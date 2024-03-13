Yalanlarla İstanbulluyu kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu canlı yayında rezil oldu! Vaatleri soruldu "Hatırlamıyorum" dedi

Daha sonra sosyal konut projesi sorulunca Ekrem İmamoğlu yine "Vallahi hatırlamıyorum. Yanlış bir şey söylerim. Ben hatırlamıyorum" diyerek karşılık verdi.
"YAPACAĞIZ DEMİYORUM"
Öte yandan CHP'li Ekrem İmamoğlu, konut dönüşümü yapmayacağını itiraf etti. Sadece önünü açacağız diyen İmamoğlu "125 bin konutta dönüşümün önünü açacağız. Bakın yapacağız demiyorum. Önünü açacağız" dedi.
Bu bağlamda CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun vaat edipte yapamadığı projeleri tekrar hatırlamakta fayda var.
İşte yapılmayan o yalan vaatler:
SAĞLIK
1) 40 semte doğum evi yapılmadı.
2) 10 çocuk sağlığı merkezi yapılmadı.
3) 20 kadın sağlığı tarama merkezi yapılmadı.
4) 3 ağız ve diş sağlığı merkezi yapılmadı.
5) 14 aile danışma ve eğitim merkezi yapılmadı.
6) 5 işçi sağlığı merkezi yapılmadı.
EĞİTİM
1) Yemekhanesi olmayan okullara kumanya dağıtımı yapılmadı.
2) Etüt merkezlerine ücretsiz ulaşım yapılmadı.
3) Kent Enstitüleri projesi yapılmadı.
4) Saraçhane Gençlik Kütüphanesi yapılmadı.
5) Lösemili çocuklar okulu yapılmadı.
SPOR
1) 30 yüzme havuzu yapılmadı.
2) 30 kapalı spor salonu yapılmadı.
KÜLTÜR
1) Her ilçeye kültür sanat merkezi yapılmadı.
2) 12 yeni şehir tiyatrosu yapılmadı.
3) Beyoğlu Kültür Sanat Projesi yapılmadı.
4) İstanbul Kültür Sanat Meclisi yapılmadı.
5) Hafızam İstanbul Kent Tarihi Açık Hava Müzesi yapılmadı.
6) 15 yeni müze yapılmadı.
YEŞİL
1) Kişi başına düşen yeşil alan 10 metrekare yapılmadı.
2) Her yıl 100 bin ağaç dikimi yapılmadı.
3) 15 yeni yaşam vadisi yapılmadı.
4) 20 milyon metrekare yeşil alan yapılmadı.
5) 70 kilometrelik yaşam koridoru yapılmadı.
6) 2030 Yeşil Alan Vizyon Projesi yapılmadı.
7) Anadolu Bölge Parkı yapılmadı.
8) Bilge Ağaç uygulaması yapılmadı.
9) Atatürk Kent Parkı yapılmadı.
10) Mahalle cep parkları yapılmadı.