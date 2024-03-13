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Yalanlarla İstanbulluyu kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu canlı yayında rezil oldu! Vaatleri soruldu "Hatırlamıyorum" dedi

İBB koltuğuna oturduğu günden itibaren yalanlarla İstanbulluyu kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu canlı yayında rezil oldu. 2019'da İhtiyaç sahibi çiftlere haftada bir ücretsiz düğün ve sosyal konut vaatlerinin hatırlatılması üzerine CHP'li Ekrem İmamoğlu "Vallahi hatırlamıyorum. Yanlış bir şey söylerim. Ben hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı. İmamoğlu'nun bu sözleri sosyal medyada tepki topladı. Bu bağlamda Takvim.com.tr sizler için CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vaat edipte yapamadığı projeleri sizleri için derledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Mart 2024, 22:43 Güncelleme 13 Mart 2024, 23:14
Yalanlarla İstanbulluyu kandıran CHP’li Ekrem İmamoğlu canlı yayında rezil oldu! Vaatleri soruldu Hatırlamıyorum dedi

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CHP'li Ekrem İmamoğlu, İBB koltuğuna oturduğu günden itibaren vasat yönetiminin yanında, milyonluk yolsuzluklarla, israflarla, vurgunlarla ve yalanlarla İstanbulluyu hizmetsizliğe mahkum edildi.

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'İSRAFI BİTİRDİK' DEMEK İÇİN 175 MİLYON LİRA İSRAF ETTİ
Hizmet belediyeciliği yerine algı ve PR belediyeceğini yapan CHP'li Ekrem İmamoğlu 'israfı bitirdik' demek için tamtamına 175 milyon lira israf etti.

Beslediği trol yine patlattı! CHPli Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun parasına çöktü! Ekremin seçim PRına İBB bütçesinden 980 milyon TLBeslediği trol yine patlattı! CHPli Ekrem İmamoğlu, İstanbullunun parasına çöktü! Ekremin seçim PRına İBB bütçesinden 980 milyon TL

İSTANBULLUNUN PARASINA ÇÖKTÜ
Rezillikler bunlarla da sınırlı kalmadı. CHP'li Ekrem İmamoğlu seçim PR'yı için İBB kasasına yani İstanbullunun parasına çöktü. Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasına İBB bütçesinden tek seferde 980 milyon TL aktarıldı.

İSTANBULLUYU YALAN VAATLERLE KANDIRDI
İstanbul'da vasatın altında bir yönetim gerçekleştiren Ekrem İmamoğlu bununla yetinmeyerek göreve gelmeden önce verdiği yalan vaatlerle İstanbulluyu kandırdı.



YÜZDE 73'ÜNÜ GERÇEKLEŞTİRMEDİ
"Yöneticilerin sizlere verdiği her sözü takip edin sözünü tutmayanı da derhal sandıkta cezasını kesin evine yollayın" diyen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılında verdiği vaatlerin yüzde 73 gerçekleştirmedi.

▶️ İmamoğlu'nun yalan vaatleri tek tek elinde patladı!



VERDİĞİ VAATLERİ HATIRLAMIYOR
Tüm bu yaşananlar sonrası katıldığı canlı yayında yerel seçimlere ilişkin konuşan CHP'li Ekrem İmamoğlu, vaatlerini hatırlamadığını söyledi.

"'İhtiyaç sahibi çiftlere haftada bir ücretsiz düğün' böyle bir vaadiniz var mıydı?" sorusu ile karşı karşıya kalan CHP'li İmamoğlu, "Hatırlamıyorum" dedi.

CHP'li Ekrem İmamoğlu canlı yayında rezil oldu!



Daha sonra sosyal konut projesi sorulunca Ekrem İmamoğlu yine "Vallahi hatırlamıyorum. Yanlış bir şey söylerim. Ben hatırlamıyorum" diyerek karşılık verdi.

"YAPACAĞIZ DEMİYORUM"
Öte yandan CHP'li Ekrem İmamoğlu, konut dönüşümü yapmayacağını itiraf etti. Sadece önünü açacağız diyen İmamoğlu "125 bin konutta dönüşümün önünü açacağız. Bakın yapacağız demiyorum. Önünü açacağız" dedi.

“Sözünü tutmayanı sandıkta gönderin” diyen CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılından bu yana vaatlerinin yüzde 73ünü yapmadı“Sözünü tutmayanı sandıkta gönderin” diyen CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 2019 yılından bu yana vaatlerinin yüzde 73ünü yapmadı

Bu bağlamda CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vaat edipte yapamadığı projeleri tekrar hatırlamakta fayda var.

İşte yapılmayan o yalan vaatler:

SAĞLIK
1) 40 semte doğum evi yapılmadı.
2) 10 çocuk sağlığı merkezi yapılmadı.
3) 20 kadın sağlığı tarama merkezi yapılmadı.
4) 3 ağız ve diş sağlığı merkezi yapılmadı.
5) 14 aile danışma ve eğitim merkezi yapılmadı.
6) 5 işçi sağlığı merkezi yapılmadı.



EĞİTİM
1) Yemekhanesi olmayan okullara kumanya dağıtımı yapılmadı.
2) Etüt merkezlerine ücretsiz ulaşım yapılmadı.
3) Kent Enstitüleri projesi yapılmadı.
4) Saraçhane Gençlik Kütüphanesi yapılmadı.
5) Lösemili çocuklar okulu yapılmadı.



SPOR
1) 30 yüzme havuzu yapılmadı.
2) 30 kapalı spor salonu yapılmadı.



KÜLTÜR
1) Her ilçeye kültür sanat merkezi yapılmadı.
2) 12 yeni şehir tiyatrosu yapılmadı.
3) Beyoğlu Kültür Sanat Projesi yapılmadı.
4) İstanbul Kültür Sanat Meclisi yapılmadı.
5) Hafızam İstanbul Kent Tarihi Açık Hava Müzesi yapılmadı.
6) 15 yeni müze yapılmadı.



YEŞİL
1) Kişi başına düşen yeşil alan 10 metrekare yapılmadı.
2) Her yıl 100 bin ağaç dikimi yapılmadı.
3) 15 yeni yaşam vadisi yapılmadı.
4) 20 milyon metrekare yeşil alan yapılmadı.
5) 70 kilometrelik yaşam koridoru yapılmadı.
6) 2030 Yeşil Alan Vizyon Projesi yapılmadı.
7) Anadolu Bölge Parkı yapılmadı.
8) Bilge Ağaç uygulaması yapılmadı.
9) Atatürk Kent Parkı yapılmadı.
10) Mahalle cep parkları yapılmadı.



GIDA
1) Anadolu ve Avrupa'da organik hayvancılık bölgeleri yapılmadı.
2) Tarımsal koruma ve üretim planı yapılmadı.
3) Kent Gıda Konseyi yapılmadı.



GENÇLİK
1) İstanbul gençlik kartı yapılmadı.
2) Yaşam becerileri öğrenme köyü yapılmadı.



YAŞLILAR
1) 5 yeni Alzheimer gündüz bakımevi yapılmadı.
2) Acil durum bilekliği projesi yapılmadı.
3) 10 yeni huzur evi yapılmadı.
4) Her ilçeye sosyal merkezleri yapılmadı.



ÇOCUK
1) Çocuk oyun dünyası merkezleri yapılmadı.



KADINLAR
1) İsmeklere çocuk oyun alanları yapılmadı.
2) 2 adet sığınma evi
3) Kız çocuklarının okullaşma durum takibi projesi yapılmadı.
4) 2 adet istasyon sığınma merkezi yapılmadı.
5) 2 adet cinsel şiddet kriz merkezi yapılmadı.
6) Kör noktalara etkin aydınlatma projesi yapılmadı.
7) Çocuk ihmal ve istismarı ile mücadele eylem planı yapılmadı.



EKONOMİ
1) Kurumsal Etik ve Yolsuzlukla Mücadele Yönetmeliği yapılmadı.
2) Gaziosmanpaşa Bilişim ve Üretim Vadisi yapılmadı.
3) Kartal Bilişim ve Üretim Vadisi yapılmadı.
4) Kadıköy Yaratıcı Endüstri Merkezi yapılmadı.
5) Esenler Teknokent yapılmadı.
6) İstanbul Kadın Emeği Ofisi yapılmadı.

YOKSULLUK
1) Konutlara yüzde 50 indirimli su yapılmadı.
2) Beyaz eşya mobilya çarşısı yapılmadı.



KIRSAL TURİZİM
1) Merkez mahalle uygulaması yapılmadı.
2) Entegre ulaşım projesi yapılmadı.
3) Konsept köy uygulamaları yapılmadı.

TURİZİM
1) İstanbul Turizm Master planı yapılmadı.
2) İstanbul Turizm Atölyesi yapılmadı.
3) Turizm stratejisi yapılmadı.
4) Kültürel Rotalar Projesi yapılmadı.
5) Yılda 100 bin yabancı öğrenci ile eğitim turizmi projesi yapılmadı.
6) İstanbul Ulusal Gastronomi Merkezi yapılmadı.
7) Festivaller kenti İstanbul projesi yapılmadı.
8) Haliç Kültür Vadisi projesi yapılmadı.



ULAŞIM
1) Megabüs hattı yapılmadı.
2) Dikey Finüküler ve para-transit hatlar yapılmadı.
3) Akıllı ulaşım sistemi yapılmadı.
4) İETT yolculuk süresinin azaltılması yapılmadı.
5) Taksi kalite ve konforunun yükseltilmesi yapılmadı.
6) 2 yeni otogar yapılmadı.
7) Katılımcı Ulaşım Yönetim Planlanması yapılmadı.
8) Şehir içi lojistik sistemi yapılmadı.
9) Otopark strateji planı yapılmadı.
10) 100 bin araçlık yeni kapalı otopark yapılmadı.
11) Yaya ve bisiklet ulaşımı projesi yapılmadı.
12) Sesiz yol projesi yapılmadı.

KATILIMCI DEMOKRASİ
1) Bölge koordinasyon masaları yapılmadı.
2) Mahalle meclisleri yapılmadı.
3) İstanbul Kent Konseyleri Birliği yapılmadı.
4) Katılımcı İstanbul Belediyesi Mobil uygulaması yapılmadı.



YERİNDENLİK
1) Mahalle muhtarlık ve çözüm merkezleri yapılmadı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM
1) Kentsel dönüşüm proje uygulamaları yapılmadı.

SOSYAL KONUTLAR
1) 10 bin sosyal konut yapılmadı.

DEPREM
1) 100 bin konut projesi yapılmadı.

EJKOLOJİ, ÇEVRE VE İKLİM
1) Isı adasına karşı yeşil koridorlar yapılmadı.
2) Enerji kooperatifleri yapılmadı.
3) Enerjide Verimli Dönüşüm Projesi yapılmadı.
4) Otopark Güneş Enerji Santralleri Projesi yapılmadı.
5) Gece Güneşi Projesi yapılmadı.
6) Denizde rüzgar gülü yapılmadı.
7) Atatürk Olimpiyat Enerji Arena Projesi yapılmadı.
8) Yüzülebilir İstanbul Projesi yapılmadı.
9) Marmara Denizi canlandırma çalışmaları yapılmadı.



HAYVAN HAKLARI
1) İBB Mahalle Hayvan Gönüllüleri yapılmadı.
2) Hayvan sağlığı zabıtası yapılmadı.
3) Rehabilitasyon merkezleri yapılmadı.
4) Havyan hakları eğitimi yapılmadı.
5) Hayvan Takibi Projesi yapılmadı.

GELECEĞİN İSTANBUL'U
1) Yüzde 40 az maliyetli kent aydınlatma projesi yapılmadı.
2) İstanbul Hayal Fabrikası Projesi yapılmadı.
3) Mimar Sensin uygulaması yapılmadı.
4) Otonom-İst Projesi yapılmadı.
5) Akıllı şehir projesi yapılmadı.
6) İstanbul denizaltı yapılmadı.



İstanbulluları yalanlarla kandıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vaatlerinin yüzde 72.51 yapılmazken, yüzde 17.76'sı ise kısmen gerçekleştiirldi. 2019'dan bu yana ise sadece yüzde 9.73 proje hayata geçirildi.

Öte yandan 2019 seçim döneminde vaatlerin olduğu kitapçık web sitesinden de kaldırıldı.

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