yerel seçimlere giden CHP'de kılıçlar iyice bilenmeye başlandı. Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulan CHP'de olağanüstü kurultay çanları çalarken, devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu saha çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi! Ekreme mesajlar... Özgür sana güle güle 1 NİSAN'A DÜMENİ KIRDI

Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yapıp İmamoğlu - Özel ikilisine "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" diyerek 1 Nisan'a dümen kırdı.





KILIÇDAROĞLU DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI

Devrik CHP lideri daha sonrasında da "Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok." diyerek güçlü bir geri dönüş sinyali verdi.



Son olarak CHP'nin Sözcüsü Deniz Yücel'in İzmir'de yaptığı konuşma sırasında 'Kılıçdaroğlu' demesi üzerine partililerin dakikalarca ayakta alkışlaması CHP Genel Merkezi'nde endişeyi daha da artırdı.