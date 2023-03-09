Foncu Ruşen Çakır'ın Medyascope'undan skandal! "Alevi ve Kürt" yalanıyla algıya giriştiler...

BAŞKAN ERDOĞAN'IN "HELALLİK İSTİYORUZ" AÇIKLAMASININ ARDINDAN ALGIYA BAŞLADI

Başkan Erdoğan'ın "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlk günlerdeki sıkıntıların aşılmasıyla Adıyamanlı kardeşlerimizi yıkıntıların altında kurtarma ve yardım faaliyetlerini hızlandırdık." açıklamalasının ardından harekete geçen Ruşen Çakır'ın Medyascope'u Kürt ve Alevi vatandaşlara yönelilk ayrımcılık olduğunu iddia eden bir video hazırladı.

PKK yandaşlarının köpürttüğü 'Adıyaman Uzunköy' yalanına çanak tutan Ruşen Çakır, Twitter üzerinden "Bir aydır yardımın ulaşmadığı Uzunköy" ifadeleriyle paylaştığı videoda köye "Alevi ve Kürt oldukları için yardım gelmedi" şeklinde skandal bir algı işlendi.