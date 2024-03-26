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Kemalciler Ekrem’e kaybettirmek için saha çalışmalarına başladı! İstanbul’da Kılıçdaroğlu fotoğraflı ‘Hançercilere oy yok’ afişleri

CHP'de Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu arasındaki çekişme sürerken Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi. Kemalciler sahaya inerek Ekrem İmamoğlu'na kaybettirmek için saha çalışmalarına başladı. İstanbul’un birçok ilçesinde Kemal Kılıçdaroğlu Gönüllüleri tarafından binlerce afişin şehrin dört bir yanına asıldığı görüldü. Afişlerde ”Seni sırtından hançerleyenlere oy yok. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" yazdığı görüldü. Öte yandan TAKVİM günler öncesinden Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP'deki kaosu körükleyeceğini ‘TELE-KRİZ’ başlığıyla okuyucularına aktarmıştı. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 02:29 Güncelleme 27 Mart 2024, 02:46
Kemalciler Ekrem’e kaybettirmek için saha çalışmalarına başladı! İstanbul’da Kılıçdaroğlu fotoğraflı ‘Hançercilere oy yok’ afişleri

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Kavga, kaosun gölgesinde yerel seçimlere giden CHP'de kılıçlar iyice bilenmeye başlandı.

Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesiyle savrulan CHP'de olağanüstü kurultay çanları çalarken, devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu saha çalışmalarını tam gaz sürdürüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi! Ekreme mesajlar... Özgür sana güle güleKemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan hamlelerine hız verdi! Ekreme mesajlar... Özgür sana güle güle

1 NİSAN'A DÜMENİ KIRDI
Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yapıp İmamoğlu - Özel ikilisine "Buradayım" mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" diyerek 1 Nisan'a dümen kırdı.



KILIÇDAROĞLU DAKİKALARCA AYAKTA ALKIŞLANDI
Devrik CHP lideri daha sonrasında da "Siyasetin giriş kapısı var ama çıkış kapısı yok." diyerek güçlü bir geri dönüş sinyali verdi.

Son olarak CHP'nin Sözcüsü Deniz Yücel'in İzmir'de yaptığı konuşma sırasında 'Kılıçdaroğlu' demesi üzerine partililerin dakikalarca ayakta alkışlaması CHP Genel Merkezi'nde endişeyi daha da artırdı.



İMAMOĞLU'NUN TELEFONLARI CEVAPSIZ KALDI
Öte yandan Ekrem İmamoğlu görüşme talebiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı. Ancak Kılıçdaroğlu kendisini koltuktan eden İmamoğlu'na cevap vermeyip çağrısını yanıtsız bıraktı.



Bu durum Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen SÖZCÜ TV'de de haberleştirildi.



KEMACİLER SAHAYA İNDİ
Tüm bu yaşananlar sonrası Kemalciler, Ekrem İmamoğlu'na kaybettirmek için saha çalışmalarına başladı.


'HANÇERLEYENLERE OY YOK' PANKARTI
İstanbul'un birçok ilçesinde Kemalciler tarafından binlerce afişin şehrin dört bir yanına asıldığı görüldü.



Afişte "Seni sırtından hançerleyenlere oy yok. Kılıçdaroğlu Gönüllüleri" ifadeleri yer aldı.



CEMEVİNİN ÖNÜNDE PROTESTO ETMİŞLERDİ
Geçtiğimiz günlerde de Sultangazi ilçesinde bir grup CHP'li İmamoğlu'nu protesto etmişti.



Gazi Cemevi önünde toplanan grup, tepkisini ellerindeki "Cumhuriyet Halk Partisi'ne çökemeyeceksin ey İmamoğlu" "İhanet işte o gün başladı" yazılı pankartlarla göstermişti.

CHPde tele kriz! İmamoğlu ısrarla aradı Kılıçdaroğlu reddetti | TAKVİMden bomba kulis: Ne yapıp edip Özgürle Ekremi durdurmalıyızCHPde tele kriz! İmamoğlu ısrarla aradı Kılıçdaroğlu reddetti | TAKVİMden bomba kulis: Ne yapıp edip Özgürle Ekremi durdurmalıyız


TAKVİM GÜNLER ÖNCESİNDEN YAZDI
TAKVİM günler öncesinden Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaosu körükleyeceğini 'TELE-KRİZ' başlığı ile kaleme almıştı.

Kulis bilgisine ulaşan TAKVİM, Kemal Kılıçdaroğlu'nun paralel genel merkeze dönen 'intikam' ofisinde kendisini ziyaret eden siyasi aktörlere "Ne yapıp edip Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu'nu durdurmamız lazım" dediğini öğrenmişti.

Söz konusu haberimizde, Ekrem İmamoğlu'nun telefonlarına çıkmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan odaklı hamleleri, "Özel ve İmamoğlu'nu durdurma" planı sonrası CHP'deki kaosun daha da körükleneceğini açıklamıştık.

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