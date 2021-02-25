Teyit editörü Nilgün Yılmaz, "Fazilet Durağı" haberi hakkında açıklamada bulundu ve "Yargı süreci devam eden ya da incelenmesi metodolojik olarak mümkün olmayan iddiaları zaten eliyoruz. Hala ara ara Twitter'dan anımsatılan Fazilet durağı konusunda da aynısı söz konusu. Yargı sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz" iddiasında bulundu.

Nilgün Yılmaz'ın, yargı sürecinin bittiği, İBB'nin takipsizlik kararı verilen suç duyurusuna itiraz etmediğini kamuoyuna duyurmasına rağmen "Yargı sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz" açıklamasının yalan olduğunu da biz teyit etmiş olalım.

İBB EKRANLARINDA TEYİT'İN ÇALIŞMALARI GÖSTERİLİYOR

Teyit Şef Editörü Gülin Çavuş, 31 Ekim 2019'da İstanbul'daki metro, metrobüs, otobüs ve vapur hatlarındaki 7 bin 600 ekranda yayın yapan Modyo TV'ye içerik üretmeye yeniden başladığını açıkladı ve "Teyit, hazırladığı içerikler karşılığında ne İBB'den ne de Modyo TV'den ücret alacak" iddiasında bulundu.

TEYİT ÜCRET ALMIYOR AMA İBB EKRANLARINDAKİ YAYIN İÇİN FON ALIYOR!

Teyit, Modyo TV yayını için fon desteği aldığını açıkladı ve "Modyo TV'ye içerik üretmeye yeniden başladık, Türkiye'nin başka büyük şehirlerine de yayılmasını amaçladığımız bu proje için, International Fact-checking Network Fact-checking Innovation Initiative fonu kapsamında 14 bin 989 dolar tutarında bir destek alındı" ifadelerini kullandı.

Öte taraftan Teyit, sosyal medyada ajansı tarafından yapıldığı iddia edilen, sahte hesaplardan çok az sayıda paylaşılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun montaj fotoğrafları için defalarca haber yaparak bu montaj içeriklerin daha fazla görünür olmasına katkı sağladı. Fakat 100 bin 22 kez paylaşılan İBB Sözcüsü Murat Ongun'un Fazilet durağı yalanını ise teyit etmedi.

BOĞAZİÇİ EYLEMLERİNİN EN BÜYÜK YALANINI AKLAMAYA ÇALIŞTI

Teyit, Boğaziçi Üniversitesi olaylarının en büyük yalanını doğru olarak göstermeye çalıştı. Eylemcinin iddiaları üzerinden eylemlerin büyümesine neden olan yalanın doğru olduğunu öne çıkarması dikkat çekti.

YOL TV, "AŞAĞI BAK" YALANINI KAMUOYUNA DUYURDU

Yol TV, 1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylar sırasında bir görevlinin, gruptakilere "Aşağı bak" dediğini iddia etti ve yayınladığı videonun alt yazısına polisin gruptakilere "Aşağı bak" dediğini savundu.

Yol TV'nin polisin "Aşağı bak" iddiasına ilişkin videosu 5.8 milyon görüntülenme aldı, söz konusu video eylemlerin büyümesine neden oldu. Muhalefet parti liderleri, "Aşağı bak" ifadesi üzerinden sosyal medyada paylaşımda bulundu.

YALANI, EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTAYA ÇIKARDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, 2 Şubat'ta Yol TV'nin yayınladığı videodaki "Aşağı bak" ifadesinin yalan olduğunu, görevli kişinin "İn aşağı, in aşağı, aşağıdan, aşağıdan. Toplu gitmek yok" diyerek gruptakileri uyardığı anların videosunu paylaştı.

YOL TV: EDİTORYAL HATA YAPTIK

Yol TV Haber Merkezi, 2 Şubat'ta, videoda "Aşağı bak" ifadesinin yer almadığını açıkladı ve "Kendi videomuzu tekrar tekrar dinlediğimizde, videonun ne başında ne de devamında polisin ifadesi 'Aşağıdan' olarak anlaşılmıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başka bir açıdan yayınladığı videoda, yayınladığımız videonun aksine, polisin 'Aşağı bak' değil 'Aşağıdan' dediği anlaşılıyor. Bu noktada kargaşa esnasında çekilmiş bir videodaki sözleri editörlerimizin yanlış anlamasından ibaret bir editoryal hata söz konusudur" denildi.

EYLEMCİNİN İFADESİNİ ÖNE ÇIKARDI

Teyit, görüntüyü kamuoyuna duyuran ve görüntülerde "Aşağı bak" ifadesinin olmadığını açıklayan Yol TV ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklamasını görmezden geldi. Görüntülerde yer alan güvenlik görevlisiyle de görüşmedi. Teyit'in, polisin uyardığı eylemcinin ifadelerini öne çıkarması dikkat çekti.

Teyit internet sitesi, 3 Şubat'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Polis ne dedi: 'Aşağıdan' mı, 'Aşağıya bak' mı? Polis memurunun doğrudan hedef aldığı kişiye ulaştık. Bize şunları söyledi: 'Bana karşıdan gelerek önce 'Aşağıdan', göz göze geldiğimizde ise 'Aşağıya bak' dedi" iddiasında bulundu.

Teyit'in 11 Şubat 2021'de Can Başaçek, Esra Özgür, Nilgün Yılmaz ve Seçil Türkkan'ın imzasının bulunduğu haberde de, "'Aşağı bakmayacağız' sloganının ortaya çıkmasına neden olan ve bir polisin kullandığı iddia edilen 'aşağı bak' ifadesi de bunlardan biri. İfadenin muhatabı, her iki ifadenin de kullanıldığını söylüyor" denildi.

Bu tabloya bakınca AB ve büyükelçilik fonlarından desteklendiğini açıklayan Teyit'in biri şef 4 çalışanı, eylemcinin iddiaları üzerinden yalanı meşrulaştırmaya çalışmış gibi görünüyor.

FOX TV'NİN YALANLARINI GÖRMEZDEN GELİYOR

Teyit, Fox TV'nin yalan haberlerini de incelemiyor. Fox TV Ana Haber'de İzmir'in Ödemiş ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan Fikret Sefa Yeşil'e 2020'de tarımsal destek verilmediği iddia edildi.

Çiftçi Yeşil'in 2020'de 29 bin 128 TL'lik bir destek ödemesi aldığı belgelerle ortaya çıkarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı, Fox TV'nin haberinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Fox TV'ye idari para cezası verdi. Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk de yalanı savundu. Teyit, kamuoyunda tartışılan yalan haberi de doğrulamadı ve haber yapmadı.

KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN GERÇEK DIŞI AÇIKLAMALARINI DA TEYİT ETMİYOR

Teyit, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarını da görmezden geliyor.

Mesela Kemal Kılıçdaroğlu, 6 Kasım 2016'da olağanüstü toplanan MYK'da "ByLock kullanan 4 bakanı ve 60'a yakın vekili açıklayacağız, dokunulmazlıklarının kaldırılmasını talep edeceğiz" dedi. 3 Nisan 2015'te "AKP içinde 120-180 civarında ByLock'çu milletvekili var, açıklasınlar" iddiasında bulundu. Teyit'in kuruluşu ile Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması aynı yıla denk geliyor. Teyit, 5 senedir Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan açıklamasını incelemedi ve haber yapmadı.

TEYİT'İN FİNANS KAYNAKLARI

Teyit.org, 20 Eylül 2020'de finans kaynaklarının Avrupa Birliği ve büyükelçilik fonları olduğunu bireysel desteklerden, ayni yardımlardan desteklenmekte, kurduğu iş birlikleriyle gelir elde etmekte olduğunu ifade ediyor. Teyit'in, yıllara göre destek aldığı bazı kuruluşlar şöyle:

2020