Teyit Org ve Doğruluk Payı'nda Soros izi! ABD ve AB fonuyla algı tüccarlığı... PKK'sı FETÖ'sü radikal sol örgütü ne ararsan var!



Fotoğrafta: Baybars Örsek

İNGİLTERE NE İŞ?

Doğruluk Payı, Baybars Örsek tarafından kuruldu. İngiltere Merkezli doğrulama kuruluşu Logically Facts'te çalışan Baybars Örsek, 2019-2022 arasında IFCN direktörü olarak görev yaptı. Doğruluk Payı direktörlüğünü şu anda Batuhan Ersun yapıyor.

DERİN BAĞLANTILAR

Baybars Örsek'in, ABD'deki FETÖ firarisi Tuna Bekleviç tarafından 2004'te ABD/Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (IRI) ve ABD/Genç Liderler Örgütü (YPO) ile bağlantılı olarak "Cumhuriyetin 100. yılı 2023'te Türkiye'yi yönetecek kişileri keşfetmek" iddiasıyla kurulan Anadolu'nun Genç Liderleri (AGL) Hareketi'nin Kurucular Kurulu Sözcülüğünü yaptığı biliniyor. Baybars Örsek'in FETÖ firarisi Tuna Bekleviç ile yakın arkadaş olduğu biliniyor. AGL, Güçlü Türkiye Partisi ismiyle Tuna Bekleviç Genel Başkanlığı'nda partileşmeye gittiğinde, Baybars Örsek, MYKYK'de yer almıştı.

ABD VE AB'DEN DEV FON

Doğruluk Payı'na, META tarafından 2020-2021 döneminde ayda ortalama 40 bin ABD Doları, 2022-2023 döneminde ise yine ayda 47.200 ABD Doları yatırıldığı biliniyor. Doğruluk Payı'na META ile yapılan anlaşma kapsamında toplamda 16 milyon 721 bin 177 TL para aktarıldığı ayrı bir gerçek.

META dışında ise yüzde 15'lik kısmı NED, yüzde 5 İsveç İstanbul Başkonsolosluğu ve CIPE (Uluslararası Özel Girişim Merkezi)'nin büyük payını tuttuğu yurt dışından farklı kaynaklardan 6 milyon 752 bin 286 TL fonlandığı biliniyor.

Bazı uzmanlar, 'Doğruluk Payı'nın, ABD'nin "sözde demokrasi, liberalizm ve özgürlüklerin ihracı" hedefi doğrultusunda Türkiye'de faaliyet göstermek üzere kurulduğu değerlendiriliyor.