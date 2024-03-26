Kemalciler Ekrem’e kaybettirmek için saha çalışmalarına başladı! İstanbul’da Kılıçdaroğlu fotoğraflı ‘Hançercilere oy yok’ afişleri

Kavga, kaosun gölgesinde yerel seçimlere giden CHP'de kılıçlar iyice bilenmeye başlandı.
Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulan CHP'de olağanüstü kurultay çanları çalarken, devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu saha çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.
1 NİSAN'A DÜMENİ KIRDI
Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yapıp İmamoğlu - Özel ikilisine "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" diyerek 1 Nisan'a dümen kırdı.
KILIÇDAROĞLU DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI
Devrik CHP lideri daha sonrasında da "Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok." diyerek güçlü bir geri dönüş sinyali verdi.
Son olarak CHP'nin Sözcüsü Deniz Yücel'in İzmir'de yaptığı konuşma sırasında 'Kılıçdaroğlu' demesi üzerine partililerin dakikalarca ayakta alkışlaması CHP Genel Merkezi'nde endişeyi daha da artırdı.
İMAMOĞLU'NUN TELEFONLARI CEVAPSIZ KALDI
Öte yandan Ekrem İmamoğlu görüşme talebiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı. Ancak Kılıçdaroğlu kendisini koltuktan eden İmamoğlu'na cevap vermeyip çağrısını yanıtsız bıraktı.