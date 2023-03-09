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    • Güncel
    • 09.03.2023 11:27
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    • 09.03.2023 11:46
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    Foncu Ruşen Çakır'ın Medyascope'undan skandal! "Alevi ve Kürt" yalanıyla algıya giriştiler...

    Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası muhalefet tarafından özellikle sosyal medyada başlatılan kirli operasyonlar devam ediyor. Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu ve ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlandığı bilinen Medyascope da bu operasyonlardan birine imza attı! Ruşen Çakır'ın Twitter üzerinden paylaştığı videoda "Felaketin 1. ayında yardımın hala ulaşmadığı köy" başlıklı videoda köye "Alevi ve Kürt oldukları için yardım gelmedi" şeklinde skandal bir algı işlendi. Ayrımcılığı körükleyen bu paylaşımın büyük bir provokasyon olduğu ortaya çıkan tutanak ile de belgelendi.

    takvim.com.tr
    Foncu Ruşen yine algı peşinde!

    Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası devlet bölge için seferber olurken muhalefet ise algı operasyonları ile kirli bir propaganda süreci yürütüyor!

    Özellikle CHP ve yandaşlarının başını çektiği bu operasyonlara HDPKK ve yandaşları da büyük bir destek sağlıyor.

    FONCU RUŞEN ÇAKIR'DAN BÜYÜK SKANDAL
    ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı tarafından fonlandığı bilinen Medyascope'un kurucusu Ruşen Çakır büyük bir skandala imza attı.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN "HELALLİK İSTİYORUZ" AÇIKLAMASININ ARDINDAN ALGIYA BAŞLADI
    Başkan Erdoğan'ın "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava şartları, hasar gören altyapının getirdiği zorluklar gibi sebeplerle maalesef ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için sizden helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlk günlerdeki sıkıntıların aşılmasıyla Adıyamanlı kardeşlerimizi yıkıntıların altında kurtarma ve yardım faaliyetlerini hızlandırdık." açıklamalasının ardından harekete geçen Ruşen Çakır'ın Medyascope'u Kürt ve Alevi vatandaşlara yönelilk ayrımcılık olduğunu iddia eden bir video hazırladı.

    PKK yandaşlarının köpürttüğü 'Adıyaman Uzunköy' yalanına çanak tutan Ruşen Çakır, Twitter üzerinden "Bir aydır yardımın ulaşmadığı Uzunköy" ifadeleriyle paylaştığı videoda köye "Alevi ve Kürt oldukları için yardım gelmedi" şeklinde skandal bir algı işlendi.

    Ayrımcılığı körükleyen bu paylaşımda Başkan Erdoğan'ın "helallik istiyoruz" sözlerine göndermeler yapılarak büyük bir provokasyona girişildi.

    KÖY MUHTARI PKK'DAN TUTUKLU
    Öyle ki Medyascope'un muhtar diye konuşturduğu kişinin aslında köyün muhtarı olmadığı Köy Muhtarı Hıdır Özdoğan'ın ise geçtiğimiz yıl PKK üyesi olma suçundan tutuklandığı ortaya çıktı.

        MUHTAR DİYE KONUŞTURDUKLARI KİŞİNİN YALANI BELGEYLE ORTAYA ÇIKTI
        Söz konusu videoda "yardım gelmedi" yalanını köpürten Muhtar vekili Hüseyin Coşkun'un depremden hemen sonra kendisine ulaşan Jandarma ekiplerine köyde kışın kimsenin yaşamadığı, köy sakinlerinin Adıyaman merkezde kaldığı sadece Düzağaç mezrasında yaşayanların olduğu bilgisini ilettiği tespit edildi.

        Aldığı yardım malzemelerini de tutanaklarda imzası olmasına rağmen inkar ettiği ortaya çıktı.

        RUŞEN ÇAKIR KANDİLDEN Mİ FONLANDI?
        PKK yandaşlarının yaydığı yalanı köpürten Ruşen Çakır'ın bu skandalı şimdi de "Kandilden mi fonlanıyor?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

        ABD'NİN FONDAŞ OPERASYONU İFŞA OLMUŞTU
        Müdahaleci ABD sermayesi, dünyayı kendi istediği doğrultuda yönlendirmek için çeşitli ülkelerde medya organlarını finanse ediyor ve bu kuruluşlar aldıkları parayla ülkelerde siyasi operasyon çekiyor.

        RUŞEN ÇAKIR BAŞTA GELİYOR!
        2021 yılında ABD merkezli vakıf olan Chrest Foundation'ın ülkemizdeki muhalif medya organlarına yüz binlerce dolarlık hibe verdiği ortaya çıkmıştı. Bu kuruluşların başında Ruşen Çakır'ın kurduğu Medyascope adlı haber sitesinin olması dikkat çekmişti.

        Vakfın kendi internet sitesinden açıkladığı listede Türkiye'den birçok kuruluş var. On binlerce dolarlık destek alan kurumlar arasında Anadolu Kültür Derneği, Hrant Dink Vakfı, Filmmor Kadın Kooperatifi, 140Journos, Mezopotamya Vakfı, IKSV, Serbestiyet, Hafıza Merkezi, Sivil Sayfalar, Sabancı Üniversitesi, Bağımsız Gazetecilik Platformu P24, Mekanda Adalet Derneği, Mor Çatı Kadın Derneği, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi (EDAM) ile TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Yurttaşlık Derneği ve Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (DİSA) bulunuyor.

        Bu kuruluşlardan alınan "destek" miktarları şöyle:



        Medyascope



            P24


            140 journos



            Serbestiyet

            Destek alan kuruluşlar arasında en dikkat çekeni ise halen yayın hayatını aktif bir şekilde sürdüren gazeteci Ruşen Çakır'ın kurucusu olduğu Medyascope oldu.

            Yayın hayatına 2015 yılında başlayan kurum, derneğin açıkladığı kayıtlara göre Chrest Foundation'dan bir yıl sonra destek almaya başlıyor.

            Medyascope'un 2016'dan 2021 yılına kadar aldığı desteği milyonlarca lira olması dikkat çekiyor. Ruşen Çakır'ın kurumda çalıştırdığı stajyerlere para vermediği de ortaya çıkmıştı.
                Devreye Amerika girdi
                Haberler Güncel Foncu Ruşen Çakır'ın Medyascope'undan skandal! "Alevi ve Kürt" yalanıyla algıya giriştiler...
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