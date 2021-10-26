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    • Dünya
    • 26.10.2021 12:04
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    • 26.10.2021 12:13
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    Her taşın altından o ve piyonları çıkıyor! Kaosçuların finansörü: George Soros

    Türkiye'deki bazı büyükelçilerin Osman Kavala açıklamalarına George Soros'un oğlundan destek geldi. Konu, akıllara dünyanın birçok ülkesinde iç savaş ve darbeleri organize etmekle suçlanan Soros ailesi ve vakıflarının faaliyetlerini akıllara getirdi. Vakıf bir sivil toplum kuruluşu gibi görünüyor, ancak çok sayıda ülkede darbelerden, rejim değişikliklerine kadar birçok olayın içinde yer almakla suçlanıyor.

    Kaosçuların finansörü: George Soros

    George Soros, 91 yaşında bir Macar Yahudisi. Türkiye, adını Gezi Parkı olaylarında duydu.

    Soros, her ne kadar iş insanı olarak bilinse de adı hep iç savaş ve darbe organizasyonları ile anılıyor. Kurduğu "Açık Toplum Vakfı" 120'nin üzerinde ülkede faaliyet gösteriyor.

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    Vakıf bir sivil toplum kuruluşu gibi görünüyor, ancak çok sayıda ülkede darbelerden, rejim değişikliklerine kadar birçok olayın içinde yer almakla suçlanıyor.

    DOĞU AVRUPA'YA SIRA DIŞI YARDIMLAR
    Soros, komünizmin çökmesinin ardından faaliyetlerini ağırlıklı olarak Doğu Avrupa ülkelerinde yoğunlaştırdı. Bu bölgedeki ülkelere yaptığı bağışlar Birleşmiş Milletler'in yardımlarının önüne geçti.

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    Doğu Avrupa'da yapılan devrimlere finansman sağladığı, Soros hakkındaki en çok dile getirilen iddia.

    SOROS SUÇLAMALARIN ODAĞINDA
    Soros, Rusya'da da suçlamaların odağında. Moskova, 2015 yılında Soros'un Açık Toplum Vakfı'nın bütün faaliyetlerini sonlandırdı. Gerekçe, "anayasal sistemin temeline ve devletin güvenliğine tehdit oluşturmak."

    Doğduğu ülke Macaristan da Soros'a karşı önlem alan ülkeler arasında. Macar hükümeti Soros'un kurucusu olduğu vakıf ve diğer yurt dışı bağlantılı sivil kuruluşların faaliyetlerini sınırlamak için "Soros'u durdur" adı verilen bir yasa çıkardı.

        YARDIM FAALİYETLERİ HEP KUŞKUYLA KARŞILANDI
        İngiltere'de ise Soros'a şüphe ile bakılıyor. 1992 yılında adı sterlin spekülasyonuna karışan Soros, İngiliz basını tarafından "İngiltere'nin iç işlerine karışmak için gizli planlar devreye koymakla" itham edilmişti.

        Soros'un sivil toplum kuruluşları eliyle yürüttüğü yardım faaliyetleri hep kuşkuyla karşılandı.

        Yardımların, ülkelerin sosyo-politik sistemine müdahale edebilmek için kullanıldığı iddia edildi. Soros için "Amerikan dış politikasının aracı" yakıştırması da yapılıyor.

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        Haberler Dünya Her taşın altından o ve piyonları çıkıyor! Kaosçuların finansörü: George Soros
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