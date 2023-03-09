Foncu Ruşen Çakır'ın Medyascope'undan skandal! "Alevi ve Kürt" yalanıyla algıya giriştiler...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası devlet bölge için seferber olurken muhalefet ise algı operasyonları ile kirli bir propaganda süreci yürütüyor!
Özellikle CHP ve yandaşlarının başını çektiği bu operasyonlara HDPKK ve yandaşları da büyük bir destek sağlıyor.
FONCU RUŞEN ÇAKIR'DAN BÜYÜK SKANDAL
ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlandığı bilinen Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır büyük bir skandala imza attı.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN "HELALLİK İSTİYORUZ" AÇIKLAMASININ ARDINDAN ALGIYA BAŞLADI
Başkan Erdoğan'ın "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlk günlerdeki sıkıntıların aşılmasıyla Adıyamanlı kardeşlerimizi yıkıntıların altında kurtarma ve yardım faaliyetlerini hızlandırdık." açıklamalasının ardından harekete geçen Ruşen Çakır'ın Medyascope'u Kürt ve Alevi vatandaşlara yönelilk ayrımcılık olduğunu iddia eden bir video hazırladı.
PKK yandaşlarının köpürttüğü 'Adıyaman Uzunköy' yalanına çanak tutan Ruşen Çakır, Twitter üzerinden "Bir aydır yardımın ulaşmadığı Uzunköy" ifadeleriyle paylaştığı videoda köye "Alevi ve Kürt oldukları için yardım gelmedi" şeklinde skandal bir algı işlendi.
Ayrımcılığı körükleyen bu paylaşımda Başkan Erdoğan'ın "helallik istiyoruz" sözlerine göndermeler yapılarak büyük bir provokasyona girişildi.
KÖY MUHTARI PKK'DAN TUTUKLU
Öyle ki Medyascope'un muhtar diye konuşturduğu kişinin aslında köyün muhtarı olmadığı Köy Muhtarı Hıdır Özdoğan'ın ise geçtiğimiz yıl PKK üyesi olma suçundan tutuklandığı ortaya çıktı.