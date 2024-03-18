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CHP'de kara para büyük kavga! Canan Kaftancıoğlu İmamoğlu'na 'balya balya' giydirdi... "Görüntülerde kimin müdürü varsa parayı ona sorun"

CHP'deki balya balya kirli paranın kaynağının Ekrem İmamoğlu olduğu tescillendi. Para trafiğinin ana kumanda merkezi ise Beylikdüzü olarak kayıtlara geçti. Balya balya paraları taşıyan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’yla birlikte Kaz Dağları’nda arsa alması ise şaibeyi daha da artırdı. Tüm bu tartışmaların gölgesinde topa dönemin CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu girdi. Kaftancıoğlu’nun "Benim parayla, ihaleyle işim olmaz. O görüntülerde benim ortağım ya da genel müdürüm yok. Kimin orada ortağı, müdürü varsa ona sorsunlar. Paranın adresini en iyi onlar bilir” dediği öğrenildi. Kaftancıoğlu geçmiş dönemde de "Muhteris, aptal, müteahhit kafalı, şizofren" diyerek İmamoğlu ile kavgaya tutuşmuştu.

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Giriş Tarihi 18 Mart 2024, 08:59 Güncelleme 18 Mart 2024, 09:22
CHP’de kara para büyük kavga! Canan Kaftancıoğlu İmamoğlu’na ’balya balya’ giydirdi... Görüntülerde kimin müdürü varsa parayı ona sorun

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CHP'deki paradan kule skandalı boyut kazanarak büyüyor. Ekrem İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Fatih Keleş ve İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın balya balya euro ve TL'ler ile kuleler yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Kasası ve müdürü şaibede başrolde olan Ekrem İmamoğlu'ndan ise akla ziyan bir savunma geldi. "Para beni ilgilendirmiyor" diyerek eşyanın tabiatına aykırı bir açıklama yapan İmamoğlu, üzerindeki şaibeyi kaldırmak için CHP Genel Merkezi'ni ateşe attı. Genel Merkez'in 'kayıt dışı' para aldığını ima eden İmamoğlu, "Tabii bir iş öyle olmaması gerekirdi. Usul açısından hatalı, eksik" dedi.

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KİRLİ PARANIN MERKEZİNDE EKREM İMAMOĞLU VAR

Başlatılan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun kasası Fatih Keleş ifade verdi. Parayı Turan Taşkın Özer'den aldığını itiraf eden Keleş, verdiği ifadede paraları taşıma sürecinde kendisine İmamoğlu İnşaat'ın Genel Müdürü Tuncay Yılmaz'ın yardım ettiğini söyledi.

Bilindiği üzere Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun has adamı ve CHP'de Yüksek Disiplin Kurulu başkanı... Ortaya çıkan durum şaibeli paranın merkezinde Ekrem İmamoğlu'nun olduğu tescillenmiş oldu.

Kirli parayı taşıyan Fatih Keleşin Ekrem İmamoğlunun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağlarında arsa aldığı ortaya çıktıKirli parayı taşıyan Fatih Keleşin Ekrem İmamoğlunun babası Hasan İmamoğlu ile Kaz Dağlarında arsa aldığı ortaya çıktı

KELEŞ, İMAMOĞLU'NUN BABASI İLE KAZ DAĞLARI'NDAN ARSA ALDI

Balya balya paraları taşıyan Fatih Keleş'in Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'yla birlikte Kaz Dağları'nda arsa aldığı da ortaya çıktı.



KAFTANCIOĞLU DA İMAMOĞLU DEDİ

CHP'deki paradan kule skandalının etkileri sürerken topa yardımcısı da işin içinde olan Canan Kaftancıoğlu girdi. Kaftancıoğlu'nun, "Görüntülerde kimin ortağı, genel müdürü varsa paranın kaynağını ona sorsunlar" diyerek İmamoğlu'nu işaret ettiği öğrenildi.

Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu'nun kasası, müdürü ve avukatı şaibeli parada baş aktörler. İmamoğlu, skandalda adı geçen üç isim Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yanında olan kişiler olmasına rağmen, "Benimle ilgisi yok" diyerek işin içinden sıyrılmaya yeltenmişti.

Paradan kule yapan CHPliler ifadeye çağrıldı! | Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelikten kayıt dışı itirafı | Fatih Keleş, Özgür Nas, Can Poyraz...Paradan kule yapan CHPliler ifadeye çağrıldı! | Kimin parası kimin cebinde | Özgür Çelikten kayıt dışı itirafı | Fatih Keleş, Özgür Nas, Can Poyraz...


CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İstanbul İl Başkanlığı binasının alımıyla ilgili sorulara "O süreci o dönem il başkanı olan Canan hanım yürüttü" karşılığını vererek şaibeli paralardan Kaftancıoğlu'nu sorumlu tutmuştu.

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