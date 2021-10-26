Her taşın altından o ve piyonları çıkıyor! Kaosçuların finansörü: George Soros

George Soros, 91 yaşında bir Macar Yahudisi. Türkiye, adını Gezi Parkı olaylarında duydu.

Soros, her ne kadar iş insanı olarak bilinse de adı hep iç savaş ve darbe organizasyonları ile anılıyor. Kurduğu "Açık Toplum Vakfı" 120'nin üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor.



Vakıf bir sivil toplum kuruluşu gibi görünüyor, ancak çok sayıda ülkede darbelerden, rejim değişikliklerine kadar birçok olayın içinde yer almakla suçlanıyor.