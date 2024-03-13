Yalanlarla İstanbulluyu kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu canlı yayında rezil oldu! Vaatleri soruldu "Hatırlamıyorum" dedi





Daha sonra sosyal konut projesi sorulunca Ekrem İmamoğlu yine "Vallahi hatırlamıyorum. Yanlış bir şey söylerim. Ben hatırlamıyorum" diyerek karşılık verdi.



"YAPACAĞIZ DEMİYORUM"

Öte yandan CHP'li Ekrem İmamoğlu, konut dönüşümü yapmayacağını itiraf etti. Sadece önünü açacağız diyen İmamoğlu "125 bin konutta dönüşümün önünü açacağız. Bakın yapacağız demiyorum. Önünü açacağız" dedi.

Bu bağlamda CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vaat edipte yapamadığı projeleri tekrar hatırlamakta fayda var.

İşte yapılmayan o yalan vaatler:



SAĞLIK

1) 40 semte doğum evi yapılmadı.

2) 10 çocuk sağlığı merkezi yapılmadı.

3) 20 kadın sağlığı tarama merkezi yapılmadı.

4) 3 ağız ve diş sağlığı merkezi yapılmadı.

5) 14 aile danışma ve eğitim merkezi yapılmadı.

6) 5 işçi sağlığı merkezi yapılmadı.