CHP’deki para sayma görüntülerinde yeni gelişme! Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesi ortaya çıktı! İhaleyi Canan Kaftancıoğlu’na yıktı

Para kuleleriyle ilgili soruşturmada daha önce görüntülerde yer alan Şişli belediye başkan yardımcısı Onur Öksel ve Maltepe Belediye Başkanının danışmanı Melih Morsünbül'ün "Biz başkandan aldığımız talimatı yerine getirdik" şeklindeki ifadeleri üzerine dün 3 kişi daha savcılık tarafından adliyeye çağrıldı. ADLİYEYE GELDİ

Soruşturma kapsamında 27 Mart (bugün) tarihinde ise Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına geldi. Kılıç'ın ifadesine ulaşıldı. CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın başlattığı, "Bir Tula da Sen Koy" bağış kampanyasında toplanan paralarla il binası alınmasının planlandığını anlatan Kılıç, "Bu kapsamda kendim de 50 bin lira bağış yaptım. Yine samimi olduğum arkadaşlarımdan da bu kampanyaya destek olmalarını rica ettim. Toplamda 200 bin lira bağış topladım" dedi. Bağış parasını CHP il teşkilatına Melih Morsünbül'ün teslim ettiğini anlatan Ali Kılıç, "Ben arkadaşlarımla yemekteydim. O yüzden çantayı Melih adrese götürdü. Melih'in kameralara yansıyan görüntülerde kendisinde bulunan para benim ve 3 arkadaşımın bağış kampanyası kapsamında topladığı paralardır" dedi. "SORUMLULUK İL BAŞKANLIĞINDADIR" Kılıç, "Sizden bağış yapmanızı ve bağış toplamanızı isteyen kişi kim?" sorusuna da, "O tarihte bizzat bağış yapmamı isteyen kimse yoktur. Zaten kampanya devam ediyordu. Toplantılarda herkesin imkanları ölçüsünde bu kampanyaya gönüllü olmaları isteniliyordu. Ben de gönüllü olarak kampanyaya destekte bulundum. Kampanyanın başlatılmasında ve paraların toplanmasında sorumluluk CHP İstanbul İl Başkanlığı'na aittir" dedi. Kılıç ifadesinin ardından açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç İMAMOĞLU'NA DOKUNULMADI

İsimler tek tek çağrılmaya devam ederken, Ekrem İmamoğlu, henüz çağrılmadı. Hürriyet'ten Nedim Şener, 27 Mart tarihli köşe yazısında CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nu korumak adına CHP tüzel kişiliğini ateşe attığına işaret ederek, "Sonunda kayıt dışı ya da kara para ile il binası satın alınması gibi bir tablo ortaya çıkarsa bunun faturası başında olduğu CHP'ye de çıkacak. Özgür Özel herkesin gözünün içine baka baka balya balya paranın bağış ve kapora olduğunu söylerken, İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş'in o tarihte CHP il saymanı olduğu yalanını söyledi." değerlendirmesinde bulunarak yaşanan süreci özetledi. Para kulesinde başkan katı! ERBAKAN DAHA ÖNCE CEZAYA ÇARPTIRILMIŞTI

Konuyu köşesine taşıyan Abdülkadir Selvi, kara para skandalına ilişkin şaibeyi Erbakan örneği üzerinden yorumlayarak "Hep dikkat çekiyorum Erbakan kayıp trilyon davasından dolayı 2 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Erbakan faturaları ibraz etmişti ama kesin makbuzlardan dolayı cezaya çarptırıldı. 15.5 milyon lira elden ödendiyse resmi bağış miktarı 54 bin lira olduğu dikkate alınırsa CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından 287 adet bağış makbuzu kesilmesi gerekiyordu. Gerçi bu para İmamoğlu'nun etrafında kurulan rant düzeninin yanında devede kulak kalır. " dedi. SEÇİMİ BEKLİYORLAR

Parti talimatları doğrultusunda CHP'de seçim sürecini etkilemesin diye "Para Kuleleri" konusunda kimsenin konuşmak istemediği bilgisi kulislerde dolaşırken, seçimden sonra hem CHP kurultayı sırasında para iddiaları hem de bina alımı konusundaki para kuleleri hakkında açıklamalar yapılacağı öğrenildi.

Bülent Kuşoğlu CHP'Lİ İSİM: İFADELER GERÇEĞİ YANSITMIYOR

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP'nin en yetkili kişilerinden olan Bülent Kuşoğlu, iddialara daha fazla dayanamayarak, gazeteci Nuray Başaran'a CHP'deki para skandalına ilişkin konuştu. Kuşoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alınması esnasındaki "para kuleleri" görüntülerine ilişkin İmamoğlu'nun "Makbuz var" iddialarının gerçeği yansıtmadığını, binanın değerinin 41 milyon TL değil 24 milyon TL olduğunu söyledikten sonra konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Bu binanın (CHP il binası) tasarrufunda hiçbir eksiklik yok. Tapudaki değer neyse odur. O da 24 milyon TL'dir. Bunu da banka marifetiyle yolladık. Onlar bir ödeme yapmışlarsa ben bilmiyorum. Parti için açılmış ve toplanmış bir kampanya paramız da bağış hesabımız da yok. Genel merkezde (CHP Genel Merkezi) kayıtlar mevcuttur. CHP bunları açıklamalıdır. Toplanan paralarla ilgili fark yatırdık diyorlar. Ama bağışlar da öyle toplanmaz. Makbuz karşılığı ya da banka üzerinden yapılır. Her yıl da bağış miktarı değişir. Bu yıl en yüksek limit 300 bin TL'dir. O tarihte 50-55 bin TL'ydi. Elden bağış bile olsa 15 milyon liranın o dönemin en üst limiti olan 50-55 bin liralık makbuzu olmak zorunda. Kaldı ki banka kayıtları da yok. Aralık sonuydu, Hazine'den yeni yardım gelmemişti. 2 parça halinde parayı kesinlikle bankadan yolladık. Ben de sonradan duydum. Aradan farklar verildiğini de duydum. Ama kurumsal olarak partinin kayıtlarında neyse benim açımdan odur. Parti kurumsaldır. Genel merkezde kayıtlar mevcuttur. Genel merkezdeki herkes bunu açıklayabilir. Ellerinde evraklar da var."

CHP'nin Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin. CHP, Kuşoğlu'nun belirttiği gibi evrak veya belge ile durumu kanıtlayamazken süreç boyunca pek çok isim ise ifadeye çağrıldı. Çağrılan kişilerin ifadülerinde ise gerçeği yansıtmayan ibareler olduğu tespit edildi. İşte süreç boyunca ifadelere yansıyan o detaylar... CHP'nin Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve CHP'li Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin oğlu Serkan Çebi'nin "80-85 bin lirayı o adrese götürmemi istedi" diye işaret ettiği Küçükçekmece İlçe Başkanı olan Turgay Özcan ifadeye çağırıldı.